澳大利亚日授勋名单公布：1047名澳人获殊荣 女性占比再创新高

澳大利亚总督赫尔利公布了2023年澳大利亚日的授勋名单,1047名澳大利亚人包括多位华人获得殊荣。





澳大利亚勋章制度于1975年建立,旨在表彰和庆祝澳洲人的杰出贡献及成就。





澳大利亚综合类勋章(Order of Australia)有四个级别,分别为澳大利亚同伴勋章(Companion of the Order of Australia,AC)、澳大利亚官佐勋章(Officer of the Order of Australia,AO)、澳大利亚员佐勋章(Member of the Order of Australia,AM)和澳大利亚勋位勋章(Medal of the Order of Australia,OAM)。



READ MORE 前沿科技引领改变 华裔人工智能教授路节获颁澳洲AO勋章

澳大利亚(Order of Australia)包括综合类勋章和军事类勋章。综合类分为四个级别,分别是澳大利亚同伴勋章(AC)、澳大利亚官佐勋章(AO)、澳大利亚员佐勋章(AM)和澳大利亚勋位勋章(OAM)。





此次大约有千名综合类勋章被提名者,最终有736人荣膺勋章,其中6人获同伴勋章,47人获官佐勋章,177人获员佐勋章,506人获勋位勋章。





当中男性共383人,占总数52% ,女性共353人,占48%。近年女性占比不断提高,此次是自1975年引入该勋章制度以来的最高比例。





勋章得主最高龄的为102岁,年龄最小的37岁。





获授勋者来自多个不同领域,包括社区服务、国际关系、公共服务、经济商务、法律、环境保护、医学、教育、资讯科技、工程、多元文化事务、媒体、宗教、旅游业等领域,成绩斐然。



Australia's new Governor-General, David Hurley. Source: AAP 当局特别列出部分得奖者,表彰在支持澳大利亚应对新冠疫情中做出卓越贡献的各行翘楚。





澳大利亚总督赫尔利向这些杰出的澳大利亚人表示祝贺:“获授勋者对本地、国家和全球都做出了重要影响,鼓舞人心。他们坚持不懈地每日以可以想像得到的不同方式作出奉献。这是我们在好和坏的时刻都会见到的人。他们总是第一个挺身而出,最后一个离开。”





他特别提及:“令人鼓舞的是,澳大利亚勋章(获得者)的多元化正在增加。每位获得者都有一个共同点,就是被人提名。我们每个人都在授勋中扮演角色。有人提名,是一个人获得的承认。”





他鼓励社区中更多的人士对他人进行提名,让更多为国家和社会做出贡献的人得到认可,也让社区的代表性更为之高。





欢迎下载应用程序SBS Radio,关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。