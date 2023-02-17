【中國間諜氣球】拜登不會為擊落道歉 中國指氣球監察天氣

重點： 美國情報界仍在努力了解更多關於這三個不明物體的資料

中國表示， 60 米高的氣球用於監測天氣狀況

美國將繼續就此問題與中國進行外交接觸

拜登在他對中國氣球和美國戰鬥機最新擊落的三個不明物體發表評論時，沒有說明他何時會與習近平交談，但表示美國將繼續就此問題與中國進行外交接觸。





拜登說：「 我們不是在尋求新的冷戰。」





拜登在回應北京的抱怨時說：「我期待與習近平交談，我希望我們能查個水落石出，但我不會為擊落氣球而道歉。」





演講結束後，他告訴 NBC 新聞：「我認為習近平最不想做的，就是從根本上撕裂與美國和與我的關係。」





中國稱，這個 200 英尺（60 米）高的氣球是用於監測天氣狀況，但華盛頓表示，氣球明顯然是一個裝有電子設備的大型監視氣球。



再有三個不明物體被美擊落 或與中國無關

拜登幾乎沒有對中國間諜氣球及其後三個不明空中物體發表過公開評論，而在議員要求提供更多相關消息後，拜登打破了沉默，有關事件令許多美國人感到困惑。





拜登說，美國情報界仍在努力了解有關這三個不明物體的更消息，一個在阿拉斯加上空被擊落，一個在加拿大上空，還有一個墜入Lake Huron。政府表示，由於不明物體對民用航空構成威脅，故被擊落。





拜登說：「我們還不知道這三個物體到底是甚麼，但目前沒有任何跡象表明它們與中國間諜氣球計劃有關，或者是來自其他國家的監視工具。」





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拜登說，情報界認為這些物體「很可能是與私營公司、娛樂或研究機構有關的氣球」。





拜登指，因為中國間諜氣球事件，美國加強了雷達監察，而令這三個不明物體被發現。





他說：「這就是為甚麼我指示我的團隊，要就如何處理這些不明物體訂出更嚴格的規則，區分那些可能構成安全和國安風險，而需要採取行動的物體，以及那些不需要採取行動的物體。」





拜登表示，政府對今後如何處理不明物體的細節將被保密，並只與相關國會議員分享。 他說：「這些資料將保持機密，因此我們不會向敵人提供路線圖以試圖逃避我們的防禦。」





中國稱，這個 200 英尺（60 米）高的氣球是用於監測天氣狀況，但華盛頓表示，氣球明顯然是一個裝有電子設備的大型監視氣球。 Source: NurPhoto / Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

報道指間諜氣球被強風吹離航道

拜登發表上述言論之前，有報道稱中國氣球於 2 月 4 日在穿越美國大陸後墜落，原本的軌道為飛越關島和夏威夷，但被盛行風吹離了航線。





事件促使美國國務卿布林肯(Antony Blinken)推遲了原定於 2 月訪問北京的計劃，雙方都曾在北京尋求穩定本已緊張的關係。





林肯本周末計劃出席於德國慕尼黑安全會議，他可能會見中國最高外交官王毅。





中國：氣球用於監察天氣 「為無人駕駛民用飛船」

《華盛頓郵報》周二的報道指，美國軍方和情報機構從氣球從中國海南省升空開始進行追踪





氣球在南卡羅來納州海岸被擊落。美國議員抨擊政府讓其在全國范圍內飛行後才擊落，氣球曾飛越敏感軍事基地附近





中國外交部發言人周四再次將氣球稱為「無人駕駛民用飛船」，並表示其飛入美國領空是單一事件， 氣球用於監察天氣。



分配給證據響應小組的聯邦調查局特工正在處理從高空氣球中回收的材料。 Source: AAP, AP / FBI

中國批評美國反應過激 已採反制措施

汪文斌說：「美方『應願意與中方相向而行，管控分歧，妥善處理個別突發事件，避免誤解誤判，推動美中關係重回健康穩定發展軌道。』」





北京批評華盛頓擊落氣球是反應過激，並警告稱「將採取反制措施，針對與美國有關，並損害中國的主權和安全的團體」。





於周四，中國將Lockheed Martin和Raytheon Technologies的一個子公司列入對台軍售的「不可靠實體名單」，在對美國公司的最新制裁中，禁止它們進行與中國有關的進出口。





Lockheed Martin製造的 F-22 猛禽戰鬥機執行了擊落中國氣球的任務，而Raytheon Technologies製造的 AIM-9X 響尾蛇導彈，將其炸毀。





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