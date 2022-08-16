什麼情況下被視為觸犯了「反外國干預法例」？

有學者認為這條法例入罪的門欄相當寬闊, 那麼實際的情況又是否如此？ 宋慶勤邀請陶建文律師為大家介紹這條法例的具體内容。









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<p><strong>在澳洲，所有人必須保持至少</strong><strong> 1.5 </strong><strong>米的社交距離。</strong><strong><a href=" https://www.sbs.com.au/language/cantonese/zh-hant/how-australia-s-states-and-territories-are-relaxing-coronavirus-restrictions " target="_blank">請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。</a></strong></p><p><strong>目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打</strong><strong> 1800 020 080 </strong><strong>致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試</strong><strong>。</strong></p><p><strong>聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式</strong><strong> COVIDSafe </strong><strong>可在手機中的應用程式商店下載</strong><strong>。</strong></p><p><strong>SBS </strong><strong>致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。</strong><strong>有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往</strong><strong> <a href=" https://www.sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates " target="_blank">sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates</a></strong><strong>。</strong> </p><hr /><p><strong><em>瀏覽更多最新時事資訊，請登上</em></strong><strong><em><a href="

