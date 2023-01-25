“护心”旅程：心脏病专家Clara Chow获颁澳洲AM勋章

在每年的澳大利亚日，对澳大利亚作出重要贡献的人士都会获得表彰和认可，今年有736名澳人获颁澳大利亚综合类勋章（General Division of the Order of Australia），其中有177人获颁澳大利亚员佐勋章（Member of the Order of Australia，AM），医学教授Clara Chow是其中一员。





Clara Chow是悉尼韦斯特米德医院（Westmead Hospital）的心脏病专家，也是韦斯特米德应用研究中心（Westmead Applied Research Centre）的学术主任。





在接受SBS普通话节目采访时，她希望来自不同背景的人站起来，去表达并做他们想做的事，去帮助社区。





Clara Chow生长于一个多元文化家庭，“我的母亲来自日本，我父亲来自香港或中国南部”。她的父母在她出生那年移民来到澳大利亚。



走上心脏疾病研究之路

Clara Chow的工作方向是对心血管疾病的预防和研究。谈到为何选择研究心脏疾病领域时，她说，这源于多方面的重要性。



心血管疾病仍然是澳大利亚和新西兰的主要死因。事实上，我们已经有很多关于心血管疾病原因的知识，但在遏制这些疾病方面还需要做更多工作，去防止世界各地以及澳大利亚和新西兰的负担增加。 Clara Chow

她说，这对社区和个人来说都是非常重要的问题。





2020年12月，世界卫生组织发布《全球卫生估计报告》。它提到：“过去20年来，心脏病一直是全球首要死因。心脏病死亡人数比以往任何时候都多。”





Clara Chow认为，人们的生活方式“对预防心脏病是非常重要的”。





她对于心脏病研究的热忱是逐渐培养起来的。她从中学开始，就对科学和数学非常感兴趣。当时对未来的职业，她考虑两个选项——老师或者是医生。





Clara当时有考虑老师职业，因为她的母亲是一名老师，在悉尼一所大学里教日语。



Westmead Hospital cardiologist Professor Clara Chow (right) Source: Supplied 思考之后，她“最终决定去学医，成为一名医生”。





后来，她“开始对公共卫生或社区卫生感兴趣，对造成社区健康状况的主要原因——心血管疾病感兴趣”，接着便是一步步朝前走。她拥有悉尼大学心血管流行病学和国际公共卫生博士学位。





在医学研究方面，Clara Chow拥有长长履历和成果，她曾在海外包括英国、美国和加拿大接受培训和工作，后来在韦斯特米德医院工作。





她曾获心脏基金会Ross Hohnen卓越研究和创新奖、乔治全球健康研究院影响力奖，以及谷歌影响力挑战赛大奖等。





人们常说防患于未然，她对预防心脏病研究领域倾入热情。





“在卫生服务方面我们非常注重治疗急性心脏病发作，我则专注于如何去防止心脏病发作。”





目前其工作重点是在预防心血管疾病的卫生服务方面的创新。她领导了一个研究项目，该项目由临床医生和研究人员等共同开发，通过短信向心脏病、糖尿病和其它慢性疾病患者发送教育讯息和提供支持。



LISTEN TO 【生活杂志】澳大利亚勋章获得者是如何选出的 SBS Chinese 05/02/2022 13:24 Play

澳大利亚和新西兰心脏学会首位女性主席

在今年澳大利亚日综合类勋章名单中，女性所占比例达到48%，为354人，这是自1975年澳大利亚实行荣誉制度以来，女性获得勋章比例最高的一次。在多个领域，女性做出了重要的成就和贡献，发挥着越来越大的影响力。





从2020至2022年，她担任澳大利亚和新西兰心脏学会（CSANZ）的主席，也是该机构的首位女性主席。





Clara Chow说：“我是该心脏学会首位女性主席。这是澳大利亚和新西兰的心脏病专家和心血管专家的专业机构，在其70年的历史中，（此前）没有一位女性担任主席，但我在几年前成为首位女性主席，对此我感到非常自豪。”





她继续说：“我认为这对于亚洲背景人士或者女性来说都很重要。”





“我们的管理机构有多元化的代表，而且我们可以参与关于在澳大利亚和新西兰提供高质量心血管服务的对话，并发挥影响力。”



Westmead Hospital cardiologist Professor Clara Chow Source: Supplied 她投身于医学和科研工作，同时她也在努力平衡工作和家庭生活。她重视家庭生活和亲朋好友。





“很明显，家庭在一个人的生活中总是很重要的，它让你继续前进，保持积极向上，能够做自己想做的事情。”





她认为：“保持这种心理上的积极正面性在很大程度上是因为你知道家人、朋友就在你的周围。”



未来计划：为多样化背景人士提供支持

谈及未来计划，Clara Chow说：“我对如何预防心血管疾病抱有热情，我希望看到它被更多地纳入健康服务中。因此当人们向健康服务机构寻求服务的时候，我们要抓住机会，不只是治疗面前的这些病症，还要考虑如何预防可能发生的其他问题。”





“我还是一名老师，是悉尼大学一名教授，”她说，希望为医者、多样化背景的人士提供支持，培养和指导学生。



我确实看到，为博士生、医学生和医生提供建议，为多元化背景的人士提供支持，包括对女性和对从海外来访人士的支持是非常好的。 Clara Chow

“因此，我肯定会专注于指导和督促学生在这方面的工作。”





在今年的澳大利亚日，澳大利亚总督大卫·赫尔利（David Hurley）对获受勋者致以祝贺。他说：“他们超越自我，来自全国各地，每天以各种可以想象的方式作出贡献。他们见证了我们在顺境和逆境中的发展。”





此次获颁勋章，Clara Chow说：“在澳大利亚日获颁勋章，你实际上不知道谁提名了你，你实际上也不知道这一切是如何发生的，你只是被联系、然后得知。”





“我觉得这非常特别。获得认可，我为此感到自豪，我周围的人已经以某种方式认可了我的工作。”





她也希望更多来自多样化背景的人士站出来，去说并做他们想做的事，去帮助社区，“我看到很多人都在这样做”。





“在我的工作中，有一件事让我很开心——帮助他人和为社区做事情是很好的，不管你是否得到奖励，它总是让你感觉很棒。所以无论如何，能得到澳大利亚日荣誉的认可真的非常好。”





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