【周末熱浪持續】預測墨市38 度雪梨39 度 西澳料破紀錄

氣象局發出熱浪天氣警告，除北領地外，全澳廣泛地區受影響。預測星期五墨爾本會高達攝氏38度。西雪梨會高達39度，西澳部份地區更可能上升到50度。

氣象局預測全澳廣泛地區周末天氣酷熱。

氣象局預測全澳廣泛地區周末天氣酷熱。 Credit: Bureau of Meteorology

氣象預測西澳星期五及星期六氣溫酷熱，Pilbara區會上升到攝氏46度至48度，部份地區更會高達攝氏50度，將是澳洲歷來2月份最高氣溫。
氣象局指出，預計西澳部份地區的嚴重熱浪天氣，將持續到下周，未來幾天Kimberley西部內陸地區和鄰近地區，個別地區可能出現極端熱浪情況。

昆州今個星期酷熱並發生山火，氣象局表示，未來幾日天氣仍未緩和。

氣象局指出，由於酷熱天氣從西部向東岸擴散，所以全澳廣泛地區受熱浪影響，南澳、新州、維州及塔州，都受到影響。

新州預測星期五及星期六會最熱，部份地區會高達攝氏30幾度，最熱會是南部地區。雪梨星期六市中心預測高達32度，西區Penrith附近預測上升到39度。

維州包括墨爾本多個地區，星期五酷熱，預測墨爾本會高達38度，但較後時間轉涼。

氣象局指出，嚴重熱浪可能會對健康構成威脅，呼籲居民照顧長者、兒童及寵物，天氣酷熱最好留在室內，如果在家，可以提前拉起窗簾隔熱。

全澳大城市周末天氣預測

雪梨

星期五 天晴 19至30度

星期六 天晴 21至31度

星期日 間中密雲 21至27度

墨爾本

星期五 間中密雲 24至38度

星期六 間中密雲 17至23度

星期日 間中密雲 21至26度

布里斯本

星期五 天晴 19至31度

星期六 間中密雲 20至31度

星期日 間中密雲 21至32度

柏斯

星期五 天晴 16至28度

星期六 天晴 18至33度

星期日 天晴 19至34度

阿德雷德

星期五 天晴 19至28度

星期六 天晴 13至26度

星期日 天晴 13至29度

荷伯特

星期五 間中密雲 17至32度

星期六 醞釀驟雨 14至24度

星期日 天晴 14至27度

坎培拉

星期五 間中密雲 14至33度

星期六 可能有雷暴 17至32度

星期日 天晴 14至30度

達爾文

星期五 間中密雲 27至33度

星期六 可能有雷暴 27至33度

星期日 可能有雷暴 26至33度
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Published 16 February 2023 at 6:26pm
By Wyee Yeung
Source: SBS