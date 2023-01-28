【暴雨成災】新西蘭最大城市奧克蘭進入緊急狀態

據新西蘭氣象局稱，1 月 27 日是該市有記錄以來最潮濕的一天， 當地氣象局 MetService 警告今天（28／1）會有繼續下雨，預計會有 23 毫米的降雨量。同時，下星期每天都將下雨，但天氣預報預測最嚴重的降雨量會在南部地區。





新西蘭新任總理希普金斯 (Chris Hipkins) 形容，今次是「史無前例的事件」，而他亦在今天前往奧克蘭進行為期一天的探訪。目前已知有兩人死亡，另外， 當局亦在該市南部 Pukekohe展開搜救行動，尋找據報在該處被洪水捲走的一名男子，另外在 Remuera， 亦有一人相信是在山泥傾瀉後被摧毀的一間房屋而失踪，具體的傷亡情況仍有待確定。



據新西蘭氣象局稱，1 月 27 日是該市有記錄以來最潮濕的一天 Source: Getty / Lynn Grieveson 當地緊急服務部表示，他們昨天（27／1）亦接到超過1500 多個與洪水有關的求助電話， 亦有約2000 人一度被困在奧克蘭機場。另外，亦有數百人被困在車內同其他地方， 甚至連艾頓莊 (Elton John) 的演唱會亦遭取消。該市經已設立了四個緊急疏散中心。目前該市的機場已重新開放予國內航班升降，但國際航班將至少停飛至明天早上。





而新西蘭北島的主要高速公路多處關閉，多個地方亦停電。奧克蘭市長布朗（Wayne Brown ）於昨天亦由於天氣造成的嚴重破壞、導致居民要流徙和一些道路中斷而宣布奧克蘭進入緊急狀態。





奧克蘭應急管理部門在推特上亦發文字，該市北部、西北部和西部地區受到嚴重洪水影響，預計情況會進一步惡化。在社交媒體上的視頻顯示，消防員、警察和國防軍工作人員使用繩索和救生艇拯救被困受洪水淹沒房屋中的居民。





奧克蘭市長布朗為當局延遲宣布該市進入緊急狀態而辯護，並指有關的決定是在正確的時間做出的。





布朗表示：『我的職責並非是帶著水桶衝去（做拯救工作），而是要確保救援中心能夠組織好，並且在適當時間採取適當的步驟。』





當地氣象局 MetService 警告今天（28／1）會有繼續下雨，預計會有 23 毫米的降雨量。 Source: Getty / Lynn Grieveson 一名住在奧克蘭北岸米爾福德（Milford）的居民 A-J 對Newstalk ZB電台表示，他的家是受洪水影響的數百間房屋之一。





他說：『（情況）令人難以置信，有人頭上頂著行李箱走過，他們根本無能為力。這次（洪水）將會十分巨大。』





新西蘭緊急事務管理部長麥卡努蒂 (Kieran McAnulty) 承認， 他們並沒有預料到會出現傾盆大雨。





麥卡努蒂說：『我們在一些影片中看到有人要放棄他們的汽車，雖然我們知道天氣潮濕，我們亦正為此作好準備，以防萬一，但在短時間內有這麼多雨量，之前並沒有預報。』





麥卡努蒂又敦促民眾返回家園時要謹慎。相信奧克蘭多個地區可能需要幾個月時間才能夠恢復正常。



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