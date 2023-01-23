还在交“忠诚税”吗？借款人一个举动或可每年节省数千澳元

要点： 许多澳大利亚按揭借款人正在缴纳“忠诚税（loyalty tax）”；

货比三家可节省大量金钱；

以下是您需要了解的再融资和重新协商资讯；

当提及房屋贷款，“忠诚税”可谓弊大于利。

房贷专家向澳大利亚自住业主传达了相关的信息，自主业主们正面临着 2023 年进一步加息的前景。





好消息是，贷款人如果比价就可以得到更划算的价格，平均每年节省超过二千澳元，或者在贷款期内节省超过 10 万澳元。





无论是再融资还是重新协商，以下是如何确保得到更佳交易并避免多付贷款的方法。



关于“忠诚税”

数据显示，新的借款人一向比现有房屋贷款客户享有更低的利率。





现有客户支付的较高利率被称为“忠诚税”。





电子按揭经纪公司 Finspo 行政总裁吉尔菲兰 (Angus Gilfillan) 表示：“我们知道，贷款机构确实依赖于客户并没有意识到，他们可以节省更多金钱，而是他们继续以房贷获批时的利率还清抵押贷款。”





“但我们知道是有办法节省资金的，如果你使用新客户的利率，可节省约 0.5%。如果你获批 （平均）30 年的按揭贷款，累计即节省了11万澳元。在这个时代，要节省 11万澳元，您可以做的事情并不多。你应该考虑与贷方协商或再融资你的按揭，特别是如果你已经一年左右没有这样做。”





澳大利亚储备银行 (Reserve Bank of Australia) 的最新数据显示，11 月份按揭自住业主的浮动利率平均为 5.29%，而新借款人士的为 4.79%。



Data shows that owner-occupiers with existing loans are often paying significantly more than new customers. Credit: RBA 吉尔菲兰说：“这听起来可能是个小数目，但当你考虑到澳大利亚目前的平均按揭贷款为 57.4万澳元时，这相当于现有客户每年要多付 2238 澳元。”





金融产品比较网站 Finder 的财经编辑惠顿 (Richard Whitten) 也认为，在澳大利亚，贷款人的忠诚度“真的没有得到回报”。





他说：“你经常会发现贷款机构会提供略低和更具吸引力的利率来吸引新客户，但他们会让现有客户以略高的利率留在相同的贷款上。”





“忠诚税是不用支付的。你要不然就货比三家、在别处寻找更划算的交易，或是直接联络你的贷方，然后说‘我在你的网站上看到了同类贷款有更好的价格，我能得到同样的贷款利率吗？’他们真的经常要你自己做，以获得更好的交易。”



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再融资的选择

货比三家以获得更好的房贷优惠，以及改用其它提供较低利率的贷款机构可能会有点麻烦，但它可以带来很大的回报。





吉尔菲兰说：“我们看到现在比以往任何时候多了澳大利亚人进行再融资。如果你看到 11 月的统计数据，2022 年 11 月的房贷再融资金额将近 200 亿澳元，而 2020 年 11 月约为 100 亿澳元。两年内几乎翻了一番。”





根据金融产品比较网站 Canstar 在 12 月发表的消费者脉搏报告，多达 77% 的按揭借款人可能因为没有货比三家而多付了钱。





Canstar发现，在过去的一年，15% 的按揭借款人更换了贷款机构并获得了较低的利率，而只有 8% 的按揭借款人曾试过再融资，但无法找到更好的交易。



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Canstar的米肯贝克 (Steve Mickenbecker)说：“大多数借款人支付的利率远高于新客户享有的相对较低利率，每月能节省的钱太多了，不容忽视。”





“借款人不能等到他们无力支付账单才再融资到较低利率的贷款。到那时，他们的绝望加上贷款机构的反感，他们会发现自己在新贷款机构面前欠缺运气。”





惠顿表示，虽然再融资需要花几个小时，但这“绝对值得，因为可以节省很多金钱”。





他说：“简而言之，这是研究及查看贷款、不同的贷方，查看利率，以确保它很低。另一因素是费用。有些贷方收取很多费用，而有些则几乎不收取任何费用。这会有所不同。”





比较不同按揭的特点也很重要。





惠顿说：“对冲账户通常是房屋贷款的最佳特点，它是一个与按揭相连的储蓄账户，存入对冲账户的每一澳元都会暂时抵消你的贷款。”





“因此，如果你正在查看利率非常相似的两项贷款，但一个有抵销账户而另一个没有，你就会想‘我想要那个对冲账户，这对我来说很有价值，因为它是一个灵活的银行账户，附加在我的按揭，并可以逐渐地降低我的利息。’”



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重新协商您的按揭贷款

与现有贷方重新协商的好处是，它比再融资更快、更容易，因为它避免了要向不同贷方申请新贷款的过程。





借款人可以自己重新协商或使用按揭经纪服务来处理。





吉尔菲兰说：“我的建议是你要确保了解目前贷款的详细信息和利率。因为你了解这些事，就可以将竞争对手的利率和报价告知贷方，让他们知道你知道市场状况，但最重要的是打个电话。”





惠顿表示，借款人应该每年至少检查一次他们的房贷利率。





他说：“检查你的利率和月结单。然后看看贷方的网站，你的利率是否高于他们的最佳价格，其它地方是否有更好的利率？”





他说：“你会惊讶地发现，即使是在同一家贷款机构，已经获得几年贷款的人所支付的利率可能是高得多。”



Source: AAP

2023年利率会进一步上升吗？

澳大利亚储备银行设定国家官方的隔夜基准利率，这是对贷方提供的按揭利率有重大影响的基准。





经过过去多个月内的第八次加息后，澳大利亚储备银行在 12 月 6 日举行的 2022 年最后一次会议上，公布官方现金利率目前为 3.10%。





他们警告称，如果通胀继续上升，2023 年将进一步加息。





澳大利亚储备银行 12 月 6 日的会议记录显示，“预计在未来会进一步加息，但不会按照预先设定的路线进行”。





“成员留意到未来加息的幅度和时间将继续取决于即将公佈的数据，以及委员会对通胀前景和劳动力市场的评估。”





澳大利亚储备银行董事局将于今年 2 月 7 日再次召开会议，就是否维持、降低或提高现金利率做出决定。





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