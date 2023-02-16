新西蘭發生6.0級地震 總理笑言「往窗外看有沒有蝗蟲災害」

正當當地面對 35 年來最嚴重風災之際 ，首都威靈頓附近發生地震。據監測機構 GeoNet 的核實，地震強度達到 6.0 級。





地震在星期三 (2 月 15 日) 當地時間晚上 7 時 38 分 (澳洲東岸夏令時間下午 5 時 38 分) 發生，震央位於在帕拉帕拉烏姆 (Paraparaumu) 西北約 50 公里，位於威靈頓以北約 75 公里，震源深度 48 公里。





GeoNet 將地震歸類為「強烈地震」。地震發生後，中等程度的餘震一直持續了 30 秒。





目前未有嚴重損毀報告，但不少民眾都因地震突如其來而不知所措。





總理希健斯 (Chris Hipkins) 表示，他在地震發生後的即時反應，是「無法形容」的。





他說：「我看出窗外 (檢查) 有沒有蝗蟲災害。」





他又談及極端天氣造成的災害、特別是颶風加布里埃爾帶來的破壞。





希健斯亦表示，這明顯是造成廣泛的破壞，颶風造成的損失不單止是財產和生計，同時已有多人死亡，遇難人士的親人感到難以想像的悲痛。



目前正動用不少資源處理熱帶氣旋 Gabrielle 吹襲當地的新西蘭國家應急管理局 (National Emergency Management Agency) 表示，地震未有觸發海嘯威脅。





威靈頓地區市議員納殊 (Thomas Nash) 表示，地震影響當地的鐵路列車服務。





他說：「火車 (當時) 將減慢至每小時 25 公里行駛，暫未接獲損毀報告。巴士服務則繼續正常運作。」



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