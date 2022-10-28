首次置业者、投资者及已入市者：房价暴跌对谁最有益？

澳大利亚房价已经录得有史以来最大幅度的下跌，平均房产从今年年初的峰值下跌了约5.3万澳元。





Domain的最新房价报告显示，上季度首府城市的房价相较3月的峰值下降了4.9%，但房产的价值仍然高于COVID-19大流行之前的水平。





Domain研究和经济部主任鲍威尔（Nicola Powell）告诉SBS新闻，尽管房价在9月份季度出现了“迅速下跌”，但“仍显著高于近期大流行房地产繁荣之前的水平”。





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她说：“所有的首府城市房价都仍高于大流行前的水平，高出17%到47%不等。”



最弱势群体如何应对最近的房价变化

鲍威尔指出，“大多数房主”都是在大流行之前买的房，它们仍将获得“强劲的资本增长率”。





然而，她表示那些在大流行期间置业并希望出售房产的人是“最脆弱的”，很可能处于负资产状态。





她说，房主有机会在几个月后出售物业并以较低的价格购买他们的下一套房产，因为“预计市场将继续下跌”。





Domain报告中的数据显示，堪培拉和悉尼的独立房屋中位价受到的冲击最大。





达尔文和堪培拉的单元房中位价受到的冲击最大。



各首府城市独立房屋中位价一览 各首府城市单元房中位价一览

低房价与高利率相抵消对首次置业者意味着什么？

AMP Capital首席经济学家、投资战略主管奥利弗（Shane Oliver）告诉SBS新闻，较低的房价被较高的利率所抵消。





他说：“对于试图进入市场的首次置业者来说，很难说这是一个积极的平衡状态，因为利率已经上升了。”





“较低的房价已经被较高的利率所抵消，导致负担能力没有改善。”





然而，奥利弗表示，对于首次置业者来说，一个积极的好处是他们将不必花那么长的时间来存钱买房。





“价格继续下跌将为首次置业者创造机会，”他说。



“当价格下跌时，你不必花那么长时间来存钱。”





“他们仍然以更高的利率偿还贷款，但至少存款障碍将变得不那么考验人。”





澳大利亚储备银行（RBA）在10月连续第六个月加息，将现金利率从4月的0.1%提高到了2.6%。





储备银行表示，它预计将进一步提高利率以遏制通货膨胀。



租金继续上涨

另一份报告显示，出租房产供应量急剧下降，在截至9月的一年中，Realestate.com.au上列出的出租物业数量骤降20.5%。





低出租率正在推高租金，因为当租户的选择有限时，房东有能力提高租金。





PropTrack经济研究主管库舍尔（Cameron Kusher）告诉SBS新闻，出租物业的低供应量正在推动租金上涨。



他说：“自2020年3月疫情开始以来，到今年9月，在realestate.com上挂牌出租的房产数量下降了35.5%。”





“与此同时，我们有更多的人在租房，因为投资者置业的数量减少了。”





“在过去一年半的时间里，我们看到首次置业者的借贷也大幅下降。”





库舍尔说，移民也在推动租金上涨。





他说：“从今年年初开始，我们的移民数量也在增加，大多数移居澳大利亚的人在来到这里时都没有自己的房产，所以他们总是会有一段时间需要租房，然后再回归本国或决定留下来，置业并成为房屋所有者。”





报告补充说，在截至9月的三个月里，租金飙升了4.3%，这是有史以来最快的季度增长率。





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