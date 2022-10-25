【澳洲福利】登门护老帮助长者在家安老 一级和二级服务包含哪些内容？

澳大利亚政府非常鼓励长者在家养老，且对居家养老服务有较大的资助。





居家养老提供不同的服务支持，例如简单家务和个人护理等，协助长者继续在家独立生活。 另外，居家养老也包括社区活动。所以政府也会提供资助，以让长者在社区中能够参加社区活动，让他们可以扩展社交圈子。 即使长者本身有照顾者（例如他们的子女一直在协助他们），他们仍然可以申请养老服务，护工可以分担照顾者的压力。





在本期《澳洲福利知多少听众热线》节目中，华人服务社登门护老服务组长莫文婕介绍了登门护老第一级和第二级服务的信息。



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登门护老服务如何帮助长者在家安老？

登门护老服务是联邦政府资助的家居配套服务，一般会很多人称为套餐。长者每年获得特定的资助金额，并从中选择不同的资助服务。 套餐服务分为四个等级，第一级第二级适合初等程度护理的客人，第三级第四级适合中高等程度护理的客人，并且提供全面的护理服务，其中包括临床及专职医疗。



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登门护老第一和第二级服务

资助金额每一年都会有调整，而今年（2022年）第一级别每年最高资助金额为9026.45元，第二级别为15877.50元，得到套餐的长者可以联络服务机构和个案经理商量自己需要的服务。





一级和二级是初等程度护理，所以长者一般都有自理能力，只是需要提供一些综合安排的服务，协助他们安心在家养老。例如长者会需要人帮忙做家务、个人护理，陪同散步、陪同去买东西。服务对于家居环境方面也都会有支持，例如家居保养和维修、安装烟雾器、简单的园务、剪草修葺花园等，这些都是可以用资助金额去得到的服务。





另外，长者也可以用资助金额去购买可增加居家安全的产品，例如平安钟，还有协助行动不便的长者在家安装扶手、更换活动式的花洒或者买轮椅推车等等。当然，这些都需要得到专业的职业治疗师的建议。





服务对于前往户外活动也会有帮助，例如交通安排护工可以陪同长者去处理一些的事务、搭的士去看医生、陪同去银行处理个人财务事宜等。



登门护理服务案例

黄太太使用第二级登门胡老服务。她的先生在一年前辞世，现在自己在带花园的独立屋居住。由于孩子们住在较远的地区，仅每月最后一个周末回来探望，她平时主要是自己在家。





黄太太有糖尿病但十分喜好甜食和油腻食物，心脏做过搭桥手术，双脚的膝关节都做了手术，行动较慢。根据黄太太的情况，居家养老个案经理经过共同的意见，给黄太太安排营养师评估，配套了调整的饮食，饮食方式慢慢有了很大的改变。





由于黄太太的房间在楼上，经理安排了职业治疗师的评估及建议，为她在家中安装了电动升级楼梯，减少在家生活会跌倒和磨损膝盖的情况。经理了解到黄太太独自居家，还为其购买了平安钟，设定了紧急联系人，预防突发危险情况的发生。经理还为黄太太安排了每星期1次的家居清洁服务，使她在家更加舒适自在，每隔4-6个星期为她安排一次花园剪草。





黄太太对现在的生活十分满意，家人也不用为她独自在家而特别操心。



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资助登门护老服务的资金是怎样管理的？

这些资金都放在政府的虚拟银行，而服务机构会每个月向政府报销。这些资金只能用于登门护老服务，长者不能提取现金，同样服务机构也不能提取。所以长者可以非常放心交托给可信任的服务机构的个案经理去管理这笔费用，这样长者不需要花心思时间去安排自己的服务和报销手续，就可以在家安心养老，不用麻烦家人。



登门护老服务的资助金额是完全由政府支付吗？

一般来说，养老服务大部份都是政府资助的，但是有时政府会让部份有能力的长者为其养老服务贡献自己的一份力量。所有登门护老服务的长者都会通过一个收入审查测试，不同的人每日交付的贡献费用额都不一样，大部分的长者都不需要支付额外的费用，通过这个测试就可以知道结果。





但是，长者不会因为收入多或者少而无法获得养老服务。



个案经理会如何帮助长者在家安心养老？

首先，个案经理会根据长者的资助预算和护理计划去安排最适合长者的服务。个案经理将会帮助长者安排好相关的人员和时间，所以长者只要和个案经理商量自己的意愿，个案经理便会尽力安排好，使长者在家安心养老。





另外，由于个案经理会协肋管理长者的资助金额，所以长者不需要担心报销金额超过余额，这样就可以不用自己收到要求支付额外费用的账单。





在本期节目中，听友们还咨询了老年金领取者的市政费减免、领取老年金的居住测试条件、护老服务的收入审查、在澳工作30年后于海外长期度假对老年金的影响等问题，节目嘉宾莫文婕、华人服务社社工卢静对应做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【澳洲福利】登门护老帮助长者在家安老 一级和二级服务包含哪些内容？ SBS Chinese 25/10/2022 31:02 Play





《澳洲福利知多少-听众热线》每月逢第四个周一上午8点半至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。





以上内容仅为本期节目嘉宾对澳洲福利政策内容的理解，仅供参考。如果您想知道更具体的信息，请咨询澳洲民政部（Services Australia）。





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