外國政府在澳活動登記 中國佔四份一最為活躍

澳洲從2018起實施「外國影響透明度登記冊」（Foreign Influence Transparency Register），要求任何和外國有關聯、對聯邦的政治和政府議程進行遊說活動的個人和團體進行登記。





澳聯社（AAP）統計2021-22年數據指，來自37個司法管轄區的110個個人或團體，共進行了超過190次遊說活動。該數字比前一年逾200次略有下降。





其中，中國超過50次為本年度最多；其次是日本，不足20次；美國15次排第三；法國和科威特各有10次。



這些活動包括有政府部門或相關人員參與的交流、捐款和遊說，涉及礦業、能源、科技、智庫和學術等方面。絕大部份是由與外國政府有關聯的機構舉辦，一些是由外國政府或外國政治組織直接參與。





SBS中文記者翻查 公開記錄 ，發現前總理陸克文是最活躍的登記個人之一，申報與約60個外國機構有關聯，包括英國廣播公司、德國之聲、歐洲議會、日本放送協會、中國人民大學、《人民日報》等遍佈亞歐美的公共機構。





而由中方團體舉行的最新活動是，從去年10月開始，由中國文學藝術界聯合會和中國駐澳洲大使館主辦、在墨爾本和阿德雷德巡迴的澳中建交50周年「今日中國」藝術周展覽，由澳洲大洋傳媒進行了登記。



反對黨的反外國干預發言人帕特森（James Paterson）表示，政府需要意識到針對官員的潛在影響力。





「我們需要確保外國政府影響澳洲的活動是完全透明，以捍衛我們的民主制度。」





國會的情報與安全委員會將審視外國干預透明制度。帕特森表示，反對黨願意在這方面就任何改革提供支持。

