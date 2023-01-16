“中西合璧 仪式感拉满”：网友改造圣诞树喜迎新春

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农历新年将至，许多华人正在紧锣密鼓地大扫除、装点布置家中，以迎接新岁。





不少华人在社交媒体上分享将不久前特意装点的圣诞节庆装饰稍加改造，“变身”新春装饰的创意，并称“中西合璧”、“可以再摆一个月”。



网友分享自己改造的圣诞树。 Source: Supplied / Red user '~珍珍小仙女' and 'Ashley' 华人网友“Helen带你逛澳洲”表示，自己将圣诞树改造成了红包树，并自嘲“主要是懒”。





“准备把圣诞树收起来，下周就是新年了，刚好我家里有红包，就装饰起来再摆一下吧。”





而美国网友“叶”也发文称，圣诞树别急着收，“换换装留着，家有小孩的，所有节日仪式感必须拉满”。





许多网友发文称，圣诞树只需改变一下上面的挂饰，即可摇身一变成为“发财树”、“桃花树”，不仅让家居环境喜庆热闹、增添了节日气息，更可为新春祈福，给全家人带来好彩头。





在改造圣诞树的推文下，有网友表示“感觉有点不伦不类”，也有网友称“也不是不行”或称赞好看，还有人表示“默默地把已收好的圣诞树又搬了出来”。





加拿大网友“fiz_fi”在贴文中戏称“财神爷替班圣诞老人”。



圣诞老人谢谢你的礼物，财神爷爷该你上班了！

另有许多网友在分享改造圣诞树的帖文中表达了对新年的期盼，对家人朋友的祝福。





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