四處棄置的垃圾 口罩及零食包裝袋比例高於所想

要點：
- 義工去年收集到 366,144 件垃圾，當中63% 是塑膠製品。
- 這比 2021 年增長了 17%，這是由於軟塑膠、硬塑膠和聚苯乙烯數量的增加。
- 垃圾中前 10 名分別是薯片、糖果包裝袋、樽蓋和首次統計發現的口罩。
一份新報告顯示，去年義工從環境中收集的垃圾中約有三分之二是塑膠，一年內增長了近兩成。
澳洲清潔運動（Clean Up Australia）公佈了 《2022 年全國垃圾報告》，簡介全國范圍內污染生態系統的垃圾類型。
根據周四（2月16日）公佈的報告，在該組織的義工去年撿起逾 36 萬（366,144 ）件垃圾中，63% 是塑膠製品。
這比 2021 年增長了 17%，這是由於軟塑膠、硬塑膠和聚苯乙烯的發現量增加所致。
收集到的單件物品數量中，軟塑膠以 18% 位居榜首，其次是煙頭，佔 14%。
緊接著是即棄膠樽、外賣食品容器、飲品罐以及玻璃和塑膠包裝，各佔 5% 或 6%。
前 10 名中，薯片和糖果包裝袋佔 4%，樽蓋和杯蓋佔 3%，而在報告中首次被計算在內的口罩也佔 3%。
大約三分之一的回收物是義工在路邊和行人路上收集，另外三分之一在水道，兩成在公園發現。
澳洲清潔運動主席基爾南（Pip Kiernan） 表示，報告反映了消費趨勢，這使塑膠垃圾的增加成為一個嚴重的問題。
她表示新冠大流行改變了人們以往養成的一些好習慣，例如使用可重用的水樽和咖啡杯。
LISTEN TO
【SBS學英語】第17集：廢物回收 - 如何建立可持續生活
SBS Chinese
12/08/202213:33
但基爾南表示，現在是時候每人每天都作出小改變，以減少塑膠和其他廢物。
她說：「我們經常說不希望只有少數人完美地做到零浪費。我們希望即使數百萬人做得不完美，但集體的改變可以產生很大的影響。」
「它可以產生巨大的影響，就像選擇購買使用回收物料的品牌，或者更負責任地依據包裝上的指示去做。不要低估個人行動的力量。我們可以繼續作出改變。」
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播及節目重溫。