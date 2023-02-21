譚保承認當年反外國干預法是「為中國而設」

儘管當局在立法過程中始終避免提及中國，但譚保在法例訂立前，於2017年底曾表示絕不容許中國干預澳洲內政。他當時以普通話仿效中共前領袖毛澤東的名言說「澳大利亞人民站起來」，引起北京不滿，令兩國關係開始惡化。





國會一個委員會正在對《反外國干預法》進行檢討，了解如何調整以改善其效用。





譚保昨日（2月21日）向該委員會表示，當時設立「外國影響透明度登記冊」（Foreign Influence Transparency Register），「關鍵目的」就是為了披露與中共統戰部有關的在澳團體。



情報機構、安全機構很清楚誰做了甚麼。我不會形容（中國干預活動）為隱蔽——那是公然的行動。

登記冊要求任何和外國有關聯、對聯邦的政治和政府議程進行遊說活動的個人和團體進行登記。





不過，他對該制度沒有得到更嚴格執行感到困惑，指官員們不應將其視為「自動填表練習」。





譚保又表示，《反外國干預法》是針對極權國家及非澳洲盟友的國家，而法例推出後，全球地緣政治局勢開始轉差。



