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雪梨唐人街多個廣告螢幕被指「篤眼篤鼻」 近千人聯署求拆

雪梨唐人街一個社區團體收集了近千個聯署，要求拆除在該區域的四個「大型」、「篤眼篤鼻」的電子廣告螢幕。

Peter Wong believes advertising screens in Sydney's Chinatown are eyesores.

Peter Wong 認為雪梨唐人街的廣告屏幕很礙眼。 Credit: Supplied

要點：
  • 一群澳洲華人呼籲拆除雪梨唐人街的電子廣告螢幕；
  • 他們認為，在這一個標誌性區域安裝的四個廣告螢幕有礙觀瞻，並且沒有提供足夠的社區信息；
  • 為了使該地區「現代化」，雪梨市與廣告公司 QMS 簽訂了 10 年合約，包括在雪梨市安裝 150 個廣告螢幕，這四個螢幕包括在內。
一些澳洲華人表示，設於雪梨唐人街的幾塊數字廣告牌相當於「垃圾」，這種設備在這個特色文化區域根本沒有立足之地。

自去年三月開始，陸續在雪梨安裝近 150個廣告螢幕，它們被稱為「通信塔」，用以展示由廣告公司 QMS Media的廣告。

雪梨市政府表示，它與 QMS Media簽訂的十年合約，是與「街道設施」升級有關，其中包括電子廣告螢幕。除了用以展示廣告，亦可展示活動信息、社區信息更新和安全更新。
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但禧市商會（Haymarket Chamber of Commerce）的聯合創始人 Peter Wong （Wong Wing Kee） 認為，這些廣告屏有礙觀瞻，而且不會給社區帶來任何好處。

Peter Wong 表示：「市議會說我們唐人街是一個特色區域，但這些電子廣告螢幕與我們的文化沒有任何關係，它們成了大型的障礙物。」

去年 6 月和 7 月，四座塔架被安裝在唐人街的主幹道——迪克森街（Dixon Street）。

雪梨市議會發言人表示，它們取代了在相同或非常相似位置的四塊 JCDecaux 廣告牌。

Peter Wong 提及唐人街的商戶在疫情最嚴重的時候受到了重創，他希望顧客在前往唐人街感受到被熱烈歡迎，而不是被數字廣告屏嚇到。

他指：「我們希望人們再次造訪唐人街。我們每周都有夜市，但廣告牌不方便行人走動，甚至窒礙人們前往唐人街。

「商戶受到了電子廣告螢幕的影響，特別是那些提供戶外用餐服務的商戶。
Peter Wong standing next to one of four advertising screens he wants removed from Sydney's Chinatown.
Peter Wong 站在他希望從唐人街移除的四個廣告螢幕旁。 Credit: Supplied
Peter Wong 是「Soul of Chinatown」的創辦人之一，該社區組織就拆除這些電子廣告螢幕發起聯署。自去年 12 月下旬以來，已經收集了近 1000 個簽名。

在請願書中的支持者認為數字廣告牌「篤眼篤鼻」和「醜陋」，一位支持者Claire Lo 寫道：「我住在這裡，它真的破壞了唐人街的特色。」

另一位支持者 Rod Lee 寫道：「“對於一個試圖保持其文化特徵的地區來說，這些廣告牌是非常不合適的。」

雪梨市政府表示，這些廣告螢幕是「街道設施 」升級的一部分，旨在推動該地區及其周邊地區的 「現代化」。

社區人士對部分廣告螢幕的位置感到擔憂，這促使議會對這些廣告屏進行了外部審查。
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市議會發言人向 SBS 中文表示：「我們了解一些社區成員對街道設施的位置表示擔憂，特別是一些通信塔的位置。」

他補充稱，所有這些設施的位置都要經過開發申請和公共通知程序，其中包括與獨立的地方規劃小組進行公眾諮詢。

QMS Media 的一位發言人表示：」所有QMS街道設施都完全合規，並更換了使用超過了 20 年的陳舊街道設施。」

「關於請願書，QMS 和雪梨市政府已對目前的通信塔的位置開始第三方外部審查。”」

Soul of Chinatown 組織者表示，他們將在 2月20 日的議會會議上提交請願書。
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Published 17 February 2023 at 5:16pm
By Hsin-Yi Lo
Source: SBS
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