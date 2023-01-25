乔治河市政府一年一度的大型农历新年庆祝活动将于2023年1月28日星期六在好市围市Hurstville举行。





今年是该地区庆祝农历新年的第20个年头，预计将有3万人参与庆祝。





其实，自农历新年除夕起，Hurstville就已经开始了庆祝农历兔年新年的系列活动。





乔治河市独立市议员、救世军多元文化大使王斌（Ben Wang）先生参与组织了今年的庆祝活动。





王斌告诉SBS普通话，从大年三十，Hurstville本地的州议员柯民思（Chris Minns）就到Hurstville的市中心发春联，特别受民众欢迎。





大年初一，在濛濛细雨中，不少本地居民自发组织，相聚在Hurstville的一个小公园，用美食和歌舞共庆农历春节，共享团圆的欢乐。





大年初五恰逢澳大利亚日（1月26日）。Hurstville本地的群英气排球俱乐部别开生面地组织了气排球家庭日活动，邀请社区民众免费参与气排球活动，庆祝双节。





王斌说：“（2023农历兔年新年活动的）亮点特别多，首先我们华人自发组织的春节活动有模有样，特别暖心；其次各级政府都支持春节的庆祝活动，令人欣慰；我作为华人市议员，当然希望通过庆祝春节促进澳洲多元文化的发展。”





Hurstville春节庆祝活动的重头戏，必然是周六（1月28日）的春节嘉年华，从中午12点一直延续到晚上8点，活动中，除了传统的舞狮、财神派红包，还有满街的美食、数小时的舞台表演。





当天，由SBS赞助的做灯笼互动活动特别具有年味。该活动具体位置在巴士站对面的小公园，居民可以制作自己的灯笼，写上新年愿望，非常适合小朋友们参与。





王斌说：“如果带小朋友参加活动，我最推荐的是SBS的做灯笼活动，当然，美食也不能辜负。”





“我认为在庆祝春节这个节点上，整个澳洲体现了一种和谐共处的氛围，实为我们澳洲华人之福，我们也要继续努力，在方方面面推动多元文化的发展。”





周五大年初六（1月27日），Hurstville的千人大剧场举办“今夜有你，今夜有我”音乐会，以左林老师为首的十几位悉尼专业音乐人，倾情演出，演绎乡情，迎接初七的大型春节庆祝活动。



Hurstville千人大剧场于大年初六（1月27日）举办“今夜有你，今夜有我”音乐会，庆祝农历兔年新年。 乔治河市的农历新年庆祝活动筹备周期有多长？筹备过程中碰到哪些困难？请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 气排球、音乐会、做灯笼 乔治河市“别开生面”庆祝农历兔年新年 SBS Chinese 25/01/2023 08:35 Play

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