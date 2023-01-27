为庆祝2023年农历兔年新年，Willoughby市政府推出了一系列活动，很多重要的活动在Chatswood举行。





Chatswood农历兔年新年节庆于1月29日周日推出免费的大型户外音乐会——中西合璧公园交响乐音乐会（Symphony in the Park - East Meets West），演奏东西方古典音乐。届时，很多优秀的音乐人会登台献艺，其中包括澳大利亚机具才华的指挥家和作曲家之一乔治·埃利斯（George Ellis）。





这场音乐会的组织方和艺术合作方为澳丰文化。澳丰文化的总经理Cindy Xin表示，这是Willoughby市政府首次在农历春节期间推出户外免费音乐会，且音乐会阵容强大。





Cindy说：“这要归功于Willoughby市政府和其制作团队。他们非常专业，且非常想打造最好的一次农历春节活动，花费了很大的心思，也得到了新州政府的财力支持，所以能调动很多资源。”





“我们也用我们的优势联系到中国的中国歌剧舞剧院，才得以解决很多在海外呈现中国音乐的一些难点，比如，找到合适的曲目、可以演绎版本的谱子，这个其实非常有难度。”





因参与了中西合璧公园交响乐音乐会的曲目挑选和编排工作，Cindy Xin对音乐会将呈现的曲目如数家珍。





她说：“在将近两个小时的音乐会期间，我们会为大家呈现近二十首曲目，中西合璧。”





“在排练《鸿雁》这首曲子的时候，我听到很受触动，立刻被带入到广阔的大草原，对家乡的思念立刻就油然而生。”





“我们在选曲目上动了脑筋，曲目以轻快、简短的为主，不管是有新生孩子的妈妈，带着小朋友喜欢活动的年轻家庭，或者是老年人，我们都非常欢迎所有的人群在这样一个轻松的户外环境下来欣赏这场音乐会。”



Chatswood农历兔年1月29日周日免费大型户外音乐会——中西合璧公园交响乐音乐会（Symphony in the Park - East Meets West）曲目单。 Cindy说，组织方还会在2月10日周五晚于悉尼市政厅呈现这场音乐会的 室内版本 。





了解Cindy对曲目的介绍，请您点击收听详细内容。



LISTEN TO Chatswood中西合璧免费户外音乐会庆祝农历兔年新年 SBS Chinese 27/01/2023 08:46 Play

作为2023年农历兔年新年庆祝活动的一部分，Willoughby市政府鼓励民众在2023年1月18日至2月12日期间参加庆祝活动，在Chatswood享用美食佳肴、参加娱乐活动并享受艺术表演。Chatswood兔年节庆活动推出的大型免费户外音乐会—— 中西合璧公园交响乐音乐会 于1月29日周日下午6点于Chatswood Oval举行。





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