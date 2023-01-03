澳洲房价跌势再度加速 哪个首府城市跌至近疫情前水平？

房地产市场分析机构CoreLogic 数据显示，2022年12月份全澳房地产价格再跌1.1%，年度整体跌幅达5.3%。





此前，澳大利亚房地产价格的跌势在2022年9月及11月有所放缓，但最新数据显示跌势再次加速。





此次公布的年度跌幅是自全球金融危机以来最快的。当时，房价在2008年下跌了6.4%。





虽然加息令房地产市场出现大幅调整，但总体房价仍远高于新冠疫情前的水平。





与2020年3月相比，澳大利亚各首府城市的住宅价值仍上涨了11.7%，一些主要首府城市以外的城镇、小城和地区的房价更是上涨了32.2%。



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不过，墨尔本目前的住宅价值仅比2020年3月的水平高出1.5%，抵消了新冠疫情期间的大部份升幅。





CoreLogic 研究主管蒂姆·劳利斯 (Tim Lawless) 说：“2020年3 月至2022年12月之间的差距相对较小，可归因于多个因素，包括疫情初期的跌幅较大、增长周期的升幅较温和，以及房价自2月见顶后下调了8.3%。”





墨尔本的房价在12月份月度下跌1.2%，拉低了全国的价格指标。





相比之下，阿德莱德较高峰期仅下跌了1.5%，住宅价值仍比疫情前的水平高出 42.8%。





不过，另一个住宅物业数据 PropTrack 房价指数则显示，全澳在12月份录得的跌幅较为温和，为0.21%。



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根据这家房地产研究公司的数据，房价在过去12个月下跌了 2.29%，其中一大因素是加息削弱了买家的借贷能力。





PropTrack的经济师和报告作者安妮·弗莱厄蒂（Anne Flaherty）表示，房价跌势将在 2023 年持续。





她说：“虽然利率可能将近见顶，但储备银行已预示2023年可能会进一步加息。”





“更高的利率将继续削弱贷款申请人的借贷能力，并推动价格进一步下调。”





连续八次加息已经使借贷能力降低了约25%。





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