【水落石出？】特朗普大選案件調查 證人或涉發假誓作供

要點： 特朗普曾聲稱 2020 年大選有大量針對他個人的行逕。

聯邦特別大陪審團同時向檢察部門提議，起訴該場選舉遭干預。

正尋求共和黨提名為 2024 年總統候選人的特朗普，並未被傳召為證人。

根據周四（2月16日）公佈的 2020 年大選調查結果摘錄，在大陪審團調查前總統特朗普為推翻他 2020 年在佐治亞州大選失敗而入稟的訴訟中，有證人或於宣誓時撒謊。





該文件顯示，特別大陪審團還得出結論，儘管特朗普曾聲稱投票被操縱對他不利，但選舉過程中並無普遍存在的舞弊行為。陪審團並就或涉干預選舉的行為，向檢察官提出了起訴建議。



基於法庭的命令，涉案的提控建議以及報告的大部份內容，目前仍須被保密。因此，特朗普或其他人士最終是否會面臨起訴，仍為未知之數。





特朗普的律師指，正尋求共和黨提名為 2024 年總統候選人的他並未被傳召為證人，也沒有向大陪審團作供。





在宣誓作證的 75 名證人中，有律師朱利安尼（Rudy Giuliani）和共和黨參議員格拉咸（Lindsey Graham）等特朗普的親密盟友，以及共和黨佐治亞州州長金寶（Brian Kemp）等高級官員。





該報告指出「大陪審團的大多數人認為，一名或多名作供的證人可能作了偽證」，並補充指檢察部門應該考慮提出適當控訴。





當被問及該報告提及的懷疑偽證時，格拉咸路透社指：「檢察部門應自行查個水落石出。我對我的作供充滿信心。」





這份於周四公開的摘錄總共只有五頁，當中並無提及任何證人的具體名字，也沒指控任何個人犯罪。





特朗普通過其發言人史提芬（Steven Cheun）發出的聲明中指：「全民期待的佐治亞州報告出爐，當中的重要部份甚至沒有提到特朗普總統的名字。足證事件與總統無關，因為特朗普總統絕對沒有做錯任何事。」





富爾頓（Fulton）地區高等法院法官麥伯尼（Robert McBurney）在周一（2月13日）曾表示，該報告包括了「應該（或不應該）起訴的人士名單」。





但他其後裁定這些細節暫時保密，因其擔心被點名的人士將無足夠機會為自己辯護。





在佐治亞州，偽證罪可被判處 1 至 10 年監禁。亞特蘭大刑事辯護律師薩多（Steve Sadow） 表示，偽證罪通常與其他罪行一起被起訴。



大陪審團的調查結果表明選舉中「確實發生了某些事情，而人們正試同掩飾或隱藏這些行徑。」





特朗普早前被指於 2021 年 1 月致電一名地方官員，要求他「找出」更多選票，以推翻民主黨總統拜登的於當地的勝利。這宗案件不久後由富爾頓地方檢察官威利斯（Fani Willis）展開調查。





特朗普及後繼續斷言，2020 年的選舉是通過廣泛的投票舞弊從他手中竊取的，這也被認為是不實言論。他否認有不當行為，並指責當選的民主黨人威利斯出於政治原因針對他。





佐治亞州的調查是特朗普面臨危機的幾項調查之一，當中包括美國司法部對他在離任仍後保留機密資料的獨立調查，以及他謀求推翻2020 年選舉結果訴訟。





而與普通大陪審團不同，特別大陪審團無權公佈起訴書，只能提出建議。至於最終是否起訴的決定，則由當地地方檢察官威利斯決定。



如最終威利斯決定興訟，她將須回到普通大陪審團提出起訴。





特朗普於 2021 年 1 月 2 日致電佐治亞州最高選舉官員拉芬斯伯格 （Brad Raffensperger），並謊稱選舉結果存在舞弊，其後此通話錄音遭洩露：「我只想找到 11,780 票，比我們多一票，因為我們的確贏得了該州！」。他指的是拜登以 11,779 票的微弱優勢於該州獲勝。





四天後，一群特朗普支持者衝進美國國會山莊，試圖阻止國會宣佈拜登勝利，行動最終以失敗告終。





威利斯女士還審核了另一事件，該案情指，曾有選舉人錯誤地斷言特朗普贏得了佐治亞州，而企圖將選舉人票授予他非拜登。此舉同樣未能成功。





