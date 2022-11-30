东方美人惊艳NGV 中国传统服饰走进澳大利亚

如果您最近有在留意维州各大艺术展览机构的相关资讯，可能看到过这位东方美人的照片。





年仅19岁、正在攻读法律专业的大一留学生Cassie Chen身着清朝旗装在维州国立美术馆（NGV）看展的照片，被NGV官方社交媒体平台发布，照片中的她衣香鬓影，看上去仿佛跨越时空而至。



身着清朝旗装在NGV看展的中国留学生Cassie Chen。 Source: Supplied / photographer: 我是丁静静 作为一名汉服爱好者，Cassie表示她“打算穿着不同民族以及朝代的传统服饰”去“二刷、三刷”本次展览。





“首次观展选择了满族的旗装，也是因为听说能亲眼目睹清朝的古董龙袍、吉服袍以及一些清朝的古董衣，”她说。





“前两周第二次看展的时候，我穿了明制的汉服；下次如果天气允许的话，我希望能穿着清朝的汉族服饰去与展内墙上的一些古董衣合影。”



“不由自主产生共鸣，仿佛置身画中”

梳着小两把头、身着复刻古董长袍裙装、脚踩复原满族元宝鞋的Cassie，在NGV中袅袅婷婷而行，头上的传统绒花、缠花头饰随步轻摇，引来路人频频侧目。她笑谈，甚至有人把她当作美术馆请来的工作人员。



身着清朝旗装在NGV看展的中国留学生Cassie Chen。 Source: Supplied / photographer: 我是丁静静 “我穿着这一套清朝的复刻服饰，看着展出的古董，内心不由自主地和这些展品产生共鸣，真的仿佛置身于画中，”她对SBS普通话说。





“特别有意思的是……许多看展的游客以为我是工作人员，正巧我对这些展品略知一二，所以我就充当了一回工作人员，讲解一些衣服上的纹样、形制和一些历史。”





14岁便出国留学的Cassie靠学习了解中国传统文化与历史来缓解思乡之情，并在这一过程中“寻找到了一种归属感”。





她笑谈，自己一开始在出席学校活动时穿汉服获得了许多人的夸赞与鼓励，让她越来越自信地在更日常的场合中选择穿着汉服，如今更是几乎每周都会穿着汉服出门。





“汉服出行并没有我想象中的‘不友好’，路人、同学以及老师都非常欣赏我的民族服饰。所以从此之后我便开始与朋友一起穿着汉服上街，并且会穿着汉服去学校上课，然后每次都会被夸赞。”



Cassie做客SBS展示她的古董收藏级汉服。 Source: SBS / Lorien Chen

西人“同袍”学会淘宝买汉服

据中国官方英文媒体《中国日报（China Daily）》报道，调查机构艾瑞咨询9月发布的《2022年中国新汉服行业发展白皮书》调研显示，2021年中国“新汉服”行业市场规模突破了百亿人民币。





据报道，这种创新后的现代汉服体系“从小众需求变成一门大生意”，从2015年的1.9亿人民币（约40万澳元）至今，规模呈“指数级飙升”：“2021年中国新汉服行业市场规模为101亿元（约20.1亿澳元），同比增长6.4%；消费者规模1021万人，同比增长14.4%。”





除中国本土市场外，喜爱汉服的群体在海外也有所增长。Cassie便加入了澳大利亚的一些汉服社团，并积极参加了许多汉服相关的本地活动。



加入了墨尔本汉服社的本地汉服爱好者Maria。 Source: Supplied / Aurora/墨尔本汉服社 Cassie加入的其中一个社团是墨尔本汉服社，其前身为成立于2016年的墨尔本大学汉服社。团长Aurora对SBS普通话表示，社团决定今年正式改名，也是希望扩大成员范围，成为“整个墨尔本甚至于全澳洲华人以及海外友人的（汉服）团体”。





“创办之初可能也就十几个小伙伴……现在微信群里的会员有四五百个人，还有一些海外友人比如澳洲当地人，他们可能没有进微信群，但平时也会参加活动，所以人还是挺多的，”Aurora表示。





她指出，社团近几年参与的一些活动，包括今年与墨尔本澳华历史博物馆和墨尔本时尚周合作举办的复原汉服走秀等，成功吸引了许多本地人的目光，让社团吸收了不少西人“同袍”（汉服爱好者对彼此的专属称谓）。





“像是我们上个月组织的‘汉服 afternoon’就有不少白人面孔身着汉服来参加活动。他们的汉服大多数也是在网上购置的，甚至有一些人自己学会了怎么用淘宝然后海运或空运（买汉服）。”



不久前，Cassie参加了墨尔本澳华历史博物馆《历代时尚变迁》展览相关活动。 Source: Supplied

学者：大背景下的“黑暗童话”

艾瑞咨询认为，汉服市场的飞速发展将持续下去，未来或“将进入千亿（人民币）时代”、“成为大众生活的一部分”。





与此同时，有学者对汉服的兴起“感到担忧”。





蒙纳士大学中国研究所高级讲师、著有《大汉民族：当今中国的民族主义和传统》的凯大熊（Kevin Carrico）对SBS普通话表示，汉服在中国的兴起反映了“中国民族关系中主体民族与少数民族的二元对立”。





“从清代开始，中国在向现代民族国家过渡的过程中，试图制定某种民族多元性和多样性的愿景。但我认为一直以来都存在相当程度的汉族中心主义。”



蒙纳士大学中国研究所高级讲师凯大熊（Kevin Carrico）。 Source: Supplied / ABC; supplied 凯大熊表示，从上世纪50年代至今，中国对待少数民族群体会有一种“兄长对小弟弟”的态度：“少数民族被营造成穿着民族服饰跳舞、庆贺传统节日的形象，这已经形成了一种模板，但问题在于，它与被贴上少数民族标签的人们的实际存在和日常生活没有任何直接关系。”





他说：“这是一种以汉族为中心的构建：少数民族被想象为原始的、过着更简单和无忧无虑生活的人，但这种生活需要从他们的‘兄长’也就是汉族那里得到某种指导。”





他认为，中国年轻人从穿着汉服中获得民族自豪感的现象，“在更大的背景下有点像一个‘黑暗童话’”。





而汉服兴起的背面，是那些独特的、需要保护的中国少数民族文化面临“被同化”的压力，大力宣扬以汉服为代表的汉文化“对民族关系没有积极的贡献”。



相反，我认为这会造成（中国）未来的民族关系越来越严峻。

艾瑞咨询报告显示，作为中国“最重要的文化符号之一”，汉服这一“亚文化”也确实受到了中国官方的大力支持。



不仅仅是“华丽的裙子”

但Cassie表示，她对中华传统服饰的多年热爱完全是自发的，纯属“用爱发电”。





她还在海外社交平台上开设了自己的汉服知识宣传账号，探讨各种相关议题，例如此前备受争议的迪奥被指控“文化剽窃”一事。



“我非常乐意品牌把中国传统文化、元素和优秀的设计作品融合在一起，创造出更多元的作品。但是……我真诚地希望品牌从传统民族服饰中得到灵感后，能够声明其来源，”她说。





她表示，从去年四月开始更新的上百条内容中，最受西方受众欢迎的是“一些传统文化和现代文明结合的一些内容”。





“比如像是我最新发表的一篇文章，讲的是一些中国历史上酷儿（queer）人士的故事。现在我就在做一个系列，把LGBTQ+和传统服饰结合在一起。”





Cassie希望通过自己的科普内容，“打破人们对传统文化枯燥与保守的刻板印象”，让更广大的受众对中国传统文化感兴趣。





墨尔本汉服社也有着类似的目标。Aurora表示，希望通过社团的各种活动“让大家对汉服能够有一个更深的了解，不单单说是一个很华丽的裙子”，进而“在海外弘扬中华传统文化”。



在11月20日“全球汉服出行日”活动中的墨尔本汉服社成员们。 Source: Supplied / Aurora/墨尔本汉服社 为了达成这一点，Cassie计划透过更多“传统文化与现代思想相结合”的内容，展现出传统文化的生命力。





她说：“传统服饰也是拥有生命和活力的，它不只是一个美观的存在。”



中国传统服饰在我个人理解中是具有非常高的包容性的，只要你感兴趣并且给予尊重，无论年龄、身材、性别、取向、民族以及种族，你都可以找到适合自己的。

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