华人议员带你玩转农历新年：在悉尼，过年有哪些好去处？

Highlights 在1月21日周六至2月5日周日之间,悉尼市将举行为期16天的庆祝活动

市议员郭耀文认为，20余年来，农历新年的概念和形式均有所拓展

2023农历新年主要日程包括表演、美食、市场、舞龙舞狮、龙舟竞渡等

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在农历新年到来之际，悉尼市将举行为期16天的庆祝活动。





在1月21日周六至2月5日周日之间，您可以在悉尼市中心街头看到各种有趣的活动和户外艺术装置。



华人议员的“过年口袋名单”

在农历新年期间，Haymarket及周边将充斥着浓浓的年味——从Dixon街、 Hay街、 Sussex路到Harbour大街，将有现场表演、巡回演出、舞龙舞狮、龙舟竞渡……还将设有美食摊位和新年市场。





市议员郭耀文（Robert Kok）告诉SBS中文普通话，今年农历新年的最大亮点，是悉尼的农历新年街道——Sydney lunar streets的回归，以及两位来自多元文化背景的艺术家的加盟。





Credit: City of Sydney, Abril Felman



“在今年的庆祝活动中，我们非常幸运地请到了马来西亚歌手茜拉 (Shila Amzah)，她将用英语、马来语和普通话演唱，能跨越我们非常多样性的文化。我们很高兴能从马来西亚请她过来，为我们表演。”





“与此同时，我们还将从澳门请来恭硕良 （Jun Kung），他是亚洲最杰出的歌手、创作人和制作人之一，所以，我对这两次国际性的表演非常激动。”





Credit: Olivia Yuan



在每个周五、周六和周日，都将有巡回艺术演出。





悉尼中央商务区的主干道将化身艺术长廊。在这里，既有孩子们对兔子形象充满童趣的创造和演绎——十个大型灯会展台上，陈列有36件件形态各异、以“兔”为主题的花灯；在Campbell 和 George 街的拐角处以及 Thomas 和 Hay 街的路口，还将有代表不同文化传统的“农历之门（Lunar Gateways）”——它们都是手绘的，以中国、韩国和越南建筑特色为参考。





悉尼市长克劳馥·摩尔（Clover Moore）说，这将有助于悉尼Haymarket地区的振兴。





“每年，悉尼的农历新年都会给Haymarket带来辉煌的景象、声音和气味，吸引数以万计的人来到我们城市的这个奇妙角落。”





“Haymarket比城市的其他地区更早、更严重地受到大流行的打击，因此，我们正在努力工作，通过农历新年、 各种活动以及不久之后的更广泛的公共领域升级，为这个有历史意义的重要地区注入新的活力。”





“融会多种文化的农历新年”





郭耀文认为，作为一种文化象征，龙舟贯穿了悉尼的农历新年庆祝活动。





“我们还会有龙舟表演。龙舟确实是悉尼农历新年的标志。这是很多年前开始的——超过27年。龙舟也成为了农历新年节日的一部分。”





相应的，作为一种载体，龙舟也吸引了华人文化之外的多元社区参与到农历新年的庆祝活动之中来。





“我们的农历新年涵盖了很多其他社区，包括泰国裔、越南裔、韩国裔、日本裔、马来裔也参与到龙舟表演中。”





今年的龙舟表演将是非常多样化的，将是一个全新的概念，我们鼓励大家去看，因为我们包括所有其他民族和文化，一起划龙舟，我们也看这是一种使人们团结的运动。 郭耀文Robert Kok





郭耀文说，很早之前，悉尼的华人移民带来了庆祝农历新年的传统。现在，悉尼市致力于让更多人认识到这个节日，并参与到其中。





“整个活动起源于中国春节，是由华人发起的，当时是规模很小的庆祝活动。在那时，华人、华人的协会和社区团体聚集在一起，说，‘我们来庆祝春节’，并且把我们庆祝的方式、我们的文化，介绍给澳大利亚，介绍给其他悉尼社区。”





“所以它们开始了这个活动，当时我们只有在唐人街和Dickson街有一个小活动、一个小市场、然后是一个小型舞台表演。”





“慢慢地，它每年都在扩大。我参与了近20年。早在1999年，我就做过志愿者。从那时起，它在增长、扩大，有许多其他文化加入。活动变得如此盛大，悉尼市也参与进来，组织活动，并让所有的社区团体参与进来。”





Credit: Olivia Yuan



他认为，“农历新年”应该是一个包容性的概念。





“现在我们有悉尼农历新年。 我们包含了所有其他社区团体，甚至每年都有新的社区团体加入，这是我鼓励的。 我认为，这已经成为一个奇妙的，更盛大的节日。我们看到，其他不庆祝农历新年的社区也来了，与那些有这个文化的社区一起庆祝，展示他们的文化，展示他们的表演，促进更大的跨文化意识和跨文化理解。”





Credit: Olivia Yuan 拥有马来西亚背景的郭耀文也回忆了自己根源文化中的过年传统。





如果我们现在回到马来西亚，就会看到灯笼。所有人都在准备，做大扫除，全部人都出来买东西、买菜，现在这几天都是这样的——比如舞狮。我实在马来西亚出生的，我在马来西亚长大的时候，都是跟着我外公外婆、爷爷奶奶，都是很传统的。都是遵照中式春节的传统，庆祝这个新年。





郭耀文还用广东话为SBS的听众和读者送上了新年祝福——





祝大家新年快乐，恭喜发财，最重要的是身体健康。 郭耀文Robert Kok

2023年悉尼农历新年主要节目日程

除夕街头大庙会– 1月21日： 现场表演、巡回歌舞杂技等表演、美食车、市场摊点，齐聚禧市，开启庆祝活动模式，处处都是拍照发朋友圈的绝佳取景。



大年初一—1月22日： 巡回表演遍布禧市，舞狮采青接财纳福，精彩继续上演。



龙舟大赛开幕式— 1月27日： 隆重的道教法会，庄敬的点睛仪式，中澳文化在这里融合，为周末赛事的顺利举行祈福。



龙舟大赛— 1月28、29日： 密集的鼓点催动桨手奋力向前，激烈的比赛让观众血脉偾张。



龙舟大赛闭幕式及街头派对— 1月29日： DJ打碟、雄狮起舞，一起看看哪条猛龙捧得桂冠，见证充满激情和欢乐的水上赛事完美收官。



农历新年主题秀– 2月4日： 才华横溢的各界艺人通过舞蹈、音乐、戏剧、传统习俗和讲故事的形式分享自己的文化。

请听采访：





LISTEN TO 华人议员带你玩转农历新年：在悉尼，过年有哪些好去处？ SBS Chinese 19/01/2023 07:57 Play

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