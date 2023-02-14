究竟哪個國家在澳進行監視行動被警告？

自從聯邦政府上周表示，在 250 個政府物業中發現超過900部攝錄機、對講機、電子出入系統及視像錄影機，是由中國共產黨部份擁有的中國企業海康威視（Hikvision）及大華技術（Dahua）設計及生產之後，當局已開始著手將有關產品拆除。





而金融部官員早前在參議院的估算聽證會上表示，現時有 65 個聯邦議員的選區辦公室安裝了由中國的海康威視和大華兩間公司所製造的保安攝錄機。出於安全考慮，在一些聯邦國會議員的選區辦公室，亦已經開始從拆除該些由中國製造的保安攝錄機和對講系統。





金融部的部長級國會服務司司長布萊恩特 (Kylie Bryant) 向委員會保證，拆除有關設備只是預防性而並非因為有構成安全威脅。





布萊恩特說：『因為閉路電視系統或對講機都沒有聯網，所以這更像是我們正在採取的預防措施，我們預計到 4 月我們將更換所有閉路電視系統。』





而該部門原來在去年 7 月經已通知政府人員要拆除這些監控系統的計劃。



據2021年發表的一份獨立研究報告，總部位於杭州的海康威視是「全球最大的監控攝錄設備公司」，業務遍佈200個國家1000個城市，而大華技術則是其最大競爭對手，是全球第二大。





兩間公司都在澳洲有代理商。目前澳洲境內相信有超過40,000部海康威視攝錄機和18,000部大華攝錄機。





兩間公司亦被指是為中國在針對新疆維吾爾族進行大規模監管工作提供技術和面部識別軟件。





不過，中國外交部早前對政府決定拆除有關的保安攝錄機時表示，不要將是「國家安全概念過度延伸」來針對中國公司。並指澳方做法是「泛化國家安全概念」，歧視打壓中國企業。





其實，除了這些攝錄機以外，聯邦政府內政部長歐妮爾昨天亦採取了不尋常的舉動，揭露伊朗試圖對一名在澳洲的伊朗裔澳洲國民進行監視，包括入屋侵擾對方。





2022 年，在伊朗， 一名 22 歲的女子阿米尼 (Mahsa Amini) 因為未正確佩戴頭巾而被伊朗革命衛隊 (I-R-G-C) 逮捕後被殺害，引發了世界各地爆發了一波抗議活動，譴責伊朗政府及其對待婦女的方式。





聯邦內政部長歐妮爾昨天表示：『去年，澳洲保安及情報機構(ASIO) 識破了有人對在澳洲的伊朗裔國民的家進行監視， 並對此人及其家人進行廣泛研究的活動。 我只想退後一步再說一遍，有人住在我們國家被跟踪、監視、拍照，他們的家被外國勢力入侵。 這正在澳洲發生，這是 澳洲保安及情報機構所關注的事情。』





歐妮爾亦向任何可能想以自己的方式在澳洲進行監視行動的外國勢力發出警告：『我想讓人們明白，對於那些在暗中運作的國家，我們有一個非常簡單的信息：我們正在監視著你。 若果這些行動是要求揭露你所作的事以維護本國的利益，我們絕對會這樣做。對於那些發聲的澳洲人：我們亦會採取行動保護你們。』





詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。





