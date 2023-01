前沿科技引领改变 华裔人工智能教授路节获颁澳洲AO勋章

澳大利亚总督大卫·赫尔利(David Hurley)宣布了2023年澳大利亚日(Australia Day)的授勋名单,1047名澳人包括多位华人获颁勋章、荣誉和奖项,这是对他们的成就、贡献和服务的认可。





澳大利亚综合类勋章有四个级别,分别为澳大利亚同伴勋章(Companion of the Order of Australia,AC)、澳大利亚官佐勋章(Officer of the Order of Australia,AO)、澳大利亚员佐勋章(Member of the Order of Australia,AM)和澳大利亚勋位勋章(Medal of the Order of Australia,OAM)。





此次综合类勋章获得者有736人,来自不同的领域。当中6人获颁同伴勋章,47人获颁官佐勋章,177人获颁员佐勋章, 506人获颁勋位勋章。





悉尼科技大学工程与信息技术学院的杰出教授、澳大利亚桂冠院士( Laureate Fellow)路节因对工程和计算机科学的重要贡献,特别是对人工智能的研究和开发,而获颁官佐勋章。





博士毕业之后,路节教授就在悉尼科技大学工作,至今已23年。在人工智能研究领域,她深耕多年,其研究方向包括迁移学习和模糊迁移学习、概念漂移、推荐系统和决策支持系统;并著有6本研究著作,在国际期刊和会议上发表了500多篇论文。





在接受SBS中文电视新闻采访时,路节表示,人工智能与人们的生活息息相关,能够给国家、企业和人们的生活带来实际效益。



Jie Lu Credit: Anna Zhu Photography & Film 人工智能技术“给人们带来实际效益”





路节当前的研究工作是机器学习及应用。“也就是说,让机器能够在非常复杂的环境下,从数据当中学到知识,然后生成精准预测来支持我们人类的决策。”





她解释:“数据的情况实际上特别复杂,有的是数据流并且数据分布持续地变化,有的时候数据有缺失,还有很多不确定性的问题,有的情况下数据不足够来训练出一个机器学习模型;所以就需要我们开发新的算法,使得机器能够在各种复杂的数据情况下都能够准确预测。”





路节的研究成果包括开创了针对模糊迁移学习的理论和方法,提出新的概念漂移的检测理论和方法,还有开发更有效的推荐系统和支持数据驱动的决策。





“我们这些研究成果,已被引用近2万次,获得了十余次国际会议还有杂志的最佳论文奖。”





路节先后获得了IEEE Fellow、澳大利亚桂冠院士,并在去年获澳大利亚人工智能杰出贡献奖。





对于迁移学习技术在日常生活中的运用,她举了一个例子。



只要任何地方你需要做预测但没有足够数据来训练一个模型,可是你有足够的相关数据,那么就用这些数据生成模型,然后迁移知识过来,帮助对你要做的这个缺少数据的问题来进行预测。 路节

“比方说有一个应用,是对(某个)草场发生的火灾可能造成的损失进行评估。对于这个草场,它的数据是不够训练一个预测模型的,可是在其它草场有类似的数据。所以我们就把用迁移学习来帮助他们对于这个草场可能带来的灾难进行评估。”



“不只是完成工作,而是要追求卓越”

路节是澳大利亚人工智能研究院主任,该研究院的教师和博士生的研究应用涉及多个领域。





“我们是澳大利亚最大的人工智能研究中心。我们的研究覆盖了AI各个主要领域,包括机器学习、脑机接口、计算机视觉、计算智能、决策支持、数据模型以及这些技术的应用,例如健康 、农业、交通、 国防、金融、电讯等领域,”她说。



Artificial Intelligence Source: Pixabay / Pixabay/ sujins 在人工智能领域研究多年,谈到经验,路节说:“研究的成功其实与其它工作都一样,没什么捷径可走。”





“你要有理想,有志趣。除此以外,我觉得两点挺重要,一个是专注,另一个是执着。专注对于研究很重要,就是你不要把精力分散到太多方面,要把时间花到最有意义的和你最感兴趣的研究领域。执着就是要坚持把工作做好,要有信心做到最好。”





她继续说:“也就是说,不只是完成工作,而是要追求卓越,也就是我们所说的research excellence(研究卓越)。”



“最开心的是看到学生的成长”

做科研的同时,路节还开展教学工作、指导学生,注重培养科研新生力量,可谓桃李满天下,“先后指导了50个博士学生毕业,”她说,目前在带10名在读博士学生。





“现在他们(毕业学生)在澳大利亚多所大学和工业界发挥着重要作用。例如在澳大利亚工业界,我的学生在交通、金融、通讯还有其它服务行业(工作),他们充分应用学到AI知识,直接给我们的企业和人们的生活贡献效益。”





“有的同学最近也获得了学术论文奖。”





学生们的成长让她感到骄傲。



最开心的是看到学生的成长,看到他们从一名学生成为一名学术带头人,看到他们获得奖项,看到他们把学到的技术和方法应用到实践当中,然后给人民带来效益,我特别为他们骄傲。

谈到此次在澳大利亚日获颁官佐勋章,路节说,当收到通知时,“特别激动”。





“因为这个荣誉是对我多年研究工作的肯定,也是对我几十年来服务于高等教育的一种莫大的鼓励。我非常感谢UTS的领导和同事们20多年来对我教学科研工作的大力支持。”





澳大利亚授勋制度于1975年建立。在每一年的澳大利亚国庆日和过往的英女王生日,澳大利亚勋章和奖章颁发给优秀澳人,表彰和庆祝他们的贡献及成就。





