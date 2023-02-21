譚保承認當年反外國干預法是「為中國而設」

前總理譚保首度承認，5年前訂立《反外國干預法》是針對中國共產黨在澳洲的干預活動。

Prime Minister Malcolm Turnbull at an Australia China Business Council, 2018 Canberra Networking Day event at Parliament House in Canberra

前總理譚保在2018年出席一個澳洲中國工商業委員會（Australia China Business Council）在國會大廈舉行的活動上。 Source: AAP

2018年，
譚保政府引入《反外國干預法》
，並在工黨支持下通過國會。

儘管當局在立法過程中始終避免提及中國，但譚保在法例訂立前，於2017年底曾表示絕不容許中國干預澳洲內政。他當時以普通話仿效中共前領袖毛澤東的名言說「澳大利亞人民站起來」，引起北京不滿，令兩國關係開始惡化。

國會一個委員會正在對《反外國干預法》進行檢討，了解如何調整以改善其效用。

譚保昨日（2月21日）向該委員會表示，當時設立「外國影響透明度登記冊」（Foreign Influence Transparency Register），「關鍵目的」就是為了披露與中共統戰部有關的在澳團體。
情報機構、安全機構很清楚誰做了甚麼。我不會形容（中國干預活動）為隱蔽——那是公然的行動。
登記冊要求任何和外國有關聯、對聯邦的政治和政府議程進行遊說活動的個人和團體進行登記。

不過，他對該制度沒有得到更嚴格執行感到困惑，指官員們不應將其視為「自動填表練習」。

「我們知道，
在澳洲試圖影響公共事務的最活躍國家和政黨
就是中國（及中共）......但那些與中共統戰部有關的在澳團體顯然並沒有出現在登記冊上。」

譚保又表示，《反外國干預法》是針對極權國家及非澳洲盟友的國家，而法例推出後，全球地緣政治局勢開始轉差。

工黨政府已表明，即使尋求恢復與中國的貿易，但不會改變對華政策。內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）本月表示，當局計劃採取更多行動，打擊針對政客、學者和社區的干預活動。
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Published 22 February 2023 at 10:15am
Source: SBS