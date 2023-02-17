【毛管戙！】墨爾本住宅內發現「澳洲最大」極恐怖巨蜂巢

墨爾本一間住宅的浴室內發現一個1.5米巨型蜂巢，上門處理的滅蟲公司專家形容是前所未見，並稱是他滅蟲生涯中見過的「澳洲最大」。





呈「鐘乳石」形狀的恐怖巨蜂巢佔滿浴室天花板，估計內住滿過萬隻歐洲黃蜂（European wasp）。滅蟲專家阿梅爾（Dale Armel）把這個罕見情況拍攝並放上互聯網社交平台，畫面震撼的片段在網上瘋傳。





片段中可見，浴室的牆壁和天花板上，懸掛著一個像「蘑菇」形1米乘1.5米的灰黑色物體，看仔細一點就是個巨型蜂巢，附近還有大量黃蜂在周圍狂飛盤旋，不少網友表示看到「毛管戙」。



滅蟲專家在墨爾本一間已廢棄多年房屋內發現巨蜂巢。 Credit: DAP Pest Control Youtube 呈「鐘乳石」形狀的恐怖巨蜂巢佔滿浴室天花板，估計內住滿過萬隻歐洲黃蜂（European wasp）。 Credit: DAP Pest Control Youtube 阿梅爾估計，這個蜂巢在2021年9月左右築成，起初或只有籃球般大小，但他到場清拆時，相信巢內已住滿成千上萬黃蜂。





他亦表示，蜂巢之所以能築成這麽巨大，是由於房屋已廢棄多年，沒人打理。雖然歐洲黃蜂的巢穴通常會冬眠，由於這個巢穴在室內可以抵禦寒冷，因此他估計這個巢穴可能已經經歷了幾個季節，「黃蜂可以在裡面取暖，所以蜂后很可能在巢內冬眠」，「春天到來時，蜂群可以立即開始產卵和孵化新卵」。



由於這個巢穴在室內可以抵禦寒冷，專家估計巢穴可能已經經歷了幾個季節。 Credit: DAP Pest Control Youtube 阿梅爾到場清拆時，相信巢內已住滿成千上萬黃蜂。 Credit: DAP Pest Control Youtube 在澳洲，歐洲黃蜂被認為對人類具有攻擊性和侵入性。阿梅爾解釋，「黃蜂會被你呼出的二氧化碳所吸引，並視之為威脅發起攻擊」，一旦群起向人們大規模攻擊可以致命，「這是非常危險的情況。如果任何人或孩子遇到黃蜂巢穴，牠們可能會蜂擁而至，並反復蜇咬發起攻擊，對附近的居民存在極大危險。」



滅蟲生涯身經百戰的阿梅爾說，看到這個巢穴的結構細節真是令人難以置信，千載難逢。 Credit: DAP Pest Control Youtube 阿梅爾最終花了足足三天才能消除蜂巢。在澳洲，歐洲黃蜂被認為對人類具有攻擊性和侵入性。 Credit: DAP Pest Control Youtube 阿梅爾最終花了足足三天才能消除蜂巢，滅蟲生涯身經百戰的他表示，「看到這個巢穴的結構細節真是令人難以置信，千載難逢」。他續說，「一般我都不會害怕，但今天，真的嚇到我了。」

