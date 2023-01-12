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在华人文化中，“百鸟朝凤”是一个脍炙人口、广为流传的故事。





传说中，凤凰本是一只通体雪白、外表朴素的鸟类。它终年累月储备食物，以备不时之需。





在干旱年份，它把辛勤积累的食物与濒临饿死的众鸟分享。为了表示感激，鸟儿们取下自己最美丽的一根羽毛赠与凤凰，而凤凰也自此变成了一直圣洁、美丽、高尚的鸟类。





这个故事，给生活在南澳的新加坡音乐家梁照洪（Zhao Liang）留下了深刻印象。





她从小听父母讲述这个故事。在机缘巧合之下，她决定把“百鸟朝凤”改编成乐曲。





在疫情期间，虽然在南澳我们非常平安，几乎没有感觉——但很难相信整个世界其实在天翻地覆。所以当时就觉得这是一个反省、祈祷的期间。 Zhao Liang





“所以我当时就给阿德莱德交响乐团写了这个曲子，叙说凤凰的故事。就是凤凰在森林，大火来了它就反省、祈祷，然后欲火重生，然后就下雨了，整个森林就复苏了。”





ASO Floods of Fire, Zhao Liang at the Grainger Studio, Adelaide. Picture Matt Turner. Credit: Matt Turner



《百鸟朝凤（Tale of The Fire Phoenix）》于2021年首演，全新改编后，将于2023年农历新年期间与阿德莱德观众再次见面。





梁照洪介绍说，这将是一部东西结合的作品——它以交响乐形式，融合了古筝、二胡、喇叭、西洋笛等乐器。





“本来写的是30个乐器，现在浓缩成8个，加上我的古筝。”她说，“这是一个中西合璧的作品，借着音乐诉说凤凰的故事，有着文化色彩，还提倡我们‘牺牲小我，完成大我’这样一个概念——是非常经典的我们华人的精神理念。”





“我们会在不同的环节一起模拟大自然鸟类的声音，也有做一些浴火重生时的音效。”





“乐者，天地之和也”





梁照洪出生在新加坡，15岁时移居澳大利亚。





在父亲的影响下，梁照洪少时即系统地学习了古典中华文化和艺术门类，并选择古筝成为主攻乐器。





她告诉SBS中文普通话，《礼记》记载的“乐者，天地之和也；礼者，天地之序也”很符合她对音乐的理念。





“在我长大的期间，我会比较个人地去探讨，在华人这么长的历史里面，音乐的原本用意。”





“音乐或礼乐，有很多能探讨的部分。”





Credit: TONY LEWIS PHOTOGRAPHY



近年来，梁照洪逐渐把目光转向社区音乐和多元文化工作。





2005年，开设了南澳民乐艺术学校；几年之后，她辞去注册会计师的工作，全职投入到音乐教育领域，以古筝、琵琶、二胡等传统乐器为载体，参与、发起多元文化项目，支持地方议会和组织开发音乐相关的社区计划。





“教育对于让年轻一代通过音乐了解文化并与在文化之间建立联系很重要”，她表示，“这可能不是唯一的方式，但的确是一种创造性和支持性的方式。”





“它如此强大又如此温柔，我认为这是我最好的社区工作。”





请听采访：





LISTEN TO 当“百鸟朝凤”遇见农历新年：新加坡音乐家讲述中西合并的华人故事 SBS Chinese 12/01/2023 08:52 Play

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