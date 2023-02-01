兔年新印象 2023 Hurstville 农历新年庆祝活动

正值农历新年庆祝活动之际，在悉尼最知名的华人区之一Hurstville来感受一下当地的农历新年节日气氛。





Hurstville是一个有着三万多人口的区域，隶属于乔治河市政府管辖，是悉尼南部的重要社区之一。这其中有约42.3%的人口比例讲普通话与粤语，是当地除英语外被运用最广泛的语言，华人自然也是当地最大的群体。因此Hurstville居民格外重视农历新年庆祝活动。





身处Hurstville我们可以很轻松得感受到浓烈的新年氛围。张灯结彩，人头攒动。庆祝活动如火如荼，来参加活动的市民络绎不绝。展示着人们对于新年的热情希望，以及对美满生活的美好祈愿。



市民争相迎财神 在Hurstville农历新年庆祝活动的现场，舞狮团队，以及Hurstville本地居民表达了他们关于农历新年的印象。





首先是来自悉尼的青峰舞狮团，他们在本次庆祝农历新年的活动中为大家带来了令人惊叹的表演。舞狮团成员Alex Huang对此次表演充满热情。Alex坦言道这是自疫情之后的第一次大规模地表演，正值农历新年庆祝活动，使他非常的高兴与激动。相比往年，他们今年的演出安排已经要让团队东奔西跑。不仅增加了演出机会，在开放让生活走向正轨的同时，更挽回了一份农历新年的节日气氛围。



青峰舞狮团 与此同时在本次Hurstville的农历新年庆祝活动中，澳洲柔功门带领小朋友们表演的舞狮同样令人印象深刻。负责人Johnny Leung从父辈手中接过这个舞狮团至今，今年的活动在他的印象中非比寻常。许久未有过10个狮子的大规模表演，象征着新的一年十全十美。团队中有很多孩子因为COVID的原因，练习舞狮多年也未有过任何一个表演的小机会。开放之后，在Hurstville庆祝农历新年的大舞台上，孩子们可以向来自各地共同庆祝农历新年的人骄傲地展示舞狮，展示独具特色的传统文化。



柔功门（Yau Kung Mun）舞狮 作为Hurstville本地华人居民，Jessica Liu同样也对本次农历新年庆祝活动印象深刻。来自于中国北方的Jessica居住在Hurstville已经11年有余。相比往年COVID带来的不便，今年的她可以带上家人与孩子一起享受农历新年的庆祝活动。制作灯笼，拍全家福，品尝传统美食，真切地农历新年氛围感以及空气中氤氲的年味，恍惚间让Jessica觉得如同回到了家乡。



孩子们在制作他们心中的兔年灯笼 SBS电台2月4日在Eastwood与Cabramatta参加当地社区的农历新年庆祝活动。

