工党提交劳资关系体系改革法案

在整个竞选活动中，工党将工人薪酬问题推到了政治聚光灯下。





劳资关系部长伯克（Tony Burke）透露了如何实施这一计划。





“这项法案的推出意味着一种选择，这种选择可以增加工资并结束故意让工资停滞的时代。”





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这些复杂的变化包括：法律规定雇主必须与要求获得弹性工作时间的工人达成协议；如果雇主拒绝员工的请求，员工可以将他们的案件提交给劳动力仲裁员；最具争议的一项改变是这项立法将引入多雇主谈判机制。





“所有合法的就业形式都会有一席之地，它们都会继续存在。但是任何的滥用行为必须制止；立法中的漏洞一旦出现就必须被堵塞。”





此举受到工会的欢迎，但澳大利亚工会委员会（ACTU）秘书麦克马纳斯（Sally McManus ）仍然表示有所担忧:





“在长达十年的加薪停滞之后，我们需要采取这一行动，这真的非常关键。不过我们担心工人能够行使他们谈判能力的限制相当大。”



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与此同时，雇主们也很担心。





澳大利亚工商会首席执行官麦凯勒（Andrew McKellar）表示：“这一法案可以称为‘更多罢工和失业’法案，因为这是我们将看到的风险。该法案代表了职场层面劳资谈判方向的巨大转变。”





伯克部长希望这项法案能在年底前通过，以便有时间实施这些改变。





然而包括中立议员兰比（Jacqui Lambie ）在内的几位参议员呼吁有更多时间来审查这些变化。





“好吧，这让我大吃一惊，如果这不是到处都散发着'工会'的味道，我不知道是什么。说到劳资关系，这些将是我们要做的一些最关键和最重要的决定，而你们却试图让我们一口吞下？简直是开玩笑。”





增加薪资是周二预算中概述的政府经济议程中的众多目标之一，其中也包括了更多关于生活成本的坏消息。





预算预测两年内能源价格将上涨 50%。 国库部长查默斯（Jim Chalmers）在接受ABC电台采访时承认这可能会迫使一些企业破产。





“我真的很担心高油价和高能源价格对澳大利亚人的广泛影响，尤其是对澳大利亚工业造成的影响。我担心我们当地的一些行业，特别是我们的一些制造商所面临的压力会特别大。”





在提问环节，反对党领袖达顿（Peter Dutton）关注了能源价格的预测，以及工党在选举前做出的降低电价的承诺。





“我指的是工党网站上的工党经济计划和预算策略。我引用上面的第一点是‘工党到 2025 年每年将电费削减 275 澳元’。预算意味着这一承诺已被打破，阿尔巴尼斯能否确认他的经济计划已成泡影了呢？”





总理阿尔巴尼斯说，这一承诺是在宣布电价上涨之前做出的，因为联盟党把这一宣布推迟到了选举之后。





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