全澳熱浪周末來襲 氣象局提醒多州居民注意避暑

澳洲多地從今日到本周末迎來高溫，部份地區在下周持續炎熱，部份則開始降溫。

QLD HEATWAVE

新州、維州、南澳、西澳及塔州熱浪來襲。 Source: AAP / JASON O'BRIEN/AAPIMAGE

雪梨預計從今日（2月17日）開始到下星期，氣溫持續高達攝氏32度，是天文台錄得426天以來的最高溫度。而西區Penrith預計還會在明日去到39度之高。

氣象局部門解釋，這是受全國性的熱空氣影響，「西北部比以往更加乾燥，加上日曬令空氣溫度升高並往南移動。」

這次熱浪掠過澳洲中西部將為Pilbara部份地區帶來50度高溫，有望打破1998年以來的2月50.5度全澳最熱記錄。新州內陸地區預計超過40度，坎培拉未來幾日也會維持在30度以上。

墨爾本今日預計最高溫度為39度，如果可以去到4字頭，將打破1113日以來的最高溫記錄。不過周末會即時降溫，最高溫度徘徊在26度，到下周二預計跌至21度。
其他城市方面：珀斯今日升溫，預計周六達到34度；阿德雷德周末將接近30度，並在下周一突破33度，周四可能達38度；荷伯特今日最高達32度，明日降至24度，而早上最低可達14度。

氣象局提醒上述地區的民眾留在陰涼的地方，可以關上窗戶和窗簾以防止熱空氣進入室內。消防部門已發出預警，要求民眾提防林火。

全國多地的海灘預計會湧入成千上萬的泳客避暑。新州救生協會表示，今年至今已有23人溺亡，提醒泳客不要在沒有救生員的水域游泳。

與此同時，昆州北部和北領地則受活躍季風影響，預計有降雨，甚至出現洪水。

布里斯本的氣溫介乎20至30度。達爾文今日最高33度，周末會降溫並在下周迎來暴雨。
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Published 17 February 2023 at 1:19pm, updated 2 hours ago at 1:22pm
By Koma Cheng
Source: SBS