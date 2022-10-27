SBS早新闻（10月28日）

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Published 28 October 2022 at 9:09am
By Cindy Xie, Jason Liu
Source: SBS

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Published 28 October 2022 at 9:09am
By Cindy Xie, Jason Liu
Source: SBS
政府将回购新州重大洪灾区域的房屋；
联邦反对党领袖发表预算答辩演讲；
新报告称，应对全球变暖的进展严重落后；
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1000多名移民在意大利沿海获救。

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