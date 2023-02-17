面臨補選大考 自由黨擬重新以微信爭取華人選民

自由黨的前排議員圖治（Alan Tudge）早前宣佈辭職，將觸發其所在的墨爾本東部Aston選區補選。





該選區範圍與Knox市議會一致，被視為中產階級多元文化社區聚居地，是典型的「mortgage belt」地區，即有大量家庭按揭買樓居住。





去年在鄰近的聯邦選區敗選的前財長費登堡（Josh Frydenberg）被指有意空降參選，但他否認並宣佈支持印度裔的律師兼專欄作家、墨爾本市議員甘寶（Roshena Campbell）。





《雪梨晨鋒報》報道，另有兩名華人Nicole Ta-Ei Werner和Mary Wang也可能會參加黨內預選，前者是去年底維州選舉的Box Hill選區自由黨候選人。潛在候選人還有印度裔的腫瘤學家Ranjana Srivastava。



自由黨去年敗走聯邦大選後的檢討認為，失去了華人與女性選民的支持。近月多位自由黨政客包括前外長派恩（Marise Payne）以及多位前排議員鄧肯（Dan Tehan）、李瑟（Julian Leeser）等都在雪梨與墨爾本的華人社區舉行了私人活動。





作為目前在聯邦自由黨最高級別的維州政客，鄧肯向華人商業及社團領袖承認，兩黨聯盟關於中國威脅的言論讓他們感到在社會上被孤立。





他承諾會重新啟用中國社交平台微信，來與華人社區溝通。「我相信，這次補選將會是我們如何重新與華人社區交流及為何這如此重要的關鍵測試。」



我們要確保，當我們談論國家安全時，要清楚指明我們說的是中國共產黨，而不是有傑出貢獻的澳洲華人社群。

自由黨去年在維州損失4個議席，只剩下一位女性議員，維州已成為該黨重點關注的對象。據報高層屬意甘寶參選，但維州支部希望進行地區初選。





工黨已宣佈派出工會領袖Mary Doyle二度參選，她在去年令圖治喪失近一成半的選票，但仍然惜敗。



