有無留意帳單呢項「默認」費用？ 在澳是否合法？

你有否試過在是否在酒吧和餐廳結帳時，發現賬單已經默認地加上貼士（小費）？





墨爾本居民格拉德曼（Mark Gladman）估計，當他外出就餐時，近六成的地方都有向他收取小費。默認的金額通常是總消費的 10%至15%。





格拉德曼向 The Feed 表示：貼士不應是默認或預期的，而是因為提供「很棒的服務」的回報。





格拉德曼擔心「貼士」在澳洲將會成為常態。在澳洲，一般都係顧客自願付出的。



一位 Reddit 用戶發佈了點餐應用程式的屏幕截圖，其中已經默認選擇了 10% 的小費。 Credit: Credit: Reddit / u/rsop 隨著親自點餐被送餐軟件和餐廳自助點餐二維碼取代，預選貼士已經變得越來越普遍。





除非顧客在付款前手動取消自動收取貼士選項，否則貼士將會自動被收取。





當透過二維碼訂餐時，格拉德曼甚至未與服務人員交談，就要付貼士。





他認為這與他的期望不同，反問「貼士」不是為服務而設計？





雖然可以選擇不支付「貼士」，但他卻認為作出這樣的選擇，會受到批判。





「當你選擇完全不給小費時，你會覺得自己有點過分。這純粹是從社會期望的角度來看，但該期望也是相當令人反感。」



在賬單上自動加上「貼士」合法嗎？

根據澳洲消費者法律，小費被認為是「可選擇支付的費用」或「預選的額外費用」。





澳洲消費者權益監督機構說，商家被允許在消費者的賬單上添加默認小費，只要這些小費是明確的，並在總價中顯示。





澳洲競爭及消費者公署（ACCC）一位發言人表示，當有收費選項時，商家需要提前說明。





該發言人警告：「那些誤導性地在購物中增加額外費用的企業有可能違反消費者法。」



如何避免支付本不想給的「貼士」？

澳洲競爭及消費者公署發言人說：「消費者應該仔細留意總價中包含的預選額外費用，並確保在付款前取消不想要的選項。」





「如果消費者被誤導支付了可選費用，他們應該告知商家，並要求按比例退還該額外費用。」



外賣送餐在澳洲相當蓬勃。 Source: Getty / Andrew Merry

食品行業工人怎麼看待「貼士」？

許多圍繞小費的爭論都假定工人已經得到了公平的報酬。澳洲的最低工資為每小時 21.38 澳元，是世界上最高時薪的國家之一。





在美國，依靠小費的僱員的基本工資甚至可低至每小時 2.13 美元（約 3 澳元）。





但隨著生活成本的上升，許多工人表示，雖然小費不在自己的預期內，但他們對有額外的小費非常感激。





薩加爾（Sagar）是雪梨的一名送餐司機。他的收入並無保障。他們的工作收入有時可能會低於最低工資，這視乎當天的工作情況。





薩加爾說，他很少收到小費，如果收到，通常是一澳元。





他說：「我認為客戶應該意識到，如果司機在雨天甚至晚上還在給他們送貨，他們應該付一些小費，以便支持送貨司機繼續工作。」



「如果小費可以多一些，那我就可以在 12 小時的輪班中吃上一頓飯，由於預算有限，我通常是在下班後吃或回家吃。」





阿德雷德的送貨司機邁克爾（Michael）說，小費可以為司機帶來很大不同。





他舉例，如果每小時送 4 次貨，每次得到 2 元小費，那你每小時的收入就能增加 8 元。





然而，他理解為甚麼大多數顧客選擇不給小費。





他指：「顧客已經支付送貨費、服務費和比自取貨單更高的費用。額外增加的小費會使顧客已經全額支付的東西更貴。」



貼士最後歸宿是誰？

誰會從顧客支付的小費中獲益，有時這讓人並不清楚。





在珀斯一家咖啡館工作時，塔普賽爾（Hannah Tapsell）不能直接接受顧客的小費，小費被放入一個公共的小費罐。





但這些小費的去向是個謎。





塔普賽爾指：「我在那里工作的一年中，根本沒有收到任何小費。因此，我真的不知道小費罐裡的錢是怎麼回事。」





塔普賽爾說，顧客希望員工分享小費。她認為，這些小費的用途需要更加透明。



如果小費被用在員工活動或聖誕獎金上，這起碼表明小費是切實用在了我們身上，但這樣的事從來沒有發生過。 塔普賽爾



