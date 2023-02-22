英國完成每周工作 4 天試驗 打工仔或能實現夢想

但最大的問題，是究竟僱主能否接受全職員工每周工作四天呢？





英國剛剛完成了一個為期六個月的試驗計劃。它的英文名稱是 4 Day Week Campaign，並得到牛津、劍橋和波士頓大學的研究員幫忙。





這試驗計劃號稱全球規模最大，是基於 100:80:100 這個模型 — 意思是指，公司會向員工發 100% 的工資；員工只需做 80% 的工時；但要致力保持 100% 的生產力。



有參與試驗計劃公司表示，員工少了申請病假。 Source: Pixabay / David Mark 究竟能否達到成效呢？





有關結果，已呈交了英國國會，倡議者希望英國國會議員能夠考慮結果，讓英國全職工人每周工作 32 小時。





我們不如看看以下這些數據，來推斷有關結果。





這個計劃共有 61 家公司參與，其中 56 家決定將這個計劃延長執行，而當中更有 18 家表示，他們不僅延長，還會永久執行這個計劃。





英國皇家生物學會 (Royal Society of Biology) 便是其中一間表示會推行每周工作四天計劃的公司。





該學會的 CEO Dr Mark Downs 表示，推行這個試驗計劃後，少了員工申請病假 — 從之前每人平均每年申請 4 至 5 天病假，下降至不及兩天。



每周工作 4 天能讓大家的社交活動更添姿彩。 Source: Pixabay / Silviu on the street 全球知名管理顧問公司 McKinsey & Company 的資深合夥人、來自新西蘭的 Ben Fletcher，在澳洲報章 Australian Financial Review 舉辦的勞動力峰會上有份發言。





世界上最優秀的企業，是那些能夠迅速適應變化的企業，它們一般是有韌性、健全、關懷別人，還能迅速轉型的機構。 Ben Fletcher





至於澳洲本地也有公司採用了每周工作 4 天的上班模式。





其中一間是以墨爾本為基地的軟件公司 Symbiote。他們每天的工時並沒有增加。





Symbiote 董事總經理 Owen Windsor 表示，近年工作模式的轉型，再加上新冠大流行的推波助瀾，這些都使到每周工作 4 天的上班模式抬頭。





Windsor 說，現在他的職員比之前更為專注，也更能善用時間。





他說，公司連開會的方式也作出改變 — 以前會浪費時間在某些環節上，現在則更為精簡。





對於目前澳洲勞動市場持續緊張的情況，Windsor 認為，每周工作 4 天是一種吸引人才的手段。





他表示，有些公司會提供各種福利 (perks，即「著數」) 來吸引人才，之不過，他覺得應該做一些更有意義的事，他寧願為員工帶來實實在在的回報，而不是像在公司設立早餐吧 (breakfast bar) 這些福利。



