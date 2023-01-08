走进悉尼龙舟竞渡世界：从11岁到89岁 澳洲逾三千桨手的速度与激情

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2023年1月28日和29日，悉尼农历新年龙舟赛（2023 Sydney Lunar Festival Dragon Boat Races）将在悉尼达令港举行，这是农历新年庆祝系列活动之一。





这一赛事在新冠疫情期间曾一度停办，该活动组织者新州龙舟协会（Dragon Boats NSW）希望今年的规模更大，给人们带来更不一样的体验。





该协会首席执行官托尼·亨德森（Tony Henderson）接受SBS普通话节目专访，介绍此次龙舟赛事。



近40年历史的悉尼龙舟赛 今年逾三千桨手参加

亨德森介绍，悉尼农历新年龙舟大赛始于1984年，“是一项不断发展和深受欢迎的运动”，已有将近40年的历史。





“龙舟赛第一次在达令港举行时，是作为农历新年节庆活动的一部分。从那时起，它逐渐发展，成为企业、社会慈善机构和俱乐部各方参与的大型活动。从90年代末、21世纪初开始，它越来越受欢迎，具有很强的吸引力。”



Tony Henderson, CEO of Dragon Boats NSW Source: Supplied “在即将到来的比赛中，我们预计有超过150组龙舟桨手参加，每条船都有20名划桨手、鼓手。这相当于有超过3000名参赛者。”





亨德森提到，今年的龙舟竞渡除了两天赛事，还会在赛前周五晚上举行开幕式，并在赛事当中增加诸多文化和娱乐元素。





“在开幕式上，我们将两种文化——澳大利亚和中华文化结合一起……并且达令港届时将有许多娱乐活动，许多表演者将大显身手。”





除了“龙舟运动的一个非常重要的文化元素”——传统的龙舟点睛仪式之外，亨德森介绍：“我们计划用漂浮的驳船作为我们的中心舞台，增加吸睛力……还有舞龙表演，真正提升活动的参与性和互动性。”





“我们希望广大市民、企业人员、俱乐部成员觉得他们属于这个活动，并成为活动的一部分，”他说。



“我们”为何喜欢龙舟运动？

亨德森特别提到龙舟赛是一项水上快节奏的运动，具有包容和独特性，容纳不同年龄以及各种文化背景人士，讲究协作、老少咸宜。





“我们有小到11岁的桨手参加这个活动，一直到80岁以上都有，我们最年长的成员是89岁。”



往年悉尼农历新年龙舟竞渡现场。 Credit: JGR images



龙舟运动有很强的团队文化元素，每个桨手都要发挥自己的作用，才能真正让船只前进。它欢迎所有年龄、不同文化和背景、各种类型的人士参与，这本身就是体育中非常独特的属性。 亨德森

此次龙舟赛选手不仅有来自新州各地的龙舟俱乐部，还有来自维州和首都领地的。





“这是在龙舟运动中我们引以为豪的事情， 重要的是我们的观众是多么包容和多样化，”亨德森说。





他特别提到这项运动的女性参与率。





“在这项运动中，女性的存在感非常强。我们70%的成员是女性，并且在运动中的领导岗位上也有非常好的女性代表，并且我们有LGBTQI社区积极参与其中。”





他认为这种多元化和包容性带来很好的影响。



往年悉尼农历新年龙舟竞渡现场。 Credit: JGR images

划龙舟：“一个表达自己文化身份的机会”

在亨德森看来，龙舟运动给予人们“一个表达自己文化身份的机会”，不仅给参与者展示和表达自己文化背景的机会，也给了他们学习和理解其它文化背景的机会。





“就像我说的，这是一项非常多元化和包容性的运动，你来自哪里并不重要。人们总是会获邀参加——来吧！加入我们的俱乐部，成为龙舟活动的一部分。”





他认为这就是龙舟活动的一大吸引力。



少数族裔群体的一些人，有时发现很难融入一些体育活动或社区团体。但龙舟运动它是开放和包容的，我们有一系列不同的文化，所以对多元文化社区来说，在龙舟运动中他们会感到自在，在这没有压力或是刻板印象，他们可以只做自己。 亨德森

也正是这些包容性和文化属性，亨德森说：“为悉尼农历新年节庆举办龙舟大赛很适合。”





他表示，农历新年龙舟大赛“对我们来说是我们龙舟赛日程中极其重要的一部分，不仅仅是从运动的角度，也是从文化的角度”。





“它能够吸引成千上万的人，包括来自龙舟俱乐部、企业和社会团体的选手和各地游客。”



“展示了自己的强大、忠诚和信任”

2021年农历新年期间，由于疫情，悉尼龙舟赛事没能举行，这在其历史上是罕见的。





往年悉尼农历新年龙舟竞渡现场。 Credit: JGR images 但是在疫情期间，受到阻碍的不仅仅是龙舟赛。





“这真的很令人失望。那段时间很多事情都让人非常失望，（赛事取消）这只是其中之一。这是我们所有俱乐部和会员都必须面对的，” 亨德森说起那暗淡的一年人们面对的总总挑战，同时他也向俱乐部和桨手们表达敬意。



他们在疫情期间展示了自己的强大、忠诚和信任，以及对龙舟运动的热爱；在那段时间里，他们互相支持，并最终让这项赛事回归。 亨德森

也正因为这一波折，该协会“正在扩大活动范围，提供更多的娱乐活动”。





亨德森深感兴奋：“我们正在走出困境，我们的力量在不断壮大。”





筹备这样大规模的年度活动并不容易。亨德森说：“需要长达一年的筹备，需要有强大而敬业的团队。 ”





而挑战一直都有。





“在准备和计划活动时，总是有挑战，没有什么事情总是完美的，”亨德森说，“在活动的计划和准备中，你总是要克服挑战，思考各种问题。这次龙舟赛也一样。”





新冠疫情对社会的持续影响和天气带来的不确定因素都是挑战。





“最近的洪水和天气事件。我们要时刻保持警惕，要做好应急计划。这样在各种情况下我们都能够应对。 还有一些风险和安全问题，我们需要做好管理，以确保任何参与或来观看的人们安全和舒适。”





除了农历新年龙舟比赛，全州的俱乐部还在一年的其它时间里参加各种龙舟比赛。





“我想在整个一年中，在整个新州会有20到30场比赛，”亨德森说。





“这一次的农历新年龙舟活动中，预计将有超过3000名参赛者和10万名观众参与。我们非常期待它的到来。 ”





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