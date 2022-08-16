SBS廣東話節目

什麼情況下被視為觸犯了「反外國干預法例」？

SBS廣東話節目

High Court Wikipedia.jpg

法庭即將審理首宗涉及「反外國干預法例」案件。

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 17 August 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS

聯邦法院即將審理首宗涉及「反外國干預法例」的案件，究竟這條法例的精神内容是什麼？什麼情況下被告會被視為干犯了相關的法例？什麼情況下構成「犯罪意圖」？以及控方如何舉證等？

Published 17 August 2022 at 6:00am
By Thomas Sung
Source: SBS
有學者認為這條法例入罪的門欄相當寬闊, 那麼實際的情況又是否如此？ 宋慶勤邀請陶建文律師為大家介紹這條法例的具體内容。

閲讀相關内容
【反外國干預法】新報告：擔憂加劇對華人社區懷疑

Advertisement
<p><strong>在澳洲，所有人必須保持至少</strong><strong> 1.5 </strong><strong>米的社交距離。</strong><strong><a href="
https://www.sbs.com.au/language/cantonese/zh-hant/how-australia-s-states-and-territories-are-relaxing-coronavirus-restrictions
" target="_blank">請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。</a></strong></p><p><strong>目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打</strong><strong>&nbsp;1800 020 080 </strong><strong>致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試</strong><strong>。</strong></p><p><strong>聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式</strong><strong> COVIDSafe </strong><strong>可在手機中的應用程式商店下載</strong><strong>。</strong></p><p><strong>SBS </strong><strong>致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。</strong><strong>有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往</strong><strong>&nbsp;<a href="
https://www.sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates
" target="_blank">sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates</a></strong><strong>。</strong>&nbsp;</p><hr /><p><strong><em>瀏覽更多最新時事資訊，請登上</em></strong><strong><em><a href="
" target="_blank">廣東話節目 Facebook 專頁</a>、<a href="
https://mewe.com/p/sbscantonese
">廣東話節目 MeWe 專頁</a></em></strong><strong><em>，或訂閱</em></strong><strong><em><a href="
https://t.me/SBSCantonese
">廣東話節目 Telegram 頻道</a></em></strong><strong><em>。</em></strong></p><p style="text-align: left;"><em>SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。<a href="
https://www.sbs.com.au/chinese/chinese/zh-hant/about-sbs-chinese
" target="_blank">按此進一步了解 SBS 中文。</a></em></p>
分享

Latest podcast episodes

Australian skill shortage Flickr Jesse Spezza CC BY SA 2.0.jpg

市場周二無方向可言 澳洲開始辯論就業及技術峰會内容

PxHere HK Traffic CC.jpg

香港運輸署試行自動交通執法系統改善塞車情況

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（8月16日）

Scott Morrison during Parliament Question Time

艾巴尼斯揭露莫理遜曾兼任 5 部長職位