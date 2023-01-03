澳洲首席医疗官称对中国旅客进行新冠检测没有 “充分的公共卫生理由”

要点： 从1月5日起，从中国来澳大利亚的旅客必须出示出发前48小时内COVID-19检测阴性的报告；

国库部长吉姆 • 查默斯（Jim Chalmers）说，他担心中国目前的疫情会给供应链带来压力；

美国、英国、法国、印度、日本、西班牙和韩国都对来自中国的旅客采取了类似的检测措施。

首席医疗官说，澳大利亚不需要对来自中国的人士提出额外的旅行限制要求，因为国内的疫苗接种率和本地监测系统都很强大。





阿尔巴尼斯政府在元旦采取了行动，要求来自中国的旅行者需出示出发前48小时以内的COVID-19阴性测试结果。





从周四开始，在中国、香港或澳门登机并抵达澳大利亚的乘客将需要遵循这一要求，而过境乘客将不受影响。





抵达澳大利亚后检测呈阳性的人将需要遵循当地的卫生建议，包括在出现症状时进行隔离。



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“与目前的全国方针不一致”

凯利周一（1月2日）晚些时候发布的、日期为12月31日的对政府的建议显示，澳大利亚卫生当局对国内疫苗接种率和本地监测系统有相对较高的信心。





因此，有一个“强烈的共识，即此时对来自中国的旅行实施任何限制”将不符合国家对新冠疫情的管理方法。





凯利教授在他的建议中说：“虽然我认为没有充分的公共卫生理由对来自中国或目前COVID-19病例较多的任何其他国家的旅客实施限制，但我建议考虑加强澳大利亚现有的监测能力，特别是对国际入境者。”





他建议澳大利亚通过实施飞机废水检测程序和对入境者进行自愿抽样检查来加强对入境者的监控。





澳大利亚还可以加强对国内废水的检测，并跟踪监测在过去两周内因旅行而感染新冠病毒的人员。



联邦卫生部长马克 • 巴特勒（Mark Butler）表示，他欢迎中国决定重新开放边境并允许人们再次旅行，并预计前来澳大利亚的旅客将激增。





他在周一说：“我知道成千上万的澳大利亚华人特别期待着有机会与家人和朋友团聚。”





“这是一个非常积极的发展，但我们要确保掌握保护澳大利亚人健康所需的信息。”





他提到需要更多来自中国的数据，以确保当局能够快速检测和评估任何新的COVID-19变种的影响，并坚持认为目前所采取的这一措施是适度的。





他对阿德莱德电台5AA说：“其他国家已经表示担心，我们没有关于这个全球最大国家中发展非常迅速的新冠疫情信息。”





巴特勒说，鉴于信息和基因组测序数据的及时报告，不会对来自美国等其他国家的旅客采取类似措施。



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“密切”监测情况

凯利教授在给政府的建议中承认，来自中国的准确的新冠监测数据非常少。





但他也指出，中国的专家们预测冬季有三波新冠传播，目前的感染潮预计将持续到1月中旬，随后是1月底和2月底至3月初的两波。





凯利教授说：“我们将继续非常密切地监测这一情况。”





巴特勒说，虽然没有证据表明中国出现了新的变种，但政府正采取谨慎的态度。





他在周一说：“澳大利亚没有迫在眉睫的公共卫生威胁，我们目前处于对抗新冠的有利地位。”





中国上个月宣布取消严格的新冠 “清零 ”措施、支持与病毒共存的新政策。





然而，在边境几乎被关闭了三年并实行严格的封控和不间断的检测制度后，中国各地爆发了一波感染潮。



“做也不是，不做也不是”

传染病专家罗伯特•布伊（Robert Booy）同意政府的决定，称卫生部长说需要更好的监测是正确的。





布伊教授告诉七号台的Sunrise节目：“在中国出现新的亚变种的可能性确实存在，有数千万人被感染。”





“你做也不是，不做也不是。他们已经作出了一个合理的选择。”





反对党助理卫生事务发言人梅丽莎•麦金托什（Melissa McIntosh）质疑政府为什么要在没有健康建议的情况下采取这一举措。





她对ABC说：“为什么你让首席医疗官说一套，而政府却无视这一点、做另一套？”





澳大利亚商业委员会（Business Council of Australia）警告不要采取任何施加边境限制的行为。





国库部长查默斯说，他理解企业的担忧，并正在继续评估其经济影响。





他说：“商业领袖们希望我们在管理COVID-19的健康方面和确保经济之轮转动之间取得最佳平衡。”





查默斯博士说，他担心目前在中国爆发的疫情会对供应链造成压力。





他还说，政府总是从国家的最大利益出发做出决定，并考虑到其他国家的行动。





美国、英国、法国、印度、日本、西班牙和韩国都对来自中国的入境者采取了类似的检测措施。





他告诉ABC：“我们在管理新冠方面已经面临着足够大的挑战，同时又要避免不必要地将我们自己暴露在目前正经历疫情高峰期的全世界的一部分地区之前。”





“我们认真对待医疗建议。”



