【專題】更多「有效減肥藥」面世 是否肥人「福音」？

儘管宣揚「身體自愛」和「接納肥胖接納」，但一種新的藥物，可以輕鬆幫使用者減重高達兩成，似乎更受到民眾的青睞。





治療糖尿病藥物「胰妥讚」（Ozempic）是一種皮下注射針劑，用於控制第二型糖尿病的血糖。同時，有醫生亦處方以病人控制體重，由於其減肥效用，使其在全球出現供應短缺，亦反映減肥治療藥物的普及程度。





墨爾本蒙納殊大學（Monash University）的肥胖症專家考利（Michael Cowley）教授表示，這一波吹捧新藥的浪潮才剛開始。





考利教授說：「我們很快就會有各種藥物以供選擇，在未來五年內，我們會有六種在減重上非常有效的藥物面世。」





雖然目前在市面有其他減肥藥物，包括考利教授開發的藥物，但它們的功效比「胰妥讚」溫和，用者只能減輕 5% 體重，同時也會出現各種副作用。



「胰妥讚」雖然是為了幫助二型糖尿病患者控制血糖水平而開發，但有人在用後顯著地減輕體重，達到15％ 到 20％ 的程度。





醫藥用品管理局（Therapeutic Goods Administration）已經批准患者可注射較高劑量的「semaglutide」，它是「胰妥讚」的有效成分，又名為「Wegovy」，是在澳洲售予體重指數（BMI）超過 30 的人作減肥用途，但由於供應短缺，該藥物目前仍未有供應。





「胰妥讚」的製造商「諾和諾德」（Novo Nordisk）表示，由於「需求超出預期」，而令「胰妥讚」出現全球短缺。





社交平台 TikTok 和 Facebook 的用戶對這種藥物的減肥功效讚口不絕，這亦一定程度上推動大眾對這種藥物的需求。



由於可達至減肥功效，糖尿病藥物 「胰妥讚」Ozempic 在全球出現短缺問題。 Source: AAP / Jason Bergman/Sipa USA 考利教授表示，「semaglutide」是首種真正有效的減肥藥物。





他說：「因此，肥胖症患者首次可以透過選擇藥物，能真正有效地減掉體重。」



「semaglutide」為何會有效？又有什麼缺點？

「胰妥讚」的有效成分「semaglutide」是通過模仿一種由腸道釋放的荷爾蒙，刺激胰島素分泌，以及減慢食物從胃部到腸道的運動，這兩種方法都能降低血糖。這種荷爾蒙還在大腦發揮作用，產生飽腹感。





「胰妥讚」用者需要種每周注射一次，它的缺點是會讓人感到嘔心，甚至導致嘔吐。





考利教授表示，研究顯示很多人在停止使用該藥物的18個月內，會復胖至原來體重。





而減少肌肉量是另一種副作用，目前仍不清楚用者在停止使用該藥物後是否會恢復肌肉量。



保持肌肉量非常重要，因為隨著年齡漸增，肌肉有助於人們保持活躍。 Source: Getty / FreshSplash 考利教授說：「你可以想像，你最終會陷入這種減重和體重增加的循環，這會侵蝕你的肌肉量。而我們老化時，最重要需要保持的就是肌肉量。」





「肌肉能幫助你保持活躍，讓你在老年時保持健康。」





「如果我們推動肌肉流失的循環，會自食其果。」





儘管社交媒體的帖文指出有名人和其他體重正常的人也使用「胰妥讚」減肥，但考利教授表示這種藥物尚未為正常體重的人進行測試，因此仍未清楚此藥對他們的健康會造成什麼影響。



在TikTok有不少關於「胰妥讚」的帖文。

圍繞「胰妥讚」短缺的辯論「醜化」肥胖患者

「胰妥讚」的熱潮令使用該藥的人成為一個負面印象，認為使用這藥減肥的人都是自私的，估計有 120萬名患有二型糖尿病的澳洲人（約佔人口的4.9％）需要使用它來控制血糖水平，這種藥物應保留給患者使用。





肥胖症患者組織的「The Obesity Collective」總監 Tiffany Petre 表示，那些被處方「胰妥讚」的肥胖患者被「醜化」和被指責造成全球短缺。





肥胖症患者正使用獲處方的標示外使用「胰妥讚」，因為獲批准的減肥藥物「Wegovy」在澳洲尚未有供應。





製造「胰妥讚」和「Wegovy」的藥廠「諾和諾德」表示，預計三月底前會供應更多的「胰妥讚」到澳洲，至於「Wegovy」的到貨時間，目前還不清楚。





「諾和諾德」的發言人表示：「『諾和諾德』正在努力盡快提供『Wegovy』予肥胖症患者。在澳洲推出此藥的時間仍未確定。」





Petre 表示圍繞誰人應使用「胰妥讚」的辯論對肥胖症者非常有傷害性，這是侮辱肥胖症患者。





她說：「這種侮辱仍然非常普遍且有傷害性，有人說肥胖症患者不應該得到醫療保健。」





「真正誤解的是，人們服用「胰妥讚」只想變得苗條，當然 TikTok 上有一些人這樣做，但是有些人是由於患有與體重有關的嚴重健康問題，如心臟病、關節炎、脂肪肝、多囊卵巢綜合症等，他們一直與醫生合作嘗試處理這些病症。」





但是 Petre 表示，希望「胰妥讚」可以提高人們認識生物學所帶動的肥胖症，並糾正錯誤的觀念，即是只係由於意志力不夠才需要透過減肥來改善健康。





Petre續稱，一旦某人患上肥胖症，他們要減肥並維持體重便更困難，因為特定的生物過程，包括代謝、食欲控制和荷爾蒙功能都會出現失調。





根據「The Obesity Collective」，肥胖的恥辱影響身心健康，包括帶來抑鬱和焦慮、飲食失調和自尊心下降。它還導致就業、醫療保健和教育成就方面的不平等。



肥胖症患者面臨具傷害性的刻板印象

肥胖症倡議組織「Weight Issues Network 」的項目負責人威爾遜 （Andrew Wilson） 說，人們對肥胖症患者有很多刻板印象，包括肥胖、懶惰和愚蠢。





他說：「因為我們的體重，我們必須比其他人更加努力，以證明自己能勝任我們的工作。」



威爾遜表示肥胖症患者會感到恥辱。 Source: Supplied 患有肥胖症的威爾遜希望圍繞「胰妥讚」 的討論能令人更有興趣了解肥胖症及其成因。





他說：「我們現在知道（治療）肥胖症不只是多做運動和節制飲食那麼簡單，有很多是由於生物因素，亦很多人的心理健康可能與童年創傷和傷害有關。」





威爾遜歡迎更多類似「胰妥讚」的治療藥物以供選擇，只要它們隨時可供使用。但目前情況並非如此。



減肥藥物並沒有補貼

考利教授認為，政府可補貼像「胰妥讚」這些治療藥物，來阻止超重或肥胖為患者帶來恥辱感。





他指減肥版的「胰妥讚」，即「Wegovy」，並不包括在藥物福利計劃 (Pharmaceutical Benefits Scheme) ，因此即使可以在澳洲使用此藥，肥胖症患者也會為此付出比治療糖尿病患者支付更多。





糖尿病患者獲醫生處方後可以 30 澳元購買 「胰妥讚」，如果他們有優惠卡（Concession card）會更便宜。





但是，那些經醫生處方使用「胰妥讚」減肥的肥胖症患者須每月支付高達 200 澳元，因為他們購買藥物的目的與藥物註冊的目的不同。



如果人們想用「胰妥讚」來減肥，他們每月要支付高達 200 澳元。 聯邦衛生和老年護理部的發言人表示，除非獨立的專家向藥物福利諮詢委員會建議，否則藥物不能列入藥物福利計劃。





該委員會曾在 2022 年 3 月評估「諾和諾德」申請「Wegovy」列入藥物福利計劃，但得出的結論是不支持。





藥物福利諮詢委員會在報告中指，高度不確定此藥的模擬收益，並且定價不具成本效益。任何進一步的申請都應包括更多資訊，包括經修訂後的財務估算。



目前沒有任何肥胖症治療方法有資格獲得藥物福利計劃的補貼，儘管有些治療方法已在藥物管理局註冊。





考利教授說，像「 Wegovy」這種藥物應該要得到補貼，因為此舉對需要減肥的患者有好處，可以使他們更健康，更節省金錢。





在澳洲，超重或患有肥胖症的成年人從 1995 年的 57% 增加到 2017-18 年的 67%。根據最新的澳洲健康與福利研究院的統計數據顯示，這主要是由於肥胖率上升，從 1995 年的近五分之一（19%）增加到 2017-18 年的近三分之一（31%）。





考利教授說：「我們不會責備人們因為沉迷賭博而有問題，不會責備人們腦部有問題，但因為某些原因，我們想要迫害那些變得肥胖的人。」



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「而且由於這種恥辱，我相信使用公帑去支付肥胖症藥物在政治上是不受歡迎的，但我們亦沒有為提供足夠治療肥胖症的手術。」





考利教授希望消除肥胖症為患者帶來的污名，以便他們能夠獲得所需的治療。





他說：「我希望能夠去除這種疾病的污名，以至於我們可以使用藥物福利計劃來支持購買治療藥物，無論人們想使用什麼藥物，或者想接受什麼外科手術，都會有利於社會有益。」



減肥藥如何影響心理健康？

與以往的減肥藥不同，迪肯大學（Deakin University）飲食失調項目研究員梅塞爾（Mariel Messer ）博士表示，「semaglutide」 似乎不會引起心理健康相關的副作用，例如焦慮和情緒波動，但人們仍需保持小心謹慎。





梅塞爾博士表示，使用藥物如減肥藥等，可能會破壞人在食物和身體之間的關係。





她說：「它過分強調卡路里是壞的，而減肥是好的。」



LISTEN TO 【SBS學英語】第12集：澳洲的飲食與肥胖問題 SBS Chinese 27/05/2022 15:35 Play

她表示強調減肥多於健康，會導致人們用減肥去定義自己，尤其是當他們從朋友和家人那裡得到很多正面評價時。自己也開始相信自己比實際更健康，或者高估了自己的身材。這是許多飲食失調症的核心特徵，例如暴食症。





梅塞爾博士說：「有證據顯示服用減肥藥後抑鬱會加劇，但他們停藥後體重又回升。」





梅塞爾博士說，此藥和任何藥物一樣會出現耐藥性，因此人們可能需要注射更高劑量才能產生相同的效果，這也可導致藥物上癮。





她說：「我們必須謹慎地處方這些以減肥為目的的藥物，同時我們也忽略了個人的心理健康。」





她說，人們最重要是意識到健康飲食和運動的重要性，即使在這些做法在過去並沒有幫助他們減肥。





她說：「（服用藥物減肥療法）並非一站式的解決方法。」





「你可能會減輕體重，會改善你的身體健康，但也要意識到減肥並不是一切，你可以通過其他方式珍愛自己。」





像「胰妥讚」這樣的新藥物對「肥胖接納」和「身體自愛」有何意義？





梅塞爾博士說，可以看看減肥藥對「身體自愛」運動有何影響，以及體重較高的人是否更不被接受。





她說：「如果我們確實有這些減肥藥降低肥胖症的高發病率，那將如何改變我們的心理認知？」





機構如美國「肥胖接納」聯會，該會是旨在改變大眾對肥胖和尺碼歧視的看法，並警告說像「胰妥讚」這樣的藥物有可能加重對肥胖的恥辱，他們擔心人們如果想獲得與非肥胖的人相同的權利，可能會為此被迫服用這些藥物。





「肥胖接納」運動的一些成員認為「肥胖」一詞存在問題，因為此詞基於肥胖是一種可以治癒的疾病，並加強對肥胖的污名。





相比之下，「身體自愛」運動宣揚接納身體的全部，無論大小尺寸和其他身體特徵，但歌手麗珠（Lizzo）指出，這個詞已經演變為包括所有的身軀，而不僅是創造此詞的「體型大的女人」、「體型大、皮膚棕色和黑色的女人」、「性取向不同的女人」，他們似乎不再從主流意見中受益。



麗珠（Lizzo）敦促人們應重視建立「身體自愛」運動的「大」身軀。 Source: AAP / AP / Charles Sykes

「沒有靈丹妙藥」：生活方式仍是解決肥胖問題的第一步

澳洲醫學會主席羅布森（Steve Robson）說，對於想要減肥的人，應與他們的醫生討論這個問題，因為他們可以基於更詳盡的病歷史和個人情況去得出治療方案。





羅布森教授說：「解決肥胖問題沒有靈丹妙藥，澳洲醫學會支持採取全面而廣泛的公共衛生措施來預防肥胖。」





「藥物治療對肥胖有一定作用，但是這些治療需要與諮詢、監測和改變行為結合起來才更有效。」





雪梨大學（University of Sydney）的肥胖症專家富勒（Nicholas Fuller）說，任何人出於健康原因來減肥，第一步都應該是要改變生活方式。





但他承認通過改善飲食、運動和睡眠習慣來保持減肥效果確實需要時間，而且並不容易。



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富勒說，這使像「胰妥讚」這樣的藥物對很多人來說很吸引。





他說：「我們總是在尋找其他選擇，總是在尋找快速解決方案，總是想要靈丹妙藥，我們現在就想減肥。」





但富勒表示，只有在多次嘗試改變生活方式失敗後，才應使用像「胰妥讚」 這樣的藥物。他指出，一旦人們停止服用 「胰妥讚」，「胰妥讚」就會停止功效，因此人們仍然要改變他們的生活方式、飲食習慣、運動和睡眠習慣。





雪梨大學（University of Sydney）的肥胖症專家富勒說：「我們總是在尋找下一件事，總是在尋找快速解決方案，總是想要靈丹妙藥，我們現在就想減肥。」





他說：「你可以減肥，並且通過改善生活方式來長期保持體重，但前提是你要基於有證據地去改變，而不是尋找那些可以快速、即時見效的神奇治療、流行減肥餐單或減肥飲食。」





他說需要為推動人們採用有依據地改變生活方式作更多教育，他們需要會見醫療人員，這些知道長期有效減肥方法的專家。





富勒說他們需要設定長期目標，而不僅是關注體重磅上的數字，無論是想要變更健康，還是想要活得更久以便看到他們的孩子長大。





「如果你正在尋找快速減肥方案，你永遠不會得到你正在尋找的長期結果。」



