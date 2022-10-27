Coles：新财年第一季度食品杂货通胀率达7.1%

阿尔巴尼斯政府于周二晚公布了其首份预算案，国库部长表示生活成本可能会继续上涨。





Coles随后发布公告称，2022年九月份季度的食品杂货通胀率达到了7.1%（上一季度为4.3%），其主要驱动力为新鲜食品价格的大幅上升。





据悉，目前新鲜食品价格的通胀率高达8.8%，并继续受到因小麦价格上涨而不断涨价的烘焙食品以及水果蔬菜等新鲜农产品价格攀升的推动。





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Coles 首席执行官斯蒂芬·凯恩（Steven Cain）警告说，由于供应商“大量且稳定地要求”进一步提价，超市的食品杂货价格还将继续上涨。



凯恩周三表示，受洪水影响地区农场的供应问题加剧了价格压力。





他表示，预计第二季度食品价格通胀将继续上升，因为许多供应商要求提价的产品与受全球大宗商品价格影响的产品有关，例如小麦和奶制品。





他预计这一现象将在明年初得到缓解。





Coles上周进行的一项涉及8000名澳大利亚消费者的调查发现，20%的参与者表示自己正承受着极大压力，60%的人强调生活成本增加，75%的人表示他们正在积极管理食物浪费。





凯恩指出，生活成本压力导致民众购物习惯发生了改变，尤其在不同收入群体间。





“我们看到人们开始减少购买新鲜农产品和肉类，购买更多罐头和冷冻食品，”凯恩说。



Coles首席执行官表示，在生活成本压力下，人们开始减少购买新鲜农产品和肉类。 Source: SBS / SBS Food “人们开始对每周用餐制定更好的计划，在某些情况下，他们分批冷冻或烹饪（饭菜），并结合更频繁的购物……人们非常小心购买和管理食物浪费，让食物可以‘走得更远’。”





“这是一个相当大的变化。”





据悉，Coles超市销售额增幅因生活成本上涨而大幅放缓。





Coles在2023财年第一季度收入为98.9亿澳元，第一季度超市销售额仅增长了1.6%，远低于分析师预测的2.7%，也低于上季度3.3%的增长。





该消息公布后，Coles股价本周三下跌了2.71%。





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