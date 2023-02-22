全球估计有6500万人受长期新冠影响 这五件事情应引起关注

2020 年底，当我们躲在“澳大利亚堡垒”中躲避新冠时，我们开始听到有些人的新冠症状持续数月。他们被称为长期新冠患者。





与我们的预期相反，这些症状不仅是影响人们的肺部或呼吸。长期新冠患者出现一些其它症状：活动后更严重的疲劳、肌肉酸痛、头痛、认知功能障碍或脑雾等。





一项议会调查项目正在调查澳大利亚对长期新冠患者的应对措施、公共卫生系统的反应以及最新研究结果等。





很明显，在新冠大流行早期，我们对长期新冠的一些看法是错误的。三年来，估计有6500万人受到长期新冠的影响，以下是我们已知或正在探索的关于这种情况的五件事。



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肺功能可能需要数月才能恢复 有些人可能永远无法恢复

我们现在了解到，并不能够保证长期新冠患者的肺功能完全恢复，五分之一的人仍然抱怨有严重的呼吸困难，10%的人有严重的肺功能障碍。





研究报告显示，在出院数月后，一些新冠患者可能还会有肺功能受损、胸部扫描异常、运动能力受损和持续呼吸困难等症状，尤其是那些曾需要在重症监护室接受呼吸支持的患者。





对于因新冠住院且持续呼吸困难的患者来说，肺部的康复可改善生活质量并提高运动耐力。虽然这一证据不充分，但在一项随机对照试验和七项观察性研究一致显示出此类结果。





我们需要一种全国性的方法来评估所有住院后存活的新冠患者，以确定他们是否仍然呼吸困难，并确保他们的肺部可以康复。



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新冠病毒会增加患慢性病的风险或使之恶化

早期，我们还不了解新冠病毒会增加患慢性病并使其它慢性病恶化的风险。





从那时起，大量人口研究清楚证明，长期新冠患者患中风、心脏病和糖尿病的风险增加。





这些问题更可能发生在那些社会弱势群体中，他们没有足够时间进行康复治疗。



长期新冠不是单一疾病

我们最初认为长新冠是一种单一疾病。我们现在知道这是一个复杂的情况，由许多不同的因素引起。新出现的证据已经证明，这包括：



免疫力受损



自身抗体的发展（免疫系统自我攻击）



微血块（小血块和/或血管损伤）



SARS-CoV-2 病毒的持续存在

调查这些原因的研究仍然很少，而且是观察性的——这些因素可能会重叠，并且因患者而异。解决这些问题的唯一方法是进一步研究。





现阶段存在多种治疗方法，但它们都需要在适当的对照试验中进行测试，但目前正在进行的试验还是太少。



Credit: Pexels/Sarah Chai Source: The Conversation

我们需要更充分的医疗资源

过去，我们没有投入足够的资源来治疗感染后的症状或免疫综合征，例如肌痛性脑炎或慢性疲劳综合征 (ME/CFS)。这些症状的定义是过度疲劳，劳累后会恶化，包括认知障碍或脑雾。





在许多人眼中，这些症状是造成长期新冠相关的大部分疾病和残疾的原因，并且通常比呼吸系统问题更为普遍。





长期新冠、慢性疲劳综合征和其他感染后综合征的严重病例可能包括一种被称为体位性心动过速综合征（POTS）的病症，心率过快会导致血压下降，即使是轻微的运动。



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与新冠肺炎的幸存者不同，体位性心动过速综合征患者从传统的基于运动的康复计划中受益的可能性要小得多。这样的项目甚至可能会加重他们的症状。





相反，提出了以前应用于慢性疲劳综合征和体位性心动过速综合征的方法，包括运动节奏和药物治疗方案。然而，目前缺乏良好的证据，虽然正在进行试验，但很少，尤其是在澳大利亚。



不应将长期新冠视为心理问题

最后，一直存在将长期新冠归因于心理健康状况不佳的问题。虽然心理健康状况恶化通常伴随着慢性病，但长期新冠和心理健康问题的这种联系被夸大了，我们有可能忽视生理问题。





一项针对患新冠后超过 130 万人的大型人口研究表明，虽然焦虑和抑郁最初有所增加，但这是短暂的，这与长期新冠的特征（如认知功能障碍）不同。





新冠治疗侧重于对急性危及生命的疾病，而在很大程度上忽略了长期后果。但长期新冠并不是一个会消失的问题，需要调查它引起的疾病，对治疗和有效的护理模式进行强有力的临床试验。目前这个情况都还没有发生。





彼得•沃克是纽卡斯尔大学医学和公共卫生学院的联席教授。





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