维州政府悄悄取消澳大利亚日巡游 引发赞扬和“失望”

要点: 原住民组织领袖赞扬维州取消澳大利亚日的巡游；

维州政府在没有正式宣布的情况下悄悄地取消了巡游和放烟花活动；

维州反对党领导人约翰·佩苏托（John Pesutto）表示，此举“令人深感失望”，并要求解释。

维州政府悄悄地取消了一年一度的澳大利亚国庆日巡游。





有原住民组织领袖对这一决定表示赞扬，不过维州反对党领袖佩苏托称此举“令人深感失望”，并要求作出解释。





维州政府发言人在声明中说：“我们认识到澳大利亚日对一些维州人来说，是哀悼和反思的一天，对第一民族来说是一个充满挑战的时刻。”





取而代之的是维州民众将能够在本周四 1 月 26 日参加“尊重反思、团结和包容”的展览活动。





SBS 新闻获悉，维州政府将在适当时候决定未来 1 月 26 日会有什么活动。





在本周四，维州政府会改为在政府大楼和联邦广场举办一系列家庭活动。





当日仍将在战争纪念馆鸣放 21 响礼炮，总督府将举行升旗仪式，同时还有飞行表演。





维州第一民族议会（First Peoples' Assembly of Victoria）联合主席斯图尔特（Marcus Stewart）表示，取消巡游是（政府）向前迈出的一小步，但对原住民和托雷斯海峡岛民来说却是踏出正面的一步。



There will not be an Australia Day parade in Melbourne this year. Source: Getty / Robert Cianflone 他对 SBS 新闻说：“巡游是掴了（原住民）一巴掌，只会是在伤口上撒盐。这是殖民所造成的伤害和伤痛。”





墨尔本市议会去年 9 月宣布将审查以何种形式纪念 1 月 26 日，之后维州政府作出上述决定。





墨尔本市议会数据显示，过往几年参加巡游的人数持续下降。 2018 年，有7.2万人参加， 2019 年有1.2万人，到 2020 年减少至仅 7千人。



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相比之下，“入侵日（Invasion Day）”的集会近年越来越受欢迎。成千上万的原住民和盟友均在墨尔本和全国各地以游行方式，来纪念 1 月 26 日作为原住民哀悼和幸存的一天。





斯图尔特说：“围绕这这一天这个话题，现在我们可以开始成熟的对话，我们可以庆祝这个让我们团结而不是分化的日子。”





维多利亚州反对党领袖佩苏托要求政府就取消巡游作出解释。





他在脸书（Facebook ）上写道：“取消澳大利亚日巡游令人深感失望，这是一个受欢迎的家庭活动，让社区和民众聚集到市中心，不应该在没有任何解释的情况下被丢弃。”



澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese)）在去年9 月时表示，澳大利亚日的争论仍然继续，联邦政府未有计划改变1月26日的澳大利亚国庆日。





“我想说的是，让我们专注于认同这一事实：我们国家的诞生不是始于1788年这个事实，这是 1 月 26 日所纪念的。”





“我们至少在6万年前就开始了地球上最古老的连续的文明，这是值得骄傲之处，”他说。





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