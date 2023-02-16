汪文斌稱美國氣球飛越新疆西藏 華府疑中方「不可抗力」說法屬實

中國今個星期反指，自 2022 年 5 月起亦有超過十次美國有高空氣球未經批准飛越中國領空範圍。





中國外交部發言人汪文斌星期三 (2 月 15 日) 在主持例行記者會時說：「自去年 5 月以來，美方在美國本土放飛大量高空氣球，持續進行全球環行，未經中方相關部門批准，至少十多次非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等省份。」





白宮早前已否認有關指控。同時，華府亦已將六個與懷疑間諜氣球有關的中國實體列入出口黑名單。





汪文斌說：「美方濫用武力、過度反應、升級事態，並以此為藉口非法制裁中國企業和機構。」





「中方對此堅決反對，將依法對損害中國主權、安全的有關美國實體採取反制措施，堅決維護國家主權和正當權益。」





但他未有詳細說明「反制措施」的詳情。



雖然美國總統拜登 (Joe Biden) 已表明，他不認為兩國之間的關係因事件而遭到削弱，無疑「氣球事件」亦窒礙兩國嘗試修補破裂關係的進程。





美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 早前因今次事件而推遲到訪北京的行程。但消息指他正考慮在本星期於德國慕尼黑 (Munich) 與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。





副國務卿舍曼 (Wendy Sherman) 在當地時間星期三表示，與中國之間的交流溝通並無停止，但未有透露任何未來高級別會面的細節。





她說：「我們希望當情況許可時，我們將再次面對面會面。但今天沒有 (相關) 的公佈。」





她亦重申，中國對美國氣球的指稱是虛假的。





舍曼在華盛頓布魯金斯研究所 (Brookings Institution) 舉行的一場活動中致辭時說：「他們現在說：美國在中國上空放置了無數個氣球。這絕對不是真實的。」





「中國上空沒有美國政府的氣球。」



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與此同時，據傳媒報道，美國正考慮確認中國聲稱第一個氣球誤入美國上空是由於「不可抗力」或惡劣天氣而導致的說法屬實。





報道引述美國官員指，氣球原定前越美屬關島，但意外向北移動，進入美國阿拉斯加阿留申群島 (Aleutian Islands) 的上空，繼而飛越加拿大，並被強風吹向南邊再次進入美國上空。





據彭博新聞報道，拜登正考慮就今次「氣球事件」發表全國講話，預料將談及為何中國監察衛星可以獲准進入美國上空、為何軍方並無即時擊落氣球、當局其後擊落其餘三個飛行物體的原因等。



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