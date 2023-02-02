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在农历新年和元宵节期间，您若走在悉尼的中央商务区，您能看到一系列别处心裁的艺术作品。





它们以各式各样的兔子为造型，生活活泼，天真自然。





这些艺术作品由6至12岁的孩子们设计制作，从600多件作品中挑选出来，将成为农历新年伊始悉尼的一抹独特色彩。





从新的悉尼市中心George Street步行街至Dixon Street，您都能看到这些憨态可掬的兔子。





Henson Tang今年9岁，他给自己设计的小兔子取名Musica。这是一只棕色兔子，身穿红色印有金龙图案的传统服饰，正拿着麦克风放声高歌。





9岁的Henson和他创作的小兔子



他希望这只唱着歌的小兔子能带来新年新气象，并把美好的祝愿带给家人。





Henson告诉SBS中文普通话节目：“我设计的兔子名字叫做Musica，它很喜欢唱歌。它唱歌的时候，一条金龙——金龙的精神就会出来跟着，就会让人们很开心。如果需要帮忙或者害怕的时候，这条金龙就会帮助它。”





Credit: Abril Felman



在Henson的心里，龙是一个特殊的形象。





我好喜欢唱歌，好喜欢画龙、画金龙，我就让小兔子唱歌，我让兔子唱《unforgettable》。我又想，我喜欢画龙，那我把龙画在小兔子的衣服上会怎么样——于是这样，我就入选了。





在农历新年，Henson总会和亲人一起享用的新年大餐。他还许下了一个和兔子有关的新年愿望——“好想要一只兔子宠物，好像和兔子一起玩耍。”





Christina Lee今年10岁，她的作品是一个兔子包子。一只胖乎乎的包子，却长出了小小的眼睛和耳朵，长成了一只小兔子的模样。





Christina设计了一个“兔子包子”



她说，这是一只贪吃但热心肠的小兔子。





“这个是一个包子兔子，因为我特别喜欢吃包子，我想出来是因为，以前我奶奶给我做出来一个包子，做成一个兔子的形状，还我挺喜欢的，挺好吃的。我就画出来了。”





Christina的兔子包子是蔬菜馅的 Credit: City of Sydney



Christina告诉SBS中文普通话，这个兔子包子，是蔬菜馅儿的——而这，也符合她对农历新年的美食印象。





（兔子包子）的馅就是菜，里边有很多菜，因为兔子吃菜。





对她来说，过年，总和美食分不开。新年的餐桌上，她喜欢饺子、卷饼，还有皮蛋。





Christina说，爸爸妈妈是从中国的黑龙江省来到澳大利亚的。而在她的家中，在辞旧迎新时，还保留着很多来自中国东北地区的习俗。





“我记得新年的时候就会吃很多东西，还要吃饺子，吃别的东西……然后我就想，大家都吃很多东西，我就画一个兔子——就是一个吃的东西。”





Jamie Higgens今年7岁，她的妈妈来自韩国。虽然家里没有过农历新年的习惯，但Jamie还是亲手设计了她心中的新年小兔的样子。





Jamie的小兔是仙女舞动的形象



她设计的小兔子，是一个身穿传统服装的仙女形象。





“我真的很喜欢这些颜色，所以我设计了这些颜色。我看到了它的照片，然后我复制了它，我添加了颜色，我让眼睛看起来更漂亮。”她说，“这是一个跳舞的小兔子，穿着的是韩国或中国（样式的）衣服。”





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LISTEN TO 萌兔迎新年：小朋友设计兔年花灯 点亮悉尼新春佳节 SBS Chinese 02/02/2023 06:16 Play

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