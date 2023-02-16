汪文斌稱美國氣球飛越新疆西藏 華府疑中方「不可抗力」說法屬實

中美兩國之間的外交摩擦因「氣球事件」而越演越烈，中方在星期三指責美國的高空氣球曾經飛越新疆及西藏等地區，表明將會對損害中國主權的美國實體採取反制措施。

Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin.

中國外交部發言人汪文斌。 Source: AAP

美軍本月在南卡羅來納州沿岸上空
擊落一個懷疑「中國間諜氣球」
後，雙方就飛行物體入侵領空的糾紛一直持續。

北京表示，被擊落的氣球師一艘錯誤偏離航道的
民用科學研究飛艇
，形容美方「反應過度」。

中國今個星期反指，自 2022 年 5 月起亦有超過十次美國有高空氣球未經批准飛越中國領空範圍。

中國外交部發言人汪文斌星期三 (2 月 15 日) 在主持例行記者會時說：「自去年 5 月以來，美方在美國本土放飛大量高空氣球，持續進行全球環行，未經中方相關部門批准，至少十多次非法飛越中國領空，包括飛越新疆、西藏等省份。」

白宮早前已否認有關指控。同時，華府亦已將六個與懷疑間諜氣球有關的中國實體列入出口黑名單。

汪文斌說：「美方濫用武力、過度反應、升級事態，並以此為藉口非法制裁中國企業和機構。」

「中方對此堅決反對，將依法對損害中國主權、安全的有關美國實體採取反制措施，堅決維護國家主權和正當權益。」

但他未有詳細說明「反制措施」的詳情。
更多內容

白宮：北美上空擊落的三個物體可能屬「良性」

雖然美國總統拜登 (Joe Biden) 已表明，他不認為兩國之間的關係因事件而遭到削弱，無疑「氣球事件」亦窒礙兩國嘗試修補破裂關係的進程。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 早前因今次事件而推遲到訪北京的行程。但消息指他正考慮在本星期於德國慕尼黑 (Munich) 與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面。

副國務卿舍曼 (Wendy Sherman) 在當地時間星期三表示，與中國之間的交流溝通並無停止，但未有透露任何未來高級別會面的細節。

她說：「我們希望當情況許可時，我們將再次面對面會面。但今天沒有 (相關) 的公佈。」

她亦重申，中國對美國氣球的指稱是虛假的。

舍曼在華盛頓布魯金斯研究所 (Brookings Institution) 舉行的一場活動中致辭時說：「他們現在說：美國在中國上空放置了無數個氣球。這絕對不是真實的。」

「中國上空沒有美國政府的氣球。」
收聽節目
美國懷疑間諜氣球 解放軍可能是幕後主腦？ image

美國懷疑間諜氣球 解放軍可能是幕後主腦？

SBS Chinese

09/02/202306:12
與此同時，據傳媒報道，美國正考慮確認中國聲稱第一個氣球誤入美國上空是由於「不可抗力」或惡劣天氣而導致的說法屬實。

《華盛頓郵報》
報道，氣球在上月進入美國阿拉斯加上空前，美軍自約一星期前氣球在海南島起飛已開始追蹤氣球的位置。

報道引述美國官員指，氣球原定前越美屬關島，但意外向北移動，進入美國阿拉斯加阿留申群島 (Aleutian Islands) 的上空，繼而飛越加拿大，並被強風吹向南邊再次進入美國上空。

此前，美國當局表示，在此後被擊落的其餘三個不明飛行物
可能屬於「良性」
且用於商業或氣象監測用途，而且不會構成軍事威脅。

據彭博新聞報道，拜登正考慮就今次「氣球事件」發表全國講話，預料將談及為何中國監察衛星可以獲准進入美國上空、為何軍方並無即時擊落氣球、當局其後擊落其餘三個飛行物體的原因等。
更多內容

【氣球事件】中方自稱受害人：美國是「間諜帝國」應反省

疑似「間諜氣球」更多信息公佈 40個國家或牽涉其中

【間諜氣球】澳外長指事件令人擔憂 籲中美對話勿升級衝突

瀏覽更多最新時事資訊，請登上

廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道

SBS 中文堅守

《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Radio App 手機應用程式
收聽直播及節目重溫。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 16 February 2023 at 4:32pm
By Winmas Yu
Source: Reuters, SBS