近百議員辦事處去年發現中國製攝錄機 目前拆除不足一半

繼國防部向參議院披露其中42部安裝在 全國多個海空軍基地和軍營 後，金融部也就自由黨議員帕特森（James Paterson）的查詢，證實國會議員辦事處也裝由上述兩間公司生產的保安攝錄機。





相關報道此前透露是65個辦事處，但已證實有88個。這些辦事處共安裝了122個攝錄鏡頭。



金融部官員向參議院表示，自去年7月起已陸續通知國會議員，建議拆除更換這些攝錄鏡頭，目前已拆除20個，餘下的預計在4月底之前完成取替。官員強調，拆除這些儀器只是出於謹慎，而非發現特別的安全威脅。





這些辦事處是設在各位議員的選區，接受居民上門陳情。當局確認議員們在國會大廈的辦公室沒有安裝攝錄機。





海康威視和大華技術被指由中國共產黨部份擁有，並提供科技和面容識別軟件給當局進行大規模監察新疆維吾爾族社群。相關儀器早年已被美國和英國禁止採用。





反對黨的網絡安全事務發言人帕特森表示，兩間中國企業的監控設備不容於澳洲的民主制度，包括議員和選民之間的交流。「想像一下如果你是在澳洲生活的維吾爾族人、藏族人，或者香港人、台灣人，你和本地議員見面時會被它們的鏡頭拍攝到。」





「我們需要工黨政府提出緊急計劃，來把任何這些設備從政府部門和機構中清除出去。」



自由黨的網絡安全事務發言人帕特森。 Source: AAP 不過，律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）指這些保安攝錄機已使用多年，質疑為何兩黨聯盟在位時不採取行動。「這是工黨要為前政府『執手尾』的又一明證。」





外交部長黃英賢上周向澳洲廣播公司（ABC）表示，已要求其部門加快更換那些設備。「我獲得的建議是它們沒有安全擔憂，因為它們不連接網絡，也不連接我們自己的系統。」





「但顯然有相關決定去移除它們，因此我已要求（外交部職員）加快（拆除工作）。」





另外，《澳大利亞人》跟進報道國防部的攝錄機，指南澳愛丁堡空軍基地的支援中心早於2018年已被傳媒披露使用海康威視的閉路電視，當局當時承諾更換，結果卻是用大華技術的產品來取代。



