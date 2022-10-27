SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月28日）Play13:36SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.45MB)Published 28 October 2022 at 9:09amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 28 October 2022 at 9:09amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS政府将回购新州重大洪灾区域的房屋；联邦反对党领袖发表预算答辩演讲；新报告称，应对全球变暖的进展严重落后；Advertisement1000多名移民在意大利沿海获救。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE工党提交劳资关系体系改革法案Coles：新财年第一季度食品杂货通胀率达7.1%【观点】新预算案为何收紧商业移民 增加技术移民？新州一青少年被控勒索数据被泄露的Optus客户 准备认罪分享Latest podcast episodes【联邦预算2022】“预算着眼可再生能源与电动汽车发展长远计划”【对话后浪】被港产片神助攻的爱情SBS普通话晚新闻（27/10/2022)【SBS学英语】第22集：如何邀请人们参加排灯节庆祝活动？