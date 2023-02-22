直击现场 在达尔文与SBS共贺新春：“新年祝福永远不迟”

Key Points 达尔文华人社区历史悠久，可以追溯到淘金潮时期

在达尔文，约有7000人承认自己的华人背景。但只有1.1%的居民在家说普通话，0.3%说广东话

达尔文市长认为，春节庆祝的命名，除组织方原因外，与当地文化生态分不开

在达尔文，“狮子”是一个特别的意象。





在这里，起源并流行于中国的舞狮，却成了各文化社区的共同传统。





当地人告诉SBS中文普通话，这一传统是由第一批来到北领地的中国移民带到达尔文的，并代代相传。





在 50 和 60 年代期间，达尔文的许多企业都是由华人家庭拥有和经营的，在农历新年期间，会有一群热心的人表演舞狮，以保佑这些企业赶走邪灵，为新的一年带来好运。到 70 年代后期，中华会龙狮团成立，为达尔文的华人和非华人带来祝福。





每当当地社区有重大事件，您总能看到舞狮队的影子。 Credit: Olivia Yuan



除了春节、中秋等传统节日，每当当地社区有重大事件——比如商店开业、各式庆典，您总能看到舞狮队的影子——它是可以吓走恶灵，带来好运、欢乐、财富和幸福。





达尔文的中华会龙狮团成员来自不同文化背景，上到六七十岁的长者、下到不满学龄的小朋友，都参与到舞龙舞狮活动当中。





这次，仍然由经典的舞龙舞狮拉开农历新年庆祝的帷幕。





新年祝福为何“迟到”了？





您有没有想过，农历新年其实已经过去约一个月，为什么达尔文人选择现在庆祝这一传统节日呢？





北领地重大事务部长保罗·柯比 （Paul Kirby）告诉SBS中文普通话，这是因为，在北领地，当地最大的华人社区组织——中华会（Chung Wah Society）——的舞龙舞狮等各种活动深受欢迎，与此同时，农历新年的庆祝氛围也因此而延长。





达尔文的中华会龙狮团成员来自不同文化背景。 Credit: Olivia Yuan



他说：“中华会把他们的活动分散开来——他们现在很受欢迎，而且组织得很好。在农历新年的头几个周末，他们四处走动，为很多生意提供祝福。所以舞龙舞狮队去到企业，舞龙舞狮能够辟邪和迎接新春，祝来年好运——这意味着有时是在真正的农历新年后的几个星期，我们可以在篮网球中心庆祝这个盛大的节日。”





保罗·柯比说，舞龙舞狮是北领地社区的一种共同传统。 Credit: SBS 保罗·柯比说，舞龙舞狮是北领地社会的一部分，事实上，就在此前不久，北领地议会大楼内也想起了舞狮时的鼓点声。





“上周末，我们举行了盛大的晚宴，狮子们进行了精彩的表演，来自各行各业的数百人前来庆祝我们今年第一次重返议会。”





“狮子们跳起了优美的舞蹈，同样是为了避开所有的恶灵。抓住它，让我们把它踢出议会大厅。”





数千人抵达尔文农历新年的活动现场，在美食和表演中感受并未随时间而退却的农历新年气氛。





北领地首席部长娜塔莎·菲尔斯 =向SBS中文普通话表示，举办这样的大型活动是北领地政府庆祝华人传统的一种支持方式。



北领地首席部长娜塔莎·菲尔斯 （Natasha Fyles）向SBS中文普通话表示，举办这样的大型活动是北领地政府庆祝华人传统的一种支持方式。





“北领地大约有7000人承认华人传统。所以它是我们社区的重要组成部分。今天举办这个节日是社区聚在一起庆祝的一种方式。”



“Chinese New Year”和“Lunar New Year”

康·瓦茨卡利斯 （Kon Vatskalis）是达尔文市长，他曾经是SBS希腊语节目组的制作人。





与很多地方不同，达尔文的春节庆祝活动仍然沿用“中国新年（Chinese New Year）”的说法，而不是使用更为广泛、包容更多文化社区的农历新年“Lunar New Year”。





瓦茨卡利斯解释称，除了组织者命名的原因之外，这与达尔文独特的多元文化生态是分不开的。





在庆祝活动上，随处可见身着传统服装的表演者和观众。



从19世纪70年代起，华人开始来到达尔文。在20世纪20年代的很长一段时间里，华人在当地建立起庞大的社区，“这里的华人比欧洲人还要多三倍”。





华工在达尔文曾经建立起一个规模有限的唐人街，但在二战期间，在日本军队的轰炸、抢掠和毁坏下，这条街被夷为平地。





瓦茨卡利斯1993年移居达尔文——那是他第一次体验农历春节庆祝活动。





当我来到达尔文时，我看到的第一件事就是在达尔文市中心举行的中国新年游行，这让我大吃一惊。





“我来自珀斯，我在珀斯从来没有见过这样的东西。而我来到了澳大利亚北部的首府，我却庆祝春节。从那以后我没有错过了任何一次。”





在北领地，约有7000人承认自己的华人背景。然而，根据2021年人口普查的最新数据，北领地只有1.1%（约2500人）的居民在家说普通话，0.3%（800人）在家中说广东话。









瓦茨卡利斯说，这其实代表了达尔文的独特生态。





他说：“我们有120个不同的背景的社区。我们不是把文化传统留给我们自己，而是把它们拿出来让每个人分享。”





“我们住在一起，互相我们互相通婚。在墨尔本，希腊人与希腊人结婚，意大利人与意大利人结婚，华人与华人结婚。你来到达尔文，希腊人与意大利人、华人、印度尼西亚人、甚至是原住民结婚。华人也是一样的。”





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LISTEN TO 直击现场 在达尔文与SBS共贺新春：“新年祝福永远不迟” SBS Chinese 22/02/2023 06:36 Play





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