这个农历新年 让传统服饰带你“回到离家更近的地方”

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佳节将至，各种传统文化符号又开始陆续映入人们眼帘：灯笼、各色美食、民族音乐旋律、传统服饰，缤纷缭乱，好不热闹。





有庆贺农历新年传统并将其定为法定节假日的国家，大多为亚洲国家，其中许多国家民众都会在节日期间穿上传统服饰，如越南人着奥黛（长袄，音译自Ao Dai）、韩国人穿韩服等。





大部分华人则会选择一些符号化的节庆元素以代替整套服饰，包括：喜庆的大红、传统盘扣、祥纹印花等，也有人会穿上旗袍、中山装等特色服饰。





而近几年，年轻一代华人似乎已不满足于简单的中华元素，另一派传统服饰作为一种“亚文化”骤然崛起。它，就是汉服。



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用“独特的仪式感”“惊艳”墨尔本

墨尔本华人留学生、汉服爱好者Cassie Chen说，穿着自己民族服装全套出门会有一种“民族自豪感”以及“独特的仪式感”。



Cassie平日经常身着汉服出行，图为Cassie穿着汉服在墨尔本雅拉河畔（左）与联邦广场（右）。 Source: Supplied / photographer: yiyi_hanfu 她向SBS普通话节目透露，希望在今年春节期间每天身着不同朝代的汉服出门，并为了大年初一当天特别定制了一套华美的汉服，准备“惊艳”墨尔本。





“我在网上定制了复原敦煌莫高窟九窟文物壁画中唐朝供养人的装束，”她说。





她指出，这次复刻的壁画中的造型“很抓人眼球，富丽堂皇”，尤其是头饰与妆面：画中的供养人头上“插满了八根左右的金簪，显得非常的华丽”。





“我觉得穿着这一套衣服应该会非常吸睛，让大家感兴趣，可能会想了解一下这是什么衣服，从而达到宣传汉服的目的。”





为了这套独特的服饰，Cassie花了很多时间去做调查、请教“同袍”，并专门找裁缝进行定制。对汉服的热爱让她心甘情愿投入诸多时间、精力与金钱，而这一爱好也获得了她家人的支持。



Cassie表示，汉服也可以非常日常。身着一件明制上衣配马面裙的Cassie，头上一顶鹅黄色贝雷帽搭配双低马尾，日常俏皮的风格立刻出来了。 Source: SBS “我妈妈她是一位书法家和作家，我从小就是在一个中国传统文化特别浓郁的环境下长大的。然后出国之后爱上汉服和传统文化，并且想宣传我们的文化，感觉也是我的妈妈影响了我，”她说。





Cassie表示，母亲会特别关注她对汉服的热爱，而她如今在传统节日时也会给妈妈买一些马面裙等传统服饰。





尽管还没有机会穿着汉服与家人共度佳节，但她对此满怀期待，希望未来能与家人共穿汉服出行，只因它对这个14岁便出国留学的年轻姑娘来说，有着独特的意义。



出国了之后特别想念自己的故乡……（汉服）深深迷住了我，而在了解它的过程中，我也寻找到了一种归属感。 Cassie Chen，传统服饰爱好者、中国留学生

汉服爱好者Cassie Chen在墨尔本唐人街。 Source: Supplied / photographer: yiyi_hanfu

“杨门女将”通过汉服艺术创作“回家”

对Cassie这样的留学生而言，汉服是思乡时的慰藉。而对马来西亚华裔艺术家杨思婷（Shih Hawkins）而言，汉服则是她艺术创作的灵感源泉。





杨思婷对自己的华裔血统非常自豪。她对SBS普通话节目说，自己的祖先是宋朝赫赫有名、战无不胜的“杨家将”家族，先人激发了她对中国传统服饰的兴趣。



马来西亚华裔艺术家杨思婷（Shih Hawkins）与自己的服装艺术作品。 Source: Supplied 对中华文化遗产与历史充满热情的她，在自己的服装艺术设计作品中极大引入了汉服元素。





在她看来，汉服“是身份的外衣”，形制、色彩无一不透露着穿着者的身份信息。她希望通过汉服元素的创作展现自己的文化骄傲，并引发现代人对“时尚和身份的全部意义”的思考。





“我想我之所以这种方式创作所有服装艺术的最大原因是，我远离故土。我离我的根千里之遥。”





“我越了解中国传统服装，就越决心将它们以夸张的形式重新想象和创造，向现代人展示时尚在当时意味着什么，”这位骄傲的杨家后人说。



杨思婷通过传统服饰艺术创作，致敬自己的“杨门女将”先祖。 Source: Supplied / FOMA “没有历史就没有现在。没有不断的展示和提醒，人们会忘记我们的历史和根源。最终，这些古老的文化将逐渐消失，没有人会记得我们如何走到今天。”





杨思婷表示，希望用自己的天赋与好奇心探索中国传统服饰的可能性，“无论是汉服、清代服装、花盆鞋还是龙袍”。



每完成一件作品，它都会让我回到离家更近的地方。 杨思婷，马来西亚华裔艺术家

杨思婷“天朝”系列作品登上FOMA大秀T台。系列中三套服装均由纸制作，难度大、容错率低，而纸质较重，服装完成后穿戴起来颇为沉重，取自“欲戴王冠，必承其重”之意。 Source: Supplied / FOMA

传统服装是“视觉上的身份对话”

杨思婷的作品几度入选澳大利亚多元文化服饰节（Fabrics of Multicultural Australia, FOMA）年度展示会，而耗时上千小时制作、致敬自己华裔背景的“天朝”系列更是FOMA 2021大秀中的压轴之作。





成立于2018年的FOMA是一项由联邦外交与贸易部（DFAT）支持的国家倡议，专注于澳大利亚多元文化族群时尚产业的发展。





该倡议发起人索尼娅·萨迪克·甘地（Sonia Sadiq Gandhi）对SBS普通话节目表示，FOMA每年都会利用视觉艺术、服装设计和视觉叙事来汇集和分享文化观点，以视觉方式向全球展示澳大利亚独特的多元化身份，促进澳大利亚创意产业部门的多样性。



FOMA与悉尼中国文化中心及汉服协会合作，展出的中国传统婚服。 Source: Supplied / FOMA 在FOMA 2022艺术与文化展当中，该平台便获得澳中基金会支持，与悉尼中国文化中心及汉服协会合作展出了一套中国传统婚服。





索尼娅透露，2023年FOMA时装展将于6月在悉尼动力博物馆上演，届时又将为人们“展示大量来自澳大利亚和国际设计师（包括华裔）的传统和现代服装设计”。





她表示，FOMA期望通过举办多种多样的活动展示来自不同社区的传统服装，强化多元文化澳洲的“视觉身份与影响力”。



FOMA期望通过举办各种活动展示来自不同社区的传统服装，强化多元文化澳洲的“视觉身份与影响力”。 Source: Supplied / FOMA 索尼娅说：“FOMA通过时尚的视角，提供了一种视觉上的身份对话，融合了我们的文化边界，以建立澳大利亚多元文化和谐、团结和尊重的立场。”





她指出，“文化绝对指引着艺术”，因此有意展示一国的传统服装或图案，是FOMA发出的深切声明。





“FOMA希望帮助每个多元文化社区，吸收每件传统服装所呈现的文化底蕴。”





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