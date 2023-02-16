【周末熱浪持續】預測墨市38 度雪梨39 度 西澳料破紀錄

氣象預測西澳星期五及星期六氣溫酷熱，Pilbara區會上升到攝氏46度至48度，部份地區更會高達攝氏50度，將是澳洲歷來2月份最高氣溫。
氣象局指出，預計西澳部份地區的嚴重熱浪天氣，將持續到下周，未來幾天Kimberley西部內陸地區和鄰近地區，個別地區可能出現極端熱浪情況。
昆州今個星期酷熱並發生山火，氣象局表示，未來幾日天氣仍未緩和。
氣象局指出，由於酷熱天氣從西部向東岸擴散，所以全澳廣泛地區受熱浪影響，南澳、新州、維州及塔州，都受到影響。
新州預測星期五及星期六會最熱，部份地區會高達攝氏30幾度，最熱會是南部地區。雪梨星期六市中心預測高達32度，西區Penrith附近預測上升到39度。
維州包括墨爾本多個地區，星期五酷熱，預測墨爾本會高達38度，但較後時間轉涼。
氣象局指出，嚴重熱浪可能會對健康構成威脅，呼籲居民照顧長者、兒童及寵物，天氣酷熱最好留在室內，如果在家，可以提前拉起窗簾隔熱。
全澳大城市周末天氣預測
雪梨
星期五 天晴 19至30度
星期六 天晴 21至31度
星期日 間中密雲 21至27度
墨爾本
星期五 間中密雲 24至38度
星期六 間中密雲 17至23度
星期日 間中密雲 21至26度
布里斯本
星期五 天晴 19至31度
星期六 間中密雲 20至31度
星期日 間中密雲 21至32度
柏斯
星期五 天晴 16至28度
星期六 天晴 18至33度
星期日 天晴 19至34度
阿德雷德
星期五 天晴 19至28度
星期六 天晴 13至26度
星期日 天晴 13至29度
荷伯特
星期五 間中密雲 17至32度
星期六 醞釀驟雨 14至24度
星期日 天晴 14至27度
坎培拉
星期五 間中密雲 14至33度
星期六 可能有雷暴 17至32度
星期日 天晴 14至30度
達爾文
星期五 間中密雲 27至33度
星期六 可能有雷暴 27至33度
星期日 可能有雷暴 26至33度
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