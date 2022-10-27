【观点】新预算案为何收紧商业移民 增加技术移民？

在10月最后一周，新上任的工党政府公布了执政后的首份预算案，这也是澳大利亚过去两年中的第四份预算案。关于对澳大利亚经济的预测变动、最新的税务变更、政府财政状况的短期好转和长期压力等等，都成为了本次预算案中被广泛讨论的热点。





笔者在这里则挑选另一个比较有意思的角度，来讲讲预算案——人口和移民。





本次预算案公布之后不久，不少移民中介都第一时间发送了大量相关信息，最核心的要素都一样，本次预算案在再次确认了相对较高的移民配额的同时，大幅度降低了商业移民（包括投资移民）的配额。事实上，澳大利亚的大量商业移民，尤其已经实行多年的188移民类别，其主要申请人往往来自于亚洲，特别是中国。但此次移民配额的变动，令不少相关产业链从业人员感到沮丧，甚至大举批评政府的做法。



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笔者在此前的多次评论中也明确表达过立场，即移民是澳大利亚的立国之本之一，而商业移民本身肯定对澳大利亚经济和社会做出了不小的贡献，并批评过所谓投资移民对澳大利亚经济无贡献，甚至是“负贡献”的荒谬言论。但此次移民配额变化的核心，并不是简单地减少商业移民，而是将更多配额给到了技术移民，无论是独立技术移民还是州担保的技术移民额度都大幅上调。





这样的做法，显然符合澳大利亚目前的经济现实——劳动力严重供给不足，而且教育出口恢复缓慢。商业移民和技术移民都能够为澳大利亚提供大量价值，其中前者对经济的贡献可能更多在创造就业和高消费上，后者则提供的是有较高技能的劳动力。目前澳大利亚经济的现实在于，不缺工作岗位，缺的是人，尤其是有技能的劳动力。





与此同时，澳大利亚教育出口的吸引力固然一部分来自于其高教质量，但不可否认的是很大一部分留学生同样有毕业后申请技术移民留下的考量。过去几年中不断收紧的技术移民要求，使得不少留学生对澳大利亚大学望而却步，再加上疫情的影响，使得留学产业成为仅次于旅游业的难以完全恢复的另一重要行业。





综合这两大因素，澳大利亚政府收紧商业移民、增加技术移民的做法也就可以理解了。





如果我们再把视野放得更大一点，整个澳大利亚的人口增长被疫情严重打断，导致过去两年的人口增长远低于几十年来的平均水平。人口增长的停滞，直接导致了劳动力市场的极度紧张，并在一定程度上推升了工资和通胀，这也是澳大利亚政府此前专门举行了有一场劳动与技能峰会的主要原因。



本次预算案中，除了上述的移民配额变化之外，还大幅度修改了产假/育儿假期的规定，允许父母可以享受长达26周的产假补贴，并且对于幼托产业也提供了一些扶助。这都是政府意欲提升生育水平、增加人口的目标体现。





因此，此次预算案体现出的移民政策核心，并不是对商业移民的歧视，更多的是对技术移民的支持，以增加本地劳动力市场的供给。在目前通胀不断飙升而失业率却处于历史低位的情况下，这种意在促进澳大利亚劳动力增加的政策，确实是符合经济需求的。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



