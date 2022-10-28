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【联邦预算2022】“预算着眼可再生能源与电动汽车发展长远计划”

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An electric car recharging at an ActewAGL charging station in Canberra. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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Published 28 October 2022 at 11:06am, updated an hour ago at 11:08am
By Jason Liu
Source: SBS

阿尔巴尼斯工党政府的首份财政预算与前任联盟党政府在3月份公布的预算案有哪些主要区别？

Published 28 October 2022 at 11:06am, updated an hour ago at 11:08am
By Jason Liu
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周二晚，联邦工党政府公布了其上台以来的首个财政预算案，明确澳洲经济在未来1-2年所面临的较大挑战。
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【联邦预算2022】谁是赢家？谁是输家？


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悉尼大学商学院讲师李薇博士认为，10月份的联邦预算兑现了工党在大选时的一些关键承诺，包括增加托儿育儿补贴、投资澳洲住房未来基金、支持弱势群体等。

与前任联盟党政府在大选前于3月份公布的预算案注重民生相比，现任工党政府的预算更多地支持电动汽车的发展，注重经济和社会发展的平衡，提高技术培训的同时增加移民数量。

李博士表示，工党上台后，澳洲可再生能源方面的投资机会有明显增加，如光伏、氢能、储能等方面的投资。

她说：“这些更多地体现了全球对可再生能源和电动汽车需求的上升。”

“工党当时在竞选期间提出要注重可再生能源和电动汽车的发展。我相信工商业方面有相应的信心。”

李薇博士表示，尽管财政预算释放出澳洲经济目前面临挑战的信号，但同时也重点着眼于工党政府重视的比较长远的一些发展计划。

她说：“可再生能源、基础设施建设、本地制造的复兴，这些可能是比较长远的计划。我也希望工党政府在下一次预算中会有持续相应的一些政策投入。”

工党政府的财政预算还释放出哪些信号？请您点击收听详细内容。
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【联邦预算2022】“预算着眼可再生能源与电动汽车发展长远计划”

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28/10/202208:56

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