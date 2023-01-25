到底哪天休？澳洲公共假期安排引发华人社区讨论

Jackie Sun在新州的一所高校任职，上周，她收到了公司内部通知表示，今年的澳大利亚日，员工可以选择“漂浮假日”，也就是可在澳大利亚日工作，另选一日进行休假。





负责公司工资单系统的Sun表示，自己已经收到了超过10位员工申请调换澳大利亚日的休假时间。“选择（休假的）日期他们还没有告诉我，但是选择和Easter（复活节）长假一起休都是可以的。”Sun说。





出于对原住民权益的关注，关于澳大利亚日是否值得庆祝的争议越来越多。今年，卧龙岗大学首先宣布了实行“漂浮假日”后，一些澳洲的企业也开始向员工提供这一选择。



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在四大会计事务所任职的审计Caitlin An表示，自己目前还没有收到公司类似的通知，但是已经从在其他公司工作的朋友处听说了这样的政策。





An认为，这一假期政策的变化是积极的。“虽然只是一天的假期变化，但是表现出来的是一种态度，一种对于澳洲原住民的尊重。”





虽然很多对澳大利亚日的争议有所了解，但是华人对于“漂浮假日”的态度，更多的是出于务实的考量。





Sun表示，自己依旧会选在在本周四1月26日休假。“因为我孩子还是在当天放假，”她说。





An表示，自己的身边已经可选择“漂浮假日”的朋友都会在今年把假挪到后一天，也就是1月27日星期五，“这样你就可以连起来去休（三天假），会比周四休一天，周五再来上班更有效。”





正在新西兰休年假的新南威尔士大学的研究员Felix Zeng表示，虽然自己并不了解“漂浮假期”，但是“没必要为了记录什么人来了澳洲而搞一个节日，想要找一天放松的话随便哪一天都可以。”









Zeng表示，如果公司政策允许，自己很乐意将澳大利亚日这一天的假期与更长的假期合并。





“公共假期的最终目的是什么？就是承认这一天对社区的重要性，” Per Capita智库的研究员赵明佑（Osmond Chiu），他表示，自己能够理解调换节日给人们带来的灵活性，但是他“认为这有点忽略了设置这些额外日子的意义”。



（交换假期）给人们提供工作场所的灵活性是一件好事，但它不应该被看作是解决这些深层次问题的替代办法。

赵明佑正在呼吁澳大利亚设立更多的公共假期，来反应澳大利亚的多元文化背景，例如农历新年和印度的排灯节。



“你知道，圣诞节岛上，农历新年已经是公共假期了。所以我认为，从结果上说，在澳大利亚这种情况已经存在了。”





受访的华人社区成员都对将农历新年加入公共假期这一想法表示欢迎。“据我所知，澳大利亚全国性的假期，并没有几个其他文化的假期，”An说，“如果能在农历新年放假，相信对很多移民来说，都是好事，可以更好的和家人朋友庆祝这一传统。”





与此同时，Sun提出担忧，认为为所有非基督教传统节日设立公共假期并不现实。“你在澳洲就尊重澳洲的本土文化，如果公司提供两天格外的年假，可以（利用年假）自行安排。”





“按照全球标准，澳大利亚没有很多公共假期，” 赵明佑表示。





“虽然我理解人们可能对成本有顾虑，但我认为这有点短视。因为（更多的文化性公共假期）对我们这个国家的好处超过了成本。因为它向世界展示了我们是一个充满活力的多元文化国家……因为它以一种现实的方式表明，拥有不同的文化宗教背景是澳大利亚的根本，而不只是一种附加的东西。”他说。





赵明佑认为，自己目前是在试图打开关于文化性公共假日的对话，“我的想法是……我们已经在澳大利亚领土上庆祝这些日子。”





就个人而言， 赵明佑认为1月26日对他来说不能算个节日。





“那些澳大利亚殖民化的历史和原住民被剥夺的历史……这真的是一个饱受伤害的日子，是一个哀悼的日子。如果我们想庆祝澳大利亚的伟大之处，我认为我们应该换一个时间进行。”





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