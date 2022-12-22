年度澳大利亚长者入围者郭郑素雯：让“老年大学”成为移民长者融入社区的方式

在今年的西澳洲年度澳大利亚人评选中，中华会馆（The Chung Wah Association）社区及长者服务中心总裁郭郑素雯（Theresa Kwok）获得年度西澳长者奖项，并入围2023年度澳大利亚长者的最终角逐。





在“连根拔起”之后





今年是郭郑素雯来到澳大利亚的第36个年头。拥有社工背景的郭郑素雯从香港来到澳大利亚的那一刻起，她就开始帮助移民在这里定居。





“我来自香港，是受过训练的社会工作者。当我刚到珀斯时，我打算继续我的角色，付出关爱，做相关的事情。我面对的和所有移民一样，意味着所有的调整——你真的没有很了解这个地方。但你已经被连根拔起，离开所有的朋友、所有（熟悉的）一切。”她告诉SBS中文普通话。





根据澳大利亚卫生和福利研究所（Australian Institute of Health and Welfare）的数据，37%的澳大利亚长者出生于海外。每六个长者中，就有一个在家说英语以外的语言，而6%的澳大利亚长者完全不能说英语。





华人的精神健康困境，往往和家庭生活相关。 Source: Getty / Getty Images/Carlina Teteris



郭郑素雯认为，自己在移民之路上经历过诸多挑战，这让她对其他移民感同身受。





“实际上，很多人不会说英语，他们不了解当地的文化和语言。”她说，“甚至一些简单的东西也是困难的，比如买一辆二手车；如果在餐馆工作，你会烹饪，但你甚至不知道怎么问问题。”





在她看来，很多因为技能移居澳洲的人却因为语言障碍无法在澳大利亚展开新生活。





“很多次，我接到班上的电话，问我，郭老师，你能帮帮我吗？因为我想买一辆车，但我不知道怎么与售车处的工作人员交谈。这些我们认为理所当然的东西，对他们而言，是一个巨大的障碍。”





在这样的情况下，郭郑素雯越来越意识到，移民，尤其是来自多元文化社区的老年移民，面临着严峻且独的挑战。





郭郑素雯感受到了他们面对未知时的恐惧。她了解到，在家中，如果长者移民们面临自己不喜欢的东西，甚至会保持沉默。





他们甚至不会说出来：我不喜欢吃羊排，我今天只想吃米饭。也许是因为孩子、孙辈，他们只是尽自己最大的努力去适应。他们不知道怎样能回家——回到马来西亚、越南这些地方——在那里他们是如此独立，可以去任何喜欢的地方，会有朋友和一切。 郭郑素雯





“我对自己说，Theresa，这是对你的召唤。这些人是晚年来到这里的，也许是因为家庭团聚来到澳洲，孩子可能已经移民、定居、工作，在家里，没有人能照顾他们。而我面对他们的时候，他们看我的眼神，我记得是那么无助。他们不知道该做什么，不知道对他们的期望是什么。”





教育让移民长者找到自我价值





三十多年以来，郭郑素雯一直在珀斯的华人社区和老年护理中心为来自不同文化和语言背景的老年移民提供支持。





她和团队致力于告诉这些老年移民，也许语言不通，但仍可以提高生活质量，找到自己的价值，让澳大利亚成为他们真正的家。





“这就是为什么我们每天都有长者来到我们的中心，我们有很多来自社区的志愿者提供帮助。志愿者们做了他们自制的饭菜，做他们喜欢吃的面条、咖喱饭或其他东西。所以很高兴听到他们的声音，他们大声说话，大笑，他们可以再次做回自己。”





现在，郭郑素雯所在的机构为约800名社区成员提供照顾。他们之中95%的人不会说英语。





An elderly couple walk through a park in Sydney on Sunday, April 30, 2017. (AAP Image/Paul Miller) NO ARCHIVING Source: AAP



郭郑素雯认为，用多元文化的思考方式解决老年问题是至关重要的。这其中包括一个老年大学，通过教育的方式，为老年人提供必要的技能、锻炼和社交。





“这就是为什么我们设立‘长青学院（evergreen college）’，在我们的经验中，很多老年人，尤其是女性，在年轻时没有太多机会受教育。”





“他们可能没有意识到自己是孤立的。我们如何让他们意识到，花三、四澳元坐公共交通，然后来这里是值得的？” 她说，“所以我们以长青学院的名义组织英语课程。因为如果你告诉他们，你来见更多朋友，他们会说，‘不，我不需要‘。”





“但如果他们认为是为了学习一些基本的英语，你可以与邻居交谈说，‘你的草坪怎么样’、‘早上好’、分享蔬菜种植等等。”





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更重要的是，随着语言能力的提高，这些移民长者可以更好地与孙辈交流。





老年大学——长青学院也成为社区组织活动的平台。在这里，郭郑素雯与志愿者们一起，通过节日活动、郊游、讲座，让长者们更好地了解社区，理解澳大利亚的历史，让他们产生归属感。





在这个大学中，长者还可以参加健身、烹饪等课程的学习。





郭郑素雯表示，很多移民长者十分重视“上大学”。





“他们很认真，很多人真的带着书包，认为‘我是来学习和接受教育的’。他们一旦开始来，不仅仅是语言，他们开始与朋友见面，了解正在发生的事情，并参与其他活动。”





elderly person_ Dementia awarness month Source: AAP



健身课程也受到移民们的广泛欢迎。





“大约45分钟，我们将测量他们是否增强了肌肉力量等等。所以这些就像一节课，每到期末，我们都会用简单的方式帮助他们评估——上学期，你可以行走，增加了20步。但现在这个学期，在练习之后，你能再提高十步吗？”





为了激发长者们的兴趣，郭郑素雯和她的团队别出心裁地设计了一款“结业证书”。





亚洲人对教育非常重视，即使是老年人。我还记得我们有一次在学期末，我们给他们发了一张证书。证明你完成了这个单元。一些长者告诉我，他们会把它装裱起来，放在电视旁边。这样他们就会有这样的感觉：我很自豪，我完成了一些课程。 郭郑素雯





老年生活需要双向适应





郭郑素雯的团队和志愿者们几乎每人都会两种以上语言，用广东话、普通话、客家话、越南语、西班牙语、甚至肢体语言、短语卡片、图表模具等，与来自各个文化背景的社区成员交流。





她帮助多元文化社区的老年人们独立生活，并致力于为社区成员更公平地提供文化适当的移民和老年护理服务。





她主张继续提高政府、服务提供者和多元文化社区对老年人独特挑战的认识，让他们更好地融入社会，并在澳大利亚找到自己的价值。





Credit: Theresa Kwok



但是，在这个过程中，还面临着许多挑战。





“在澳大利亚的老年护理行业，我们面临着巨大的人力短缺，这就是为什么我们也觉得我们的员工、客户，他们也需要了解正在发生的事情，现在的环境、现实可能不像你回到越南和马来西亚时那样，他们有很多人可以帮助你，这里的情况可能不像家乡。”





她用树和农场来比喻这个特殊的群体。在亚洲文化中普遍存在的“养儿防老”、“孝道”，可能与澳大利亚的老年生活并不十分兼容。





“如果要移栽（这棵树），这需要是双向的。不仅仅是单向的‘我变老了，我需要人帮助我，我不要做任何事’，这是非常消极的。如果你想生活得更幸福，把这里当作家，你需要付出努力，以进步的态度去学习事物，去认识事物。”





本文系SBS中文普通话原创报道，未经许可，禁止转载。







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LISTEN TO 年度澳大利亚长者入围者郭郑素雯：让“老年大学”成为移民长者融入社区的方式 SBS Chinese 22/12/2022 12:00 Play