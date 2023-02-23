澳洲工作者在家工作的扣税额计算方法下月起更改 一文看清注意事项

要点： 在家工作扣税额的固定费率的计算方法将会有更改；

在家工作的每小时的固定费率将由目前的 52 澳分增加至 67 澳分；

由 3 月 1 日开始，纳税人需要更详细地记录在家工作的工时。

如果你在过去数年都是在家工作，可能会想在报税表上申报开支，从而达到减税效果，但你或许要再想一想，留意一些需要注意的事项。





澳大利亚税务局宣布 2022/23 财政年度在家工作扣除额将会变更，一些纳税人由从3 月 1 日开始将要付出额外的税款。



作出什么更改？

在家工作的澳大利亚的纳税人，有两种计算方法申请扣税，分别为“实际成本”和“固定费率”计算。





固定费率方法今年会有修改，在家工作的每小时固定比率将由 52 澳分增加至 67 澳分。





在家工作可申报扣税的开支类型和纳税人需要保留的记录也有更改。





必须设有一个特定家庭办公室才能申请扣税的要求被取消。





澳大利亚税务局表示，对固定费率计算方法进行修改，是要“更好地反映现时在家工作的安排”。



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固定费率计算方法涵盖哪些开支？

原先 52 澳分的固定费率计算方法的涵盖范围包括家庭办公室家具的折旧金额、冷暖空调系统、照明等的能源支出，以及清洁专用家庭办公室的开支。





修改后的固定费率方法可扣除的开支包括：





・家庭和手机的互联网数据费用





・家庭和手机费用





・用于冷暖和照明系统的电费





・文具和电脑消耗品费用，如打印纸和墨水





如果你使用固定费率方法计算在家工作的开支，就不能为其涵盖的任何项目单独申请额外扣税。





不过，你仍可以此方法就未涵盖的开支申请扣税，包括电脑、电话和办公室家具等物品。





如果一件物品的价值在 300 澳元或以下，而主要用于工作，你可以在购买该物品的当个财政年度内申请扣税。



但如果物品的价值超过 300 澳元，则只能就其折旧金额申请扣税。





你还可以为物品的维修保养费用申请扣税。





如果该物品可作办公和私人用途，你只能将与工作相关的部分申请扣税。





在特殊情况下，拥有特定家庭办公室的纳税人也可以申请房屋占用费用，例如房贷利息、租金或清洁费用等。



需要保留哪些记录？

在之前的财政年度，纳税人必须记录他们在家工作的实际时数，或者代表他们一般在家工作的模式，即是连续四个星期的工时记录。





但从 3 月 1 日起，澳大利亚税务局将只接受在相关财政年度在家实际工作时数的记录。排班表（rosters）、工作时间记录卡（timesheet）、公司使用的工作日志等文件就已足够。



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你同时需要为在家工作的每项开支保存记录。如果你在家工作时使用手机，则需要保留账单的副本。这做法同样适用于电力、煤气和互联网，以及任何你使用的家具或科技产品的开支。





有些人担心在财政年度中修改保存记录的做法，但你并不需要担心，因为税务局已经制定了过渡安排。





税务局助理专员Tim Loh说：“从 2022 年 7 月 1 日到 2023 年 2 月 28 日，我们会接受能代表在家工作总时数的记录（例如 4 周的工作日志）。”





无论你以哪种方法来计算扣税额，税务局建议要保存在整个财政年度中所有与工作相关的开支记录。



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Tim Loh说：“这使你可以更灵活地根据自己的情况选择最好的计算扣税方法。”





你可以在税务局网站找到更多有关详情，该网站提供超过 30 种语言的版本的信息。





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