四處棄置的垃圾 口罩及零食包裝袋比例高於所想

一份詳細的年報指清理垃圾的義工在環境中發現更多的塑膠垃圾，這反映了令人擔憂的消費趨勢，並進一步證明澳洲的塑膠危機正在惡化。

Rubbish scattered on the ground

去年義工收集的垃圾中約有三分之二是塑料。 Source: AAP / JONO SEARLE

要點：
  • 義工去年收集到 366,144 件垃圾，當中63% 是塑膠製品。
  • 這比 2021 年增長了 17%，這是由於軟塑膠、硬塑膠和聚苯乙烯數量的增加。
  • 垃圾中前 10 名分別是薯片、糖果包裝袋、樽蓋和首次統計發現的口罩。
一份新報告顯示，去年義工從環境中收集的垃圾中約有三分之二是塑膠，一年內增長了近兩成。

澳洲清潔運動（Clean Up Australia）公佈了 《2022 年全國垃圾報告》，簡介全國范圍內污染生態系統的垃圾類型。

根據周四（2月16日）公佈的報告，在該組織的義工去年撿起逾 36 萬（366,144 ）件垃圾中，63% 是塑膠製品。

這比 2021 年增長了 17%，這是由於軟塑膠、硬塑膠和聚苯乙烯的發現量增加所致。

收集到的單件物品數量中，軟塑膠以 18% 位居榜首，其次是煙頭，佔 14%。

緊接著是即棄膠樽、外賣食品容器、飲品罐以及玻璃和塑膠包裝，各佔 5% 或 6%。
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前 10 名中，薯片和糖果包裝袋佔 4%，樽蓋和杯蓋佔 3%，而在報告中首次被計算在內的口罩也佔 3%。

大約三分之一的回收物是義工在路邊和行人路上收集，另外三分之一在水道，兩成在公園發現。

澳洲清潔運動主席基爾南（Pip Kiernan） 表示，報告反映了消費趨勢，這使塑膠垃圾的增加成為一個嚴重的問題。

她表示新冠大流行改變了人們以往養成的一些好習慣，例如使用可重用的水樽和咖啡杯。
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12/08/202213:33
但基爾南表示，現在是時候每人每天都作出小改變，以減少塑膠和其他廢物。

她說：「我們經常說不希望只有少數人完美地做到零浪費。我們希望即使數百萬人做得不完美，但集體的改變可以產生很大的影響。」

「它可以產生巨大的影響，就像選擇購買使用回收物料的品牌，或者更負責任地依據包裝上的指示去做。不要低估個人行動的力量。我們可以繼續作出改變。」
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Published 16 February 2023 at 2:20pm
Source: AAP, SBS
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