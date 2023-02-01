【正在行动】农历兔年新年庆祝活动多多 您有参与吗？

LUNAR NEW YEAR SYDNEY

2023年农历兔年新年庆祝活动 Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE

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在澳大利亚，您参与了哪些庆祝农历兔年新年的活动？

2023农历兔年新年期间，全澳多地举行盛大的农历新年庆祝活动。悉尼和墨尔本市中心及华人聚居区仍然是庆祝农历新年的中心区域。

除华裔外，韩裔、越南裔等社区也共同庆祝农历新年，很多亚裔人口比例高的地区也举办庆祝活动。

农历新年期间，听友王先生和家人在餐厅就餐时，恰逢彩狮拜年。他说，全家人还和彩狮一起合影，非常有农历新年节庆气氛。

听友赵先生参与了墨尔本唐人街于周末举行的农历新年庆祝活动。他说，很多餐厅在疫情期间只开外卖窗口，现在全开了，街上“熙熙攘攘”、“人山人海”，比较热闹。

在澳大利亚，围绕农历新年的庆祝活动会延续到元宵节后。您或许对一些即将举行的庆祝活动感兴趣。
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2月4日，悉尼市政厅将举行大型演出Lunar Spectacular Show，来自华裔、韩裔、泰裔、日裔、越南裔、马来西亚裔、蒙裔和印尼裔的社区团体将带来传统和当代舞蹈、音乐等表演，分享多样性文化。

2月4日下午，悉尼的Ryde市政府会在Eastwood Oval举行农历新年庆祝活动，晚上还会燃放烟花。

悉尼Willoughby市政府推出的“传奇与灯笼——农历新年音乐会”（Legends and Lanterns – Lunar New Year Concert）将于2月4日星期六晚上7点至9点，在Chatswood的The Concourse音乐厅举行。

2月5日，Chatswood会举行Twilight Lantern Parade灯笼巡游，庆祝农历新年和元宵节。

2月4日晚，墨尔本交响乐团（MSO）将呈现新春音乐会，这是该乐团用音乐会庆祝农历新年的第十个年头。届时，于Hamer Hall音乐厅举行的音乐会将呈现以中国四川秀美山水为灵感的作品。

2月5日，墨尔本的Glen Waverly区将举行农历兔年新年庆祝活动。

2月12日，墨尔本Sunshine区将举行农历新年庆祝活动，晚上有烟花秀。

2月18-19日，墨尔本Dockland还将举办龙舟节，庆祝农历新年。

2月4日，布里斯班的Moreton Bay Region将在Caboolture Town Square举行农历新年活动，届时，民众可以体验不同的文化、音乐及舞蹈，晚上有烟花表演。

2月5日，达尔文台湾同乡会（Taiwanese Community of the Northern Territory）计划于下午2:30-5:00在Gray社区礼堂举行元宵灯节庆祝活动。

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【正在行动】农历兔年新年庆祝活动多多 您有参与吗？

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01/02/202327:59
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