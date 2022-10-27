工党提交劳资关系体系改革法案

工党政府向联邦议会提交了对澳大利亚劳资关系体系进行重大改革的法案。工党表示需要做出这一改变以确保工人加薪，但它对行业将产生的冲击也会受到严格的审查，国库部长承认能源价格飙升可能会使一些企业濒临倒闭。

TONY BURKE FAMILY VIOLENCE LEAVE BILL

Australian Workplace Relations Minister Tony Burke prepares to speak on the Family and domestic violence paid leave bill in the House of Representatives at Parliament House in Canberra, Thursday, October 27, 2022. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / AAP

在整个竞选活动中，工党将工人薪酬问题推到了政治聚光灯下。

劳资关系部长伯克（Tony Burke）透露了如何实施这一计划。

“这项法案的推出意味着一种选择，这种选择可以增加工资并结束故意让工资停滞的时代。”

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这些复杂的变化包括：法律规定雇主必须与要求获得弹性工作时间的工人达成协议；如果雇主拒绝员工的请求，员工可以将他们的案件提交给劳动力仲裁员；最具争议的一项改变是这项立法将引入多雇主谈判机制。

“所有合法的就业形式都会有一席之地，它们都会继续存在。但是任何的滥用行为必须制止；立法中的漏洞一旦出现就必须被堵塞。”

此举受到工会的欢迎，但澳大利亚工会委员会（ACTU）秘书麦克马纳斯（Sally McManus ）仍然表示有所担忧:

“在长达十年的加薪停滞之后，我们需要采取这一行动，这真的非常关键。不过我们担心工人能够行使他们谈判能力的限制相当大。”
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与此同时，雇主们也很担心。

澳大利亚工商会首席执行官麦凯勒（Andrew McKellar）表示：“这一法案可以称为‘更多罢工和失业’法案，因为这是我们将看到的风险。该法案代表了职场层面劳资谈判方向的巨大转变。”

伯克部长希望这项法案能在年底前通过，以便有时间实施这些改变。

然而包括中立议员兰比（Jacqui Lambie ）在内的几位参议员呼吁有更多时间来审查这些变化。

“好吧，这让我大吃一惊，如果这不是到处都散发着'工会'的味道，我不知道是什么。说到劳资关系，这些将是我们要做的一些最关键和最重要的决定，而你们却试图让我们一口吞下？简直是开玩笑。”

增加薪资是周二预算中概述的政府经济议程中的众多目标之一，其中也包括了更多关于生活成本的坏消息。

预算预测两年内能源价格将上涨 50%。 国库部长查默斯（Jim Chalmers）在接受ABC电台采访时承认这可能会迫使一些企业破产。

“我真的很担心高油价和高能源价格对澳大利亚人的广泛影响，尤其是对澳大利亚工业造成的影响。我担心我们当地的一些行业，特别是我们的一些制造商所面临的压力会特别大。”

在提问环节，反对党领袖达顿（Peter Dutton）关注了能源价格的预测，以及工党在选举前做出的降低电价的承诺。

“我指的是工党网站上的工党经济计划和预算策略。我引用上面的第一点是‘工党到 2025 年每年将电费削减 275 澳元’。预算意味着这一承诺已被打破，阿尔巴尼斯能否确认他的经济计划已成泡影了呢？”

总理阿尔巴尼斯说，这一承诺是在宣布电价上涨之前做出的，因为联盟党把这一宣布推迟到了选举之后。

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Published 28 October 2022 at 7:10am, updated 4 hours ago at 7:18am
By Naveen Razik, Anna Henderson, chief political correspondent
Presented by Li Hua
Source: SBS