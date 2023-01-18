澳洲华裔艺术家：农历新年需平衡民俗与艺术表达

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这是澳大利亚华裔设计师Chrissy Lau连续第三年为澳洲邮政设计农历新年纪念邮票。今年，她摒弃了牛年和虎年传统风格的设计，以“福、禄、寿”三神为灵感，创作了三只兔神仙形象。





Lau表示，自己会在做设计时进行充分的研究：“我会关注色彩，我知道红色是中国文化中的幸运色彩，还有金色和黄色代表了富足和财富。”





澳洲艺术家巴丢草认为，这样可爱风格的设计并不太容易引起争议。“（邮票设计）从颜色到手里拿的宝器，都做了有趣的还原，我还挺喜欢的，”他说。





而在去年，因农历新年节庆装饰设计而备受争议的澳洲华裔设计师Susan Chen却认为，“看看我的经历就知道，什么都有可能发生”。



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Chen负责了2022年农历新年悉尼唐人街的节日装饰设计，却因被当地商户认为颜色像葬礼而引发了争议。甚至有人认为，Chen设计的灯笼形似“骨灰盒”，让华人社区成员深感冒犯。





在事件发酵后，Chen认为自己的设计“完全没有问题”，并认为保守设计只会让年轻一代对文化失去兴趣。这样的回应进一步遭到了更高龄的华人社区成员的批评。





巴丢草认为，民俗或者节日需要更广泛的公共接受度。





“如果一个艺术家做一个只关于自己的展览，大家对于它突破传统的容忍度会相当高，但是如果做一个公共艺术，介入某一些特别的文化或者说习俗，我会……去迎合一下普通民众的审美和接受度。”他说。





Chen同意，尊重文化本身是重要的，作为艺术家不能在公众接受度和自己我表达之间二选一。





但是她也表示，“我不喜欢人们总是（对我的设计）挑刺，即便我的设计无意冒犯。”





“这不应该是一个挑刺的时候，而是一个庆祝我们所拥有的东西的时候，”Chen说。



Chrissy Lau连续第三年为Auspost设计农历新年纪念邮票，希望鼓励更多人了解农历新年文化。 巴丢草认为，文化的差异性本身就容易产生误解。





“这是很那避免的，首先要有包容的心态去承认我们都是不一样的，而且误解是有可能的，”他说，需要区分的是“这个误解是创作者刻意地想要造成的误解还是无意之中的一个表达的问题”。





Lau表示，自己会在设计时参考父亲的意见。她说自己的父亲是一个“迷信”且“保守”的老一辈中国人，但是也很愿意欣赏具有现代性转折的美。去年她的父亲过世，现在她也会在设计时征求自己两个孩子的感受。





“我选择了三个古老传统的神……但是我认为这是一个可以创造现代性解释的地方。”





Lau希望自己设计的邮票能够鼓励更多非亚洲文化背景的人或者是孩子们去了解这些形象背后的文化意涵。





澳洲邮政从1994年开始推出农历新年纪念邮票，也受到澳洲集邮爱好者的欢迎。





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