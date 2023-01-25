澳大利亚日授勋名单公布：1047名澳人获殊荣 女性占比再创新高

澳大利亚总督赫尔利公布了2023年澳大利亚日的授勋名单，1047名澳大利亚人包括多位华人获得殊荣。





澳大利亚勋章制度于1975年建立，旨在表彰和庆祝澳洲人的杰出贡献及成就。





澳大利亚综合类勋章（Order of Australia）有四个级别，分别为澳大利亚同伴勋章（Companion of the Order of Australia，AC）、澳大利亚官佐勋章（Officer of the Order of Australia，AO）、澳大利亚员佐勋章（Member of the Order of Australia，AM）和澳大利亚勋位勋章（Medal of the Order of Australia，OAM）。



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澳大利亚（Order of Australia）包括综合类勋章和军事类勋章。综合类分为四个级别，分别是澳大利亚同伴勋章（AC）、澳大利亚官佐勋章（AO）、澳大利亚员佐勋章（AM）和澳大利亚勋位勋章（OAM）。





此次大约有千名综合类勋章被提名者，最终有736人荣膺勋章，其中6人获同伴勋章，47人获官佐勋章，177人获员佐勋章，506人获勋位勋章。





当中男性共383人，占总数52% ，女性共353人，占48%。近年女性占比不断提高，此次是自1975年引入该勋章制度以来的最高比例。





勋章得主最高龄的为102岁，年龄最小的37岁。





获授勋者来自多个不同领域，包括社区服务、国际关系、公共服务、经济商务、法律、环境保护、医学、教育、资讯科技、工程、多元文化事务、媒体、宗教、旅游业等领域，成绩斐然。



Australia's new Governor-General, David Hurley. Source: AAP 当局特别列出部分得奖者，表彰在支持澳大利亚应对新冠疫情中做出卓越贡献的各行翘楚。





澳大利亚总督赫尔利向这些杰出的澳大利亚人表示祝贺：“获授勋者对本地、国家和全球都做出了重要影响，鼓舞人心。他们坚持不懈地每日以可以想像得到的不同方式作出奉献。这是我们在好和坏的时刻都会见到的人。他们总是第一个挺身而出，最后一个离开。”





他特别提及：“令人鼓舞的是，澳大利亚勋章（获得者）的多元化正在增加。每位获得者都有一个共同点，就是被人提名。我们每个人都在授勋中扮演角色。有人提名，是一个人获得的承认。”





他鼓励社区中更多的人士对他人进行提名，让更多为国家和社会做出贡献的人得到认可，也让社区的代表性更为之高。





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